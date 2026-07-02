दुनिया के टॉप-5 अरबपति शहर कौन से हैं, इसमें से भारत और यूरोप के कितने?

ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों का घर होने का गौरव न्यूयॉर्क शहर के पास है, जहां 129 अरबपति रहते हैं. इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर ब्रिटेन का नाम शामिल है.