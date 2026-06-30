यूरोप में ज्यादातर घर कड़ाके की ठंड में गर्मी बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं. मोटी कंक्रीट की दीवार और इंसुलेशन गर्मी को अंदर ही रोक कर रखते हैं. इसी के साथ 5% से भी कम घरों में एयर कंडीशनर हैं. इससे लोगों के लिए लंबे समय तक ज्यादा तापमान से बचना मुश्किल हो जाता है.