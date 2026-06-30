ब्रिटेन में गर्मी के चलते ट्रेनों के संचालन पर रोक, इससे कैसे रुकती है हीटवेव?

जब एक भारी-भरकम ट्रेन तेज रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ती है तो पहिओं और पटरियों के बीच में जबरदस्त घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती है. इसके साथ ही आधुनिक बोगियों में लगे बड़े-बड़े एसी डिब्बों के अंदर की गर्मी को खींचकर बाहर फेंकते हैं, जिससे रेलवे ट्रैक और इससे आसपास गर्मी और उमस बहुत महसूस होती है.