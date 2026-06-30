हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCoconut Water: नारियल में पानी कैसे भरता है, क्या है इसके पीछे का साइंस?

Coconut Water: नारियल में पानी कैसे भरता है, क्या है इसके पीछे का साइंस?

Coconut Water: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर नारियल के अंदर पानी कहां से आता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 30 Jun 2026 05:32 PM (IST)
Coconut Water: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर नारियल के अंदर पानी कहां से आता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Coconut Water: नारियल पानी को अक्सर प्रकृति के सबसे शुद्ध पेय पदार्थ में से एक माना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नारियल के अंदर पानी आखिर आता कहां से है? दरअसल यह पानी सीधे बारिश से नहीं सोखा जाता और ना ही बाहर से जमा किया जाता है. इसके पीछे काफी जटिल प्रक्रिया है. आइए जानते हैं क्या है यह प्रक्रिया.

1/6
नारियल का पेड़ ऑस्मोसिस नाम की वैज्ञानिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके अपनी जड़ के जरिए मिट्टी से पानी सोखता है. इस प्रक्रिया के दौरान पानी प्राकृतिक रूप से आसपास की मिट्टी से जड़ की कोशिका में जाता है और पेड़ के विकास के लिए जरूरी मिनरल भी साथ ले जाता है.
नारियल का पेड़ ऑस्मोसिस नाम की वैज्ञानिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके अपनी जड़ के जरिए मिट्टी से पानी सोखता है. इस प्रक्रिया के दौरान पानी प्राकृतिक रूप से आसपास की मिट्टी से जड़ की कोशिका में जाता है और पेड़ के विकास के लिए जरूरी मिनरल भी साथ ले जाता है.
2/6
जड़ों द्वारा सोखे जाने के बाद पानी जाइलम नाम के एक खास चैनल के जरिए आगे बढ़ता है. कैपिलरी एक्शन और पेड़ के प्राकृतिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके पानी गुरुत्वाकर्षण बल के बावजूद जमीन से काफी ऊपर उग रहे नारियल तक पहुंचता है.
जड़ों द्वारा सोखे जाने के बाद पानी जाइलम नाम के एक खास चैनल के जरिए आगे बढ़ता है. कैपिलरी एक्शन और पेड़ के प्राकृतिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके पानी गुरुत्वाकर्षण बल के बावजूद जमीन से काफी ऊपर उग रहे नारियल तक पहुंचता है.
Published at : 30 Jun 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
Coconut Coconut Water Coconut Tree

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Earthquake Rubble Survival Rule: मलबे के भीतर भी कैसे 15-20 दिन जिंदा बच जाते हैं लोग, किस तरह काम करता है 'रूल ऑफ थ्री'?
मलबे के भीतर भी कैसे 15-20 दिन जिंदा बच जाते हैं लोग, किस तरह काम करता है 'रूल ऑफ थ्री'?
जनरल नॉलेज
अंग्रेजों के 'पब्लिक सेफ्टी बिल' से कितना अलग है बंगाल का नया कानून? भगत सिंह ने इसी के खिलाफ फेंका था असेंबली में बम
अंग्रेजों के 'पब्लिक सेफ्टी बिल' से कितना अलग है बंगाल का नया कानून? भगत सिंह ने इसी के खिलाफ फेंका था असेंबली में बम
जनरल नॉलेज
जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना आमने-सामने, क्या Indian Army के खिलाफ भी FIR दर्ज कर सकती है पुलिस?
जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना आमने-सामने, क्या Indian Army के खिलाफ भी FIR दर्ज कर सकती है पुलिस?
जनरल नॉलेज
Animals Immune System: नाली का पानी पीने के बाद भी जानवरों का पेट क्यों खराब नहीं होता, कितना मजबूत होता है इम्यून सिस्टम?
नाली का पानी पीने के बाद भी जानवरों का पेट क्यों खराब नहीं होता, कितना मजबूत होता है इम्यून सिस्टम?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'बॉर्डर' के बाद सनी देओल और अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आमने-सामने हैं
कुदरत का डबल अटैक! Venezuela में भूकंप के बाद बाढ़ | Climate Crisis | Latest News
Farah Khan ने बताया क्यों Bigg Boss होस्ट करना था आसान, Lock Upp पर भी कही बड़ी बात
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Mumbai Rains: मुंबई में आंधी-बारिश का डबल अटैक, उखड़े पेड़, रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां तबाह | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मनोज मुकुल
मनोज मुकुल
Opinion: भरत तिवारी कांड ने बिहार के सामाजिक समीकरण को बदल दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
महाराष्ट्र
मुंबई के चेंबूर इलाके में स्कूल वैन पर गिरा पेड़, हादसे में कई बच्चे जख्मी
मुंबई के चेंबूर इलाके में स्कूल वैन पर गिरा पेड़, हादसे में कई बच्चे जख्मी
क्रिकेट
जिम्बाब्वे के इस खिलाड़ी ने बनाया महारिकॉर्ड, रोहित शर्मा बहुत पीछे छूटे; जानकर चकरा जाएगा सिर
जिम्बाब्वे के इस खिलाड़ी ने बनाया महारिकॉर्ड, रोहित शर्मा बहुत पीछे छूटे; जानकर चकरा जाएगा सिर
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
इंडिया
Monsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
इंडिया
'BJP को फायदा पहुंचाने के लिए SIR में हेरफेर...', बोलीं सागरिका घोष, 23 विपक्षी दलों ने CJI को लिखा लेटर
'BJP को फायदा पहुंचाने के लिए SIR में हेरफेर...', बोलीं सागरिका घोष, 23 विपक्षी दलों ने CJI को लिखा लेटर
इंडिया
Indian Army Chief: कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget