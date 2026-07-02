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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदुनिया के टॉप-5 अरबपति शहर कौन से हैं, इसमें से भारत और यूरोप के कितने?

दुनिया के टॉप-5 अरबपति शहर कौन से हैं, इसमें से भारत और यूरोप के कितने?

दुनिया में अरबपति होना अपने आप में रईस होना भी होता है. हालिया ग्लोबल रैंकिंग सामने आई है, जिसमें दुनिया के टॉप अमीर शहरों की बात की गई है. चलिए जानें इसमें यूरोप और भारत के कितने शहर हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 02 Jul 2026 08:32 AM (IST)
दुनिया में अरबपति होना अपने आप में रईस होना भी होता है. हालिया ग्लोबल रैंकिंग सामने आई है, जिसमें दुनिया के टॉप अमीर शहरों की बात की गई है. चलिए जानें इसमें यूरोप और भारत के कितने शहर हैं.

दुनिया में जब कभी भी अमीर लोगों और आलीशान शहर की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में लंदन या पेरिस का नाम सामने आता है. लेकिन अब वैश्विक अमीरी का भूगोल पूरी तरह से बदल गया है. अमीर शहरों के ताजा आंकड़ों ने सभी को हैरान कर दिया है. चलिए जानें कि कौन से शहर दुनिया में सबसे अमीर हैं और इसमें यूरोप और भारत के कितने शहर शामिल हैं.

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ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों का घर होने का गौरव न्यूयॉर्क शहर के पास है, जहां 129 अरबपति रहते हैं. इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर ब्रिटेन का नाम शामिल है.
ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों का घर होने का गौरव न्यूयॉर्क शहर के पास है, जहां 129 अरबपति रहते हैं. इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर ब्रिटेन का नाम शामिल है.
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ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, जो 97 अरबपतियों का ठिकाना है. इसके बाद चीन का दबदबा दिखाई देता है. जहां 92 अरबपतियों के साथ शंघाई तीसरे और 91 अरबपतियों के साथ बीजिंग चौथे नंबर पर है.
ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, जो 97 अरबपतियों का ठिकाना है. इसके बाद चीन का दबदबा दिखाई देता है. जहां 92 अरबपतियों के साथ शंघाई तीसरे और 91 अरबपतियों के साथ बीजिंग चौथे नंबर पर है.
Published at : 02 Jul 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Billionaire Cities Mumbai Billionaires

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