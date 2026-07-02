बैस्टॉप द्वीप पर स्थित नॉर्वे की बैस्टॉप जेल कैदियों को पारंपरिक कोशिकाओं के बजाय लकड़ी के कॉटेज में रहने की अनुमति देता है. यहां कैदी अपना खाना खुद बना सकते हैं, मछली पकड़ने जा सकते हैं, घोड़े की सवारी कर सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं और समाज में फिर से शामिल होने की तैयारी करते हुए बाहर भी समय बिता सकते हैं.