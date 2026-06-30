नारियल का पेड़ ऑस्मोसिस नाम की वैज्ञानिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके अपनी जड़ के जरिए मिट्टी से पानी सोखता है. इस प्रक्रिया के दौरान पानी प्राकृतिक रूप से आसपास की मिट्टी से जड़ की कोशिका में जाता है और पेड़ के विकास के लिए जरूरी मिनरल भी साथ ले जाता है.