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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजमिस्र की ममी से क्या है दुल्हन के श्रंगार मेहंदी का कनेक्शन, भारत में कब शुरू हुआ इसका चलन?

मिस्र की ममी से क्या है दुल्हन के श्रंगार मेहंदी का कनेक्शन, भारत में कब शुरू हुआ इसका चलन?

शुरुआत में दवा और मिस्र में ममी को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली मेहंदी वैदिक काल और मुगल साम्राज्य से गुजरते हुए आज भारतीय शादियों में दुल्हन के श्रृंगार का मुख्य हिस्सा बन चुकी है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 02 Jul 2026 10:15 AM (IST)
शुरुआत में दवा और मिस्र में ममी को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली मेहंदी वैदिक काल और मुगल साम्राज्य से गुजरते हुए आज भारतीय शादियों में दुल्हन के श्रृंगार का मुख्य हिस्सा बन चुकी है.

भारतीय संस्कृति में किसी भी त्योहार या शाही-ब्याह के मौके पर मेहंदी लगाने का चलन है. यहां इसे सौभाग्य और श्रंगार का प्रतीक माना जाता है. लेकिन क्या आपको इसका इतिहास पता है? प्राचीन काल में मेहंदी का इस्तेमाल किसी श्रंगार के रूप में नहीं बल्कि दवाई के रूप में लाश को सुरक्षित रखने के लिए करते थे. चलिए जानें कि यह भारत में कैसे आई.

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पुराना इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि शुरुआती दौर में मेहंदी लगाने का मकसद खूबसूरती बढ़ाना तो बिल्कुल नहीं था. पहले के लोग इसका इस्तेमाल शरीर को भीषण गर्मी से बचान और ठंडक देने के लिए करते थे.
पुराना इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि शुरुआती दौर में मेहंदी लगाने का मकसद खूबसूरती बढ़ाना तो बिल्कुल नहीं था. पहले के लोग इसका इस्तेमाल शरीर को भीषण गर्मी से बचान और ठंडक देने के लिए करते थे.
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इसके अलावा औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण मेहंदी का इस्तेमाल गहरे घावों और चोटों को ठीक करने के लिए, भयंकर सिरदर्द से राहत पाने और बालों को मजबूत व चमकदार बनाने के लिए किया जाता था.
इसके अलावा औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण मेहंदी का इस्तेमाल गहरे घावों और चोटों को ठीक करने के लिए, भयंकर सिरदर्द से राहत पाने और बालों को मजबूत व चमकदार बनाने के लिए किया जाता था.
Published at : 02 Jul 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
History Of Mehndi Henna History

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