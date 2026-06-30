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Water Village: बिना सड़कों वाले इस गांव में पानी पर तैरती है जिंदगी, गाड़ी नहीं नाव से दफ्तर जाते हैं लोग
दुनिया में एक ऐसी जगह है, जहां पर लोग गाड़ियों से नहीं बल्कि नावों से चलते हैं. उस गांव में सड़कें नहीं, बल्कि आने-जाने का एकमात्र रास्ता सिर्फ नहरें हैं. चलिए इसकी खूबसूरती के बारे में और समझें.
Water Village: रोज सुबह ऑफिस या बाजार के लिए निकलते ही घंटों लंबे ट्रैफिक जाम में फंसना और कानफोड़ू हॉर्न सुनना अब शहरों की मजबूरी बन चुका है. भारत जैसे देश में तो ट्रैफिक की समस्या आम है. लेकिन सोचिए जरा दुनिया में कोई ऐसी जगह भी हो, जहां पर न तो पक्की सड़कें हों और न ही गाड़ी हो. बच्चे और बड़े स्कूल व दफ्तार जाने के लिए गाड़ी नहीं नाव का इस्तेमाल करते हों. चलिए आपको आज ऐसी ही खूबसूरत जगह के बारे में बताते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 07:27 PM (IST)
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बिना सड़कों वाले इस गांव में पानी पर तैरती है जिंदगी, गाड़ी नहीं नाव से दफ्तर जाते हैं लोग
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मनोज मुकुल
Opinion