हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजबोतल दो...पैसे लो, शराब के शौकीनों को मालामाल करेगी खाली बोतल; जानें कहां शुरू हुआ यह सिस्टम?

बोतल दो...पैसे लो, शराब के शौकीनों को मालामाल करेगी खाली बोतल; जानें कहां शुरू हुआ यह सिस्टम?

देश में एक राज्य ऐसा है जहां पर अब शराब पीने के बाद खाली बोतलों के भी पैसे मिलेंगे. इस राज्य में ऐसी मशीन लगाई गई है, जिसमें अगर आपने दारू की खाली बोतल दी तो आपको रीफंड मिलेगा.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 25 Jun 2026 09:16 AM (IST)
देश में एक राज्य ऐसा है जहां पर अब शराब पीने के बाद खाली बोतलों के भी पैसे मिलेंगे. इस राज्य में ऐसी मशीन लगाई गई है, जिसमें अगर आपने दारू की खाली बोतल दी तो आपको रीफंड मिलेगा.

देश में तमाम लोग शराब के शौकीन हैं. वे अपने दोस्तों या कलीग्स के पास पार्टी करते हैं और फिर खाली दारू की बोतल को कचरे में फेंक देते हैं. लेकिन अब यह खाली बोतल दोबारा से आपकी जेब गर्म कर सकती है. दक्षिण भारत के एक राज्य में ऐसा सिस्टम शुरू कि गया है, जहां शराब की खाली बोतल को वापस करने पर सीधे कैश रिफंड मिल रहा है. सरकारी शराब की दुकानों पर अब ऐसी आधुनिक मशीन लगाई गई हैं, जो कि आपकी खाली बोतल को स्वीकार करेंगी और बदले में आपको कड़क नोट भी देंगी. चलिए इसके बारे में विस्तार से समझें.

1/10
इस अनोखे प्रोजेक्ट की शुरुआत तमिलनाडु के चेन्नई शहर से हुई है. यहां पर एक इलाका है, जिसका नाम है एग्मोर, जहां तमिलनाडु राज्य विपणन निगम द्वारा संचालित एक सरकारी शराब की दुकान पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश की पहली रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाई गई है.
इस अनोखे प्रोजेक्ट की शुरुआत तमिलनाडु के चेन्नई शहर से हुई है. यहां पर एक इलाका है, जिसका नाम है एग्मोर, जहां तमिलनाडु राज्य विपणन निगम द्वारा संचालित एक सरकारी शराब की दुकान पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश की पहली रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाई गई है.
2/10
इस मशीन की खासियत है कि यह पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर काम करती है. यह सिस्टम न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है, बल्कि इसे शराब के शौकीनों को अपनी जेब से लगने वाले अतिरिक्त पैसों का सीधा फंड भी मिल रहा है.
इस मशीन की खासियत है कि यह पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर काम करती है. यह सिस्टम न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है, बल्कि इसे शराब के शौकीनों को अपनी जेब से लगने वाले अतिरिक्त पैसों का सीधा फंड भी मिल रहा है.
Published at : 25 Jun 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
Liquor Bottle Refund Tasmac Reverse Vending Machine Recykal Waste Management

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
जहां कभी था हजारों का बसेरा, आज दूर-दूर तक सन्नाटा है पसरा; आखिर कैसे वीरान हुए ये खूबसूरत शहर?
जहां कभी था हजारों का बसेरा, आज दूर-दूर तक सन्नाटा है पसरा; आखिर कैसे वीरान हुए ये खूबसूरत शहर?
जनरल नॉलेज
Truth of Grass Bread: कैसे बनाई जाती है घास की रोटी, जिसे खाकर महाराणा प्रताप ने दिखाई थी वीरता?
कैसे बनाई जाती है घास की रोटी, जिसे खाकर महाराणा प्रताप ने दिखाई थी वीरता?
जनरल नॉलेज
Longest Personal Name in The World: दुनिया का सबसे लंबे नाम वाला शख्स, पुकारने में ही लगते हैं पूरे 20 मिनट 
दुनिया का सबसे लंबे नाम वाला शख्स, पुकारने में ही लगते हैं पूरे 20 मिनट 
जनरल नॉलेज
Ship Recycling Industry : जहाज रीसाइक्लिंग में नंबर वन बना भारत, जानें कहां टिकते हैं US-चीन जैसे देश?
जहाज रीसाइक्लिंग में नंबर वन बना भारत, जानें कहां टिकते हैं US-चीन जैसे देश?
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam | Investigation | Ayodhya: SIT की Report में क्या है?
Ram Mandir Donation Theft | Janhit: राम मंदिर चंदा 'चंपत' करने वाले चंपत राय हैं?
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari Encounter: एनकाउंटर फर्जी या असली? | Bihar | Samrat Chaudhary
Ram Mandir Donation Theft | Akhilesh Yadav | Sandeep Chaudhary: राम नाम की लूट, किसने दी छूट?
Ram Mandir Donation Scam |Abp Report:1 श्रद्धालु, सिर्फ 15 रुपये दान? गले नहीं उतरी ट्रस्ट की कहानी!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एके जैन
एके जैनपूर्व पुलिस महानिदेक, उत्तर प्रदेश
Opinion: लखनऊ आग की घटना ने जब सीएम योगी को अंदर तक झकझोर दिया, संवेदनशील नेतृत्व का मानवीय स्पर्श
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
DRDO Defence System: सैनिकों के कंधे पर मौत का सामान! भारत ने बना लिया 'हिट-टू-किल' ब्रह्मास्त्र...अब पाकिस्तान की खैर नहीं
सैनिकों के कंधे पर मौत का सामान! भारत ने बना लिया 'हिट-टू-किल' ब्रह्मास्त्र...अब पाकिस्तान की खैर नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड के मृतकों को मोहर्रम के मौके पर दी श्रद्धांजलि, हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे लोग
लखनऊ अग्निकांड के मृतकों को मोहर्रम के मौके पर दी श्रद्धांजलि, हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे लोग
विश्व
Russia On Nuclear Weapon: 'परमाणु हथियार ही दुनिया को...', रूस ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर ये क्या कहा? ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन
'परमाणु हथियार ही दुनिया को...', रूस ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर ये क्या कहा? ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन
साउथ सिनेमा
सामंथा रूथ प्रभु ने प्रेग्नेंसी की कंफर्म, 'मां इंति बंगारम' की सक्सेस के बीच मैटरनिटी ब्रेक को लेकर कह दी ये बात
सामंथा रूथ प्रभु ने प्रेग्नेंसी की कंफर्म, मैटरनिटी ब्रेक को लेकर कह दी ये बात
क्रिकेट
Akash Deep Marriage: भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप ने लिए सात फेरे, शादी की पहली तस्वीर आई सामने; वीडियो भी वायरल
भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप ने लिए सात फेरे, शादी की पहली तस्वीर आई सामने; वीडियो भी वायरल
दिल्ली NCR
दिल्ली में मिलने लगे मानसून की दस्तक के संकेत, आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
दिल्ली में मिलने लगे मानसून की दस्तक के संकेत, आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
जनरल नॉलेज
जहां कभी था हजारों का बसेरा, आज दूर-दूर तक सन्नाटा है पसरा; आखिर कैसे वीरान हुए ये खूबसूरत शहर?
जहां कभी था हजारों का बसेरा, आज दूर-दूर तक सन्नाटा है पसरा; आखिर कैसे वीरान हुए ये खूबसूरत शहर?
टेक्नोलॉजी
Soundbar या Soundbase... दोनों में क्या अंतर और कैसे करते हैं काम, टीवी के लिए कौन बेस्ट?
Soundbar या Soundbase... दोनों में क्या अंतर और कैसे करते हैं काम, टीवी के लिए कौन बेस्ट?
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget