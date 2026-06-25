एक्सप्लोरर
बोतल दो...पैसे लो, शराब के शौकीनों को मालामाल करेगी खाली बोतल; जानें कहां शुरू हुआ यह सिस्टम?
देश में एक राज्य ऐसा है जहां पर अब शराब पीने के बाद खाली बोतलों के भी पैसे मिलेंगे. इस राज्य में ऐसी मशीन लगाई गई है, जिसमें अगर आपने दारू की खाली बोतल दी तो आपको रीफंड मिलेगा.
देश में तमाम लोग शराब के शौकीन हैं. वे अपने दोस्तों या कलीग्स के पास पार्टी करते हैं और फिर खाली दारू की बोतल को कचरे में फेंक देते हैं. लेकिन अब यह खाली बोतल दोबारा से आपकी जेब गर्म कर सकती है. दक्षिण भारत के एक राज्य में ऐसा सिस्टम शुरू कि गया है, जहां शराब की खाली बोतल को वापस करने पर सीधे कैश रिफंड मिल रहा है. सरकारी शराब की दुकानों पर अब ऐसी आधुनिक मशीन लगाई गई हैं, जो कि आपकी खाली बोतल को स्वीकार करेंगी और बदले में आपको कड़क नोट भी देंगी. चलिए इसके बारे में विस्तार से समझें.
1/10
2/10
Published at : 25 Jun 2026 09:16 AM (IST)
जनरल नॉलेज
10 Photos
बोतल दो...पैसे लो, शराब के शौकीनों को मालामाल करेगी खाली बोतल; जानें कहां शुरू हुआ यह सिस्टम?
जनरल नॉलेज
10 Photos
अंग्रेजों के जमाने से अब तक...जलभराव से क्यों जूझ रही मुंबई, क्यों नहीं मिलती राहत?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या मंगल पर था प्राचीन जीवन? जानें क्या है मिरर फॉर्मूला जो खोलेगा लाल ग्रह का इतिहास
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या है हज पॉलिसी, इसमें किन नियमों का जिक्र? हज पर जाने वालों के लिए काम की खबर
जनरल नॉलेज
7 Photos
जब कांपी धरती तो खिसक गई इस देश की सरहद, आखिर किन तरंगों की वजह से हुआ खतरनाक बदलाव?
जनरल नॉलेज
6 Photos
एक सिलेंडर डिलीवर करने पर कितना कमाता है डिलीवरी वाला, इसमें एजेंसी का कितना होता है कमीशन?
जनरल नॉलेज
9 Photos
कहां मिलता है सबसे सस्ता सोना, जानें वहां कितने में तैयार हो जाएगा 2 तोले सोने का हार?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
जहां कभी था हजारों का बसेरा, आज दूर-दूर तक सन्नाटा है पसरा; आखिर कैसे वीरान हुए ये खूबसूरत शहर?
जनरल नॉलेज
कैसे बनाई जाती है घास की रोटी, जिसे खाकर महाराणा प्रताप ने दिखाई थी वीरता?
जनरल नॉलेज
दुनिया का सबसे लंबे नाम वाला शख्स, पुकारने में ही लगते हैं पूरे 20 मिनट
जनरल नॉलेज
जहाज रीसाइक्लिंग में नंबर वन बना भारत, जानें कहां टिकते हैं US-चीन जैसे देश?
Advertisement
जनरल नॉलेज
10 Photos
बोतल दो...पैसे लो, शराब के शौकीनों को मालामाल करेगी खाली बोतल; जानें कहां शुरू हुआ यह सिस्टम?
जनरल नॉलेज
10 Photos
अंग्रेजों के जमाने से अब तक...जलभराव से क्यों जूझ रही मुंबई, क्यों नहीं मिलती राहत?
एके जैनपूर्व पुलिस महानिदेक, उत्तर प्रदेश
Opinion