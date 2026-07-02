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Clouds Thunder: क्या सच में गरजने वाले बादल बरसते नहीं, क्या है इस कहावत के पीछे का साइंस?
Clouds Thunder: अपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.
Clouds Thunder: काले बादल, बिजली की चमक और जोरदार गरज अक्सर लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि भारी बारिश होने वाली है. लेकिन इसके बावजूद भी कई बार आसमान घंटों तक सिर्फ गरजता रहता है और जमीन पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती. इसी से जुड़ी हुई आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं. आइए जानते हैं कि क्या है इसके पीछे की सच्चाई.
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Published at : 02 Jul 2026 05:53 PM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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