अमेरिकी संसद का चुनाव लड़ेंगे शाह, कर दिया ऐलान, भारत से है सीधा कनेक्शन

अमेरिका में मेन राज्य के गवर्नर पद का उम्मीदवार चुनने के लिए हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के ‘प्राइमरी’ चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे भारतीय मूल के महामारी विशेषज्ञ नीरव डी. शाह ने अमेरिकी सीनेट का चुनाव लड़ने का बृहस्पतिवार को ऐलान किया. डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ग्राहम प्लैटनर ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जिसके बाद नीरव ने यह घोषणा की.

विस्कॉन्सिन में भारतीय प्रवासी माता-पिता के घर जन्मे नीरव शाह कोविड-19 महामारी के दौरान मेन के रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक रहे थे. इसके अलावा, वह मेन के गवर्नर पद के लिए हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव के अंतिम चरण में दूसरे स्थान पर रहे थे.

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सीनेट चुनाव का ऐलान



अमेरिकी सीनेट चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू करते हुए शाह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘यदि मैं आपका अगला अमेरिकी सीनेटर चुना जाता हूं तो मैं ‘मेडिकेयर फॉर ऑल’ के लिए संघर्ष करूंगा, क्योंकि दुनिया के सबसे समृद्ध देश में किसी भी व्यक्ति को केवल इलाज के खर्च के कारण दिवालिया नहीं होना चाहिए.’’ मेन से अमेरिकी सीनेट चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतने वाले ग्राहम प्लैटनर ने बुधवार को यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली. हालांकि, उन्होंने इन आरोपों को ‘‘झूठा’’ बताया है.

प्रशासनिक अनुभव



राज्य के कानून के अनुसार, डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 27 जुलाई तक नया उम्मीदवार घोषित करने का समय है. शाह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक के पद पर भी रहे. यह संस्था का दूसरा सबसे वरिष्ठ पद माना जाता है. इसके अलावा वह इलिनॉय स्वास्थ्य विभाग के निदेशक भी रह चुके हैं.

शिक्षा और प्रोफाइल



शाह ने शिकागो विश्वविद्यालय से चिकित्सा और कानून की डिग्रियां प्राप्त की हैं. कॉलेज से स्नातक होने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया. वर्तमान में नीरव शाह मेन के वाटरविल स्थित कोल्बी कॉलेज में ‘विजिटिंग’ प्रोफेसर हैं. उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, वह अंग्रेजी के अलावा गुजराती, खमेर और स्पेनिश भाषाएं भी बोलते हैं.नीरव शाह की पत्नी कारा पैलामाउंटेन ‘नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी’ में शोध प्रोफेसर हैं.

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