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दुनिया के टॉप-5 अरबपति शहर कौन से हैं, इसमें से भारत और यूरोप के कितने?
दुनिया में अरबपति होना अपने आप में रईस होना भी होता है. हालिया ग्लोबल रैंकिंग सामने आई है, जिसमें दुनिया के टॉप अमीर शहरों की बात की गई है. चलिए जानें इसमें यूरोप और भारत के कितने शहर हैं.
दुनिया में जब कभी भी अमीर लोगों और आलीशान शहर की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में लंदन या पेरिस का नाम सामने आता है. लेकिन अब वैश्विक अमीरी का भूगोल पूरी तरह से बदल गया है. अमीर शहरों के ताजा आंकड़ों ने सभी को हैरान कर दिया है. चलिए जानें कि कौन से शहर दुनिया में सबसे अमीर हैं और इसमें यूरोप और भारत के कितने शहर शामिल हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 08:32 AM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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