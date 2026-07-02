मिस्र की ममी से क्या है दुल्हन के श्रंगार मेहंदी का कनेक्शन, भारत में कब शुरू हुआ इसका चलन?

पुराना इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि शुरुआती दौर में मेहंदी लगाने का मकसद खूबसूरती बढ़ाना तो बिल्कुल नहीं था. पहले के लोग इसका इस्तेमाल शरीर को भीषण गर्मी से बचान और ठंडक देने के लिए करते थे.