गरज तब पैदा होती है जब बिजली तेजी से आस-पास की हवा को लगभग 30000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है. इससे हवा तेजी से फैलती है और एक शक्तिशाली साउंड वेव पैदा होती है. वहीं बारिश तब होती है जब बादलों के अंदर पानी की बूंद इतनी भारी हो जाती हैं कि वे जमीन की तरफ गिरने लगती हैं.