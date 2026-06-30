नीदरलैंड्स के उत्तर-पूर्वी हिस्से में ओवराइसेल प्रांत में बसा यह अनोखा गांव गीथॉर्न के नाम से जाना जाता है, जो कि वहां की राजधानी एम्स्टर्डम से करीब 120 किलोमीटर दूर है. इस गांव के इतिहास की बात करें तो सदियों पहले यहां दलदली पीली मिट्टी निकालने के लिए खुदाई की गई थी.