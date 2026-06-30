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ब्रिटेन में गर्मी के चलते ट्रेनों के संचालन पर रोक, इससे कैसे रुकती है हीटवेव?
ब्रिटेन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, ऐसे में लोगों का रहना दूभर हो चुका है. वहां पर ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है, चलिए जानें कि क्या इससे वहां पर गर्मी कम हो जाएगी.
ब्रिटेन इन दिनों भीषण गर्मी और रिकॉर्ड तोड़ हीटवेव का सामना कर रहा है. वहां पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान के पार कर चुका है. मौसम विभाग ने जान-माल के खतरे को देखते हुए देश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद स्कूल बंद कर दिए गए हैं और रेल सेवाओं को रोक दिया गया है. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि क्या ट्रेनें रोकने से हीटवेव रुक जाएगी? चलिए जानते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 06:18 PM (IST)
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मनोज मुकुल
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