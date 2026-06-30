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Coconut Water: नारियल में पानी कैसे भरता है, क्या है इसके पीछे का साइंस?
Coconut Water: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर नारियल के अंदर पानी कहां से आता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Coconut Water: नारियल पानी को अक्सर प्रकृति के सबसे शुद्ध पेय पदार्थ में से एक माना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नारियल के अंदर पानी आखिर आता कहां से है? दरअसल यह पानी सीधे बारिश से नहीं सोखा जाता और ना ही बाहर से जमा किया जाता है. इसके पीछे काफी जटिल प्रक्रिया है. आइए जानते हैं क्या है यह प्रक्रिया.
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Published at : 30 Jun 2026 05:32 PM (IST)
Tags :Coconut Coconut Water Coconut Tree
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मनोज मुकुल
Opinion