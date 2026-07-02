विदेशी पैदाइश, तवायफखाने का दाग और 40 साल का बैन; जानें कैसे संगीत का शहंशाह बना हारमोनियम?

Harmonium History: हिंदुस्तानी संगीत की हर महफिल, मंदिरों के भजन, कव्वाली के दौर, गुरुद्वारों के कीर्तन में गूंजने वाला हारमोनियम आज संगीत की दुनिया का अहम हिस्सा है. लेकिन इस सदाबहार वाद्ययंत्र का इतिहास जितना सुरीला है, उसका सफरनामा उतना ही कांटों से भरा हुआ है. जिस बाजे को आज हम पूरी तरह से अपना मानते हैं, उसे कभी तवायफखाने का कलंक कहा गया और आजाद भारत में पूरे 40 साल तक उसे सरकारी वनवास भी झेलना पड़ा. महात्मा गांधी से लेकर रवींद्रनाथ टैगोर जैसी महान हस्तियों के कड़े विरोध के बाद भी आखिरकार इस बाजे ने संगीत की दुनिया पर फतह हासिल कर ली.

सात समंदर पार से भारत आने की कहानी

हारमोनियम को देखकर अक्सर लोग यह मान बैठते हैं कि यह शुद्ध रूप से भारत की ही देन है, लेकिन असलियत में इसका जन्म 17वीं सदी की शुरुआत में यूरोप की धरती पर हुआ था. एक समय ऐसा भी आया जब पश्चिमी देशों में यह बाजा पूरी तरह से गुमनामी के अंधेरे में खोने लगा था. इसके बाद फ्रांस में इसे नया जीवन मिला, जब साल 1840 में अलेक्जेंड्रे डेबेन नाम के शख्स ने इस खास वाद्ययंत्र को पेटेंट कराया और आधिकारिक तौर पर इसका नाम हारमोनियम दिया. 19वीं सदी की शुरुआत में विदेशी व्यापारी इसे भारत लेकर आए थे.

शुरुआती दौर में कैसा था हारमोनियम?

शुरुआत में जो हारमोनियम भारत में आया था वह आज के बाजे से काफी अलग हुआ करता था और साइज में बहुत बड़ा था. इसे मुख्य रूप से चर्च में बजाया जाता था, जिसके लिए इसे पैरों से पंप करना पड़ता था. इसके आकार और वजन की वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना मुश्किल था. साल 1875 में बंगाल की मशहूर कंपनी द्वारिकन एंड सन के मालिक द्वारकानाथ घोष ने इस विदेशी बाजे में एक क्रांतिकारी बदलाव किया. उन्होंने पैरों वाले सिस्टम को हटाकर इसे हाथों से हवा देने वाले एक छोटे और पोर्टेबल बाजे का रूप दिया. हालांकि शुरू में इसकी कोई खास इज्जत नहीं थी और लोग इसे केवल बाजा, पेटी और तवायफखाने का बाजा कहकर बुलाते थे.

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पारसी थिएटर और नाटकों में हुआ मशहूर

द्वारकानाथ घोष इस अनोखे और सफल प्रयोग के बाद हारमोनियम ने भारतीय संगीत की दुनिया में बहुत तेजी से कामयाबी की उड़ान भरी. इसे उठाना, कहीं भी लेकर जाना, बजाना और नए कलाकारों को सिखाना बेहद आसान था. इसीलिए 19वीं सदी के आखिरी दौर में पारसी और मराठी रंगमंच के नाटकों में इस बाजे को हाथों-हाथ लिया गया. भारत में इसकी दीवानगी इस कदर बढ़ी कि जिस यूरोप में इसका इस्तेमाल लगातार घट रहा था, वहीं दूसरी ओर साल 1915 आते-आते भारत पूरी दुनिया में हारमोनियम का सबसे बड़ा निर्माता देश बन गया था.

जब इसके खिलाफ हुए टैगोर और गांधी

हारमोनियम आम जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हो रहा था, लेकिन साल 1939 के आसपास इसके बुरे दिन शुरू हो गए. शास्त्रीय संगीत के उस्तादों और दिग्गज घरानों का मानना था कि यह बाजा भारतीय संगीत की बारीकियों जैसे कि मींड और श्रुति को सही तरीके से नहीं निकाल पाता, इसलिए यह हमारी गायकी को बिगाड़ रहा है. इसी दौरान देश में महात्मा गांधी का स्वदेशी आंदोलन भी चरम पर था. हारमोनियम को एक विदेशी वाद्ययंत्र माना गया, जिसके कारण इसके खिलाफ पूरे देश में एक तीखा माहौल बनने लगा था.

रवींद्रनाथ टैगौर की एक चिट्ठी ने बदला इतिहास

हारमोनियम के खिलाफ चल रही इस मुहिम में देश के कई बड़े नाम शामिल थे. पंडित जवाहरलाल नेहरू और रवींद्रनाथ टैगोर इसके सख्त खिलाफ थे. 19 जनवरी 1940 को गुरुदेव ने ऑल इंडिया रेडियो के कोलकाता केंद्र के डायरेक्टर को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह अपने शांतिनिकेतन आश्रम से इस बाजे को पूरी तरह से बाहर कर चुके हैं. उन्होंने रेडियो से भी इसे पूरी तरह से हटाने की मांग करते हुए लिखा कि इसे बैन करना भारतीय संगीत की सच्ची सेवा होगी.

ऑल इंडिया रेडियो से पूरी तरह विदाई

इस भारी विरोध को देखते हुए ऑल इंडिया रेडियो के बड़े अधिकारियों ने भी हारमोनियम को भारतीय संगीत के लिए पूरी तरह से बेकार घोषित कर दिया. आखिरकार 1 मार्च 1940 को ब्रिटिश सरकार के तहत ऑल इंडिया रेडियो ने एक बड़ा सर्कुलर जारी कर देश के सभी रेडियो स्टेशनों पर हारमोनियम को बैन कर दिया. आदेश इतने सख्त थे कि कलाकारों को रेडियो स्टेशन के अंदर इस बाजे के साथ रियाज की भी मनाही थी. सिर्फ इतना ही नहीं रेडियो स्टेशन के अंदर मौजूद सभी हारमोनियम को नीलाम करने का हुक्म दिया गया.

40 साल का वनवास और संगीत की जीत

साल 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन हारमोनियम का सरकारी वनवास नहीं खत्म हुआ. 1962-63 के दौरान जब बी.जी. रेड्डी देश के सूचना और प्रसारण मंत्री बने तो कलाकारों ने पुणे में उनका घेराव करके इस पर बैन हटाने की मांग की, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई. सालों बाद 1970 में इस गंभीर मुद्दे पर एक बड़ा सेमिनार आयोजित हुआ और तय किया गया कि रेडियो पर केवल टॉप ग्रेड के कलाकारों को ही संगीत के लिए इसका इस्तेमाल करने की छूट होगी. आखिरकार 40 साल के बाद 18 अप्रैल 1980 को ऑल इंडिया रेडियो के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में कहा गया कि हारमोनियम पर लगे सभी प्रतिबंध खत्म किए जाते हैं. लेकिन 40 सालों में इसकी दीवानगी जनता के बीच कम नहीं हुई थी.

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