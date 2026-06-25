बोतल दो...पैसे लो, शराब के शौकीनों को मालामाल करेगी खाली बोतल; जानें कहां शुरू हुआ यह सिस्टम?

इस मशीन की खासियत है कि यह पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर काम करती है. यह सिस्टम न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है, बल्कि इसे शराब के शौकीनों को अपनी जेब से लगने वाले अतिरिक्त पैसों का सीधा फंड भी मिल रहा है.