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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWater Village: बिना सड़कों वाले इस गांव में पानी पर तैरती है जिंदगी, गाड़ी नहीं नाव से दफ्तर जाते हैं लोग

Water Village: बिना सड़कों वाले इस गांव में पानी पर तैरती है जिंदगी, गाड़ी नहीं नाव से दफ्तर जाते हैं लोग

दुनिया में एक ऐसी जगह है, जहां पर लोग गाड़ियों से नहीं बल्कि नावों से चलते हैं. उस गांव में सड़कें नहीं, बल्कि आने-जाने का एकमात्र रास्ता सिर्फ नहरें हैं. चलिए इसकी खूबसूरती के बारे में और समझें.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 30 Jun 2026 07:27 PM (IST)
दुनिया में एक ऐसी जगह है, जहां पर लोग गाड़ियों से नहीं बल्कि नावों से चलते हैं. उस गांव में सड़कें नहीं, बल्कि आने-जाने का एकमात्र रास्ता सिर्फ नहरें हैं. चलिए इसकी खूबसूरती के बारे में और समझें.

Water Village: रोज सुबह ऑफिस या बाजार के लिए निकलते ही घंटों लंबे ट्रैफिक जाम में फंसना और कानफोड़ू हॉर्न सुनना अब शहरों की मजबूरी बन चुका है. भारत जैसे देश में तो ट्रैफिक की समस्या आम है. लेकिन सोचिए जरा दुनिया में कोई ऐसी जगह भी हो, जहां पर न तो पक्की सड़कें हों और न ही गाड़ी हो. बच्चे और बड़े स्कूल व दफ्तार जाने के लिए गाड़ी नहीं नाव का इस्तेमाल करते हों. चलिए आपको आज ऐसी ही खूबसूरत जगह के बारे में बताते हैं.

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नीदरलैंड्स के उत्तर-पूर्वी हिस्से में ओवराइसेल प्रांत में बसा यह अनोखा गांव गीथॉर्न के नाम से जाना जाता है, जो कि वहां की राजधानी एम्स्टर्डम से करीब 120 किलोमीटर दूर है. इस गांव के इतिहास की बात करें तो सदियों पहले यहां दलदली पीली मिट्टी निकालने के लिए खुदाई की गई थी.
नीदरलैंड्स के उत्तर-पूर्वी हिस्से में ओवराइसेल प्रांत में बसा यह अनोखा गांव गीथॉर्न के नाम से जाना जाता है, जो कि वहां की राजधानी एम्स्टर्डम से करीब 120 किलोमीटर दूर है. इस गांव के इतिहास की बात करें तो सदियों पहले यहां दलदली पीली मिट्टी निकालने के लिए खुदाई की गई थी.
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इसी खुदाई की वजह से यहां पर गहरे और बड़े-बड़े गड्ढे बन गए. समय के साथ इन गड्ढों में पानी भर गया और उन्होंने खूबसूरत नहरों और झीलों का रूप ले लिया. बाद में स्थानीय लोगों ने इन्हीं जलमार्गों के किनारे अपने आशियाने बसा लिए.
इसी खुदाई की वजह से यहां पर गहरे और बड़े-बड़े गड्ढे बन गए. समय के साथ इन गड्ढों में पानी भर गया और उन्होंने खूबसूरत नहरों और झीलों का रूप ले लिया. बाद में स्थानीय लोगों ने इन्हीं जलमार्गों के किनारे अपने आशियाने बसा लिए.
Published at : 30 Jun 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
Netherlands Water Village Netherlands Tourism

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