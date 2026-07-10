लॉर्ड्स का मैदान क्रिकेट की दुनिया में खास पहचान रखता है. अब इसी मैदान पर एक नया इतिहास बनने जा रहा है. शुक्रवार 10 जुलाई से भारत और इंग्लैंड की महिला टीमें एकमात्र टेस्ट मैच में आमने सामने होंगी. यह मुकाबला इसलिए बेहद खास है क्योंकि लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में पहली बार यहां महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा. दोनों टीमें टी20 विश्व कप 2026 की निराशा को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी.

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कब खेला जाएगा मुकाबला

भारत और इंग्लैंड महिला टीमों के बीच एकमात्र टेस्ट मैच शुक्रवार 10 जुलाई से खेला जाएगा.

कहां होगा मैच

यह ऐतिहासिक मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा मैच

भारतीय समय के अनुसार मैच दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा.

टॉस कितने बजे होगा

टॉस भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे होगा.

टीवी पर कहां देखें लाइव

भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा.

मोबाइल और ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग

इस टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV और JioHotstar ऐप तथा वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

इंग्लैंड महिला टीम

नैट साइवर ब्रंट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, माइया बाउचियर, एलिस कैप्सी, टिली कॉर्टीन कोलमैनस, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, ग्रेस पॉट्स, एली थ्रेलकेल्ड, मैडी विलियर्स, इस्सी वोंग

भारतीय महिला टीम

हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, यस्तिका भाटिया, हरलीन देओल, क्रांति गौड़, ऋचा घोष, प्रिया पुनिया, स्नेह राणा, रेणुका सिंह, जेमिमा रोड्रिग्स, सायाली सतघरे, शैफाली वर्मा, नंदनी शर्मा, दीप्ति शर्मा, एन श्री चरणी

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर होने वाला यह मुकाबला सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं बल्कि महिला क्रिकेट के लिए एक यादगार अवसर है. दोनों टीमें नई शुरुआत की उम्मीद के साथ उतरेंगी. ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस ऐतिहासिक मुकाबले पर टिकी रहेंगी.

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