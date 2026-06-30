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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजब्रिटेन में गर्मी के चलते ट्रेनों के संचालन पर रोक, इससे कैसे रुकती है हीटवेव?

ब्रिटेन में गर्मी के चलते ट्रेनों के संचालन पर रोक, इससे कैसे रुकती है हीटवेव?

ब्रिटेन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, ऐसे में लोगों का रहना दूभर हो चुका है. वहां पर ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है, चलिए जानें कि क्या इससे वहां पर गर्मी कम हो जाएगी.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 30 Jun 2026 06:20 PM (IST)
ब्रिटेन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, ऐसे में लोगों का रहना दूभर हो चुका है. वहां पर ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है, चलिए जानें कि क्या इससे वहां पर गर्मी कम हो जाएगी.

ब्रिटेन इन दिनों भीषण गर्मी और रिकॉर्ड तोड़ हीटवेव का सामना कर रहा है. वहां पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान के पार कर चुका है. मौसम विभाग ने जान-माल के खतरे को देखते हुए देश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद स्कूल बंद कर दिए गए हैं और रेल सेवाओं को रोक दिया गया है. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि क्या ट्रेनें रोकने से हीटवेव रुक जाएगी? चलिए जानते हैं.

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ब्रिटेन में ट्रेन रोकने की बात पर सभी के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या इससे गर्मी में कुछ असर पड़ेगा. लेकिन सच यह है कि ट्रेनें सीधे तौर पर मौसम को गर्म नहीं करती हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर वे कुछ गर्मी जरूर पैदा कर देती हैं.
ब्रिटेन में ट्रेन रोकने की बात पर सभी के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या इससे गर्मी में कुछ असर पड़ेगा. लेकिन सच यह है कि ट्रेनें सीधे तौर पर मौसम को गर्म नहीं करती हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर वे कुछ गर्मी जरूर पैदा कर देती हैं.
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जब एक भारी-भरकम ट्रेन तेज रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ती है तो पहिओं और पटरियों के बीच में जबरदस्त घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती है. इसके साथ ही आधुनिक बोगियों में लगे बड़े-बड़े एसी डिब्बों के अंदर की गर्मी को खींचकर बाहर फेंकते हैं, जिससे रेलवे ट्रैक और इससे आसपास गर्मी और उमस बहुत महसूस होती है.
जब एक भारी-भरकम ट्रेन तेज रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ती है तो पहिओं और पटरियों के बीच में जबरदस्त घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती है. इसके साथ ही आधुनिक बोगियों में लगे बड़े-बड़े एसी डिब्बों के अंदर की गर्मी को खींचकर बाहर फेंकते हैं, जिससे रेलवे ट्रैक और इससे आसपास गर्मी और उमस बहुत महसूस होती है.
Published at : 30 Jun 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
UK Weather UK Heatwave Railway Track Buckling

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