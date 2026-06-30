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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजEurope Heatwave: भारत में तो 50-50 डिग्री झेल लेते हैं, यूरोप में 40 में ही क्यों होने लगी मौतें?

Europe Heatwave: भारत में तो 50-50 डिग्री झेल लेते हैं, यूरोप में 40 में ही क्यों होने लगी मौतें?

Europe Heatwave: यूरोप में हीट वेव से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. आइए जानते हैं कि जब भारत में 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी लोग झेल लेते हैं तो यूरोप में 40 डिग्री पर ही मौत क्यों हो रही है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 30 Jun 2026 01:23 PM (IST)
Europe Heatwave: यूरोप में हीट वेव से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. आइए जानते हैं कि जब भारत में 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी लोग झेल लेते हैं तो यूरोप में 40 डिग्री पर ही मौत क्यों हो रही है.

Europe Heatwave: यूरोप सबसे खतरनाक हीट वेव का सामना कर रहा है. यहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की वजह से गर्मी से जुड़ी हजारों मौतें हुई है. अकेले फ्रांस में ही 1000 से ज्यादा अतिरिक्त लोगों की मौत हो चुकी है. इसी के साथ जर्मनी, यूके और स्वीडन भी खराब मौसम से जूझ रहे हैं. इसी बीच सवाल यह उठ रहा है कि अगर भारत के कई हिस्सों में लोग 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकते हैं तो यूरोप में सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस पर ही इतनी मौत क्यों हो रही हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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यूरोप में ज्यादातर घर कड़ाके की ठंड में गर्मी बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं. मोटी कंक्रीट की दीवार और इंसुलेशन गर्मी को अंदर ही रोक कर रखते हैं. इसी के साथ 5% से भी कम घरों में एयर कंडीशनर हैं. इससे लोगों के लिए लंबे समय तक ज्यादा तापमान से बचना मुश्किल हो जाता है.
यूरोप में ज्यादातर घर कड़ाके की ठंड में गर्मी बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं. मोटी कंक्रीट की दीवार और इंसुलेशन गर्मी को अंदर ही रोक कर रखते हैं. इसी के साथ 5% से भी कम घरों में एयर कंडीशनर हैं. इससे लोगों के लिए लंबे समय तक ज्यादा तापमान से बचना मुश्किल हो जाता है.
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यूरोप में हीट वेव के साथ अक्सर ज्यादा नमी भी होती है. इस वजह से पसीना ठीक से नहीं सूख पाता. यही वजह है कि शरीर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है. इससे डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और जानलेवा हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.
यूरोप में हीट वेव के साथ अक्सर ज्यादा नमी भी होती है. इस वजह से पसीना ठीक से नहीं सूख पाता. यही वजह है कि शरीर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है. इससे डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और जानलेवा हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.
Published at : 30 Jun 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Europe Heatwave HEATWAVE France Heat

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