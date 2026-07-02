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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLuxury Prisons: दुनिया की इन जेलों को देखकर भूल जाएंगे आप होटल, लग्जरी लाइफ जीते हैं कैदी

Luxury Prisons: दुनिया की इन जेलों को देखकर भूल जाएंगे आप होटल, लग्जरी लाइफ जीते हैं कैदी

Luxury Prisons: दुनिया में कुछ ऐसी जेल भी हैं जो अपने लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से मशहूर हैं. आइए जानते हैं कौन सी हैं वे जेल.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 02 Jul 2026 07:59 PM (IST)
Luxury Prisons: दुनिया में कुछ ऐसी जेल भी हैं जो अपने लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से मशहूर हैं. आइए जानते हैं कौन सी हैं वे जेल.

Luxury Prisons: जब लोग जेल के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उन्हें छोटी कोठरी, कड़ी सुरक्षा और कठोर जीवन स्थिति के ही ध्यान में आती है. लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जेल भी हैं जो किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं लगतीं. आइए जानते हैं कौन सी हैं वे जेल.

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बैस्टॉप द्वीप पर स्थित नॉर्वे की बैस्टॉप जेल कैदियों को पारंपरिक कोशिकाओं के बजाय लकड़ी के कॉटेज में रहने की अनुमति देता है. यहां कैदी अपना खाना खुद बना सकते हैं, मछली पकड़ने जा सकते हैं, घोड़े की सवारी कर सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं और समाज में फिर से शामिल होने की तैयारी करते हुए बाहर भी समय बिता सकते हैं.
बैस्टॉप द्वीप पर स्थित नॉर्वे की बैस्टॉप जेल कैदियों को पारंपरिक कोशिकाओं के बजाय लकड़ी के कॉटेज में रहने की अनुमति देता है. यहां कैदी अपना खाना खुद बना सकते हैं, मछली पकड़ने जा सकते हैं, घोड़े की सवारी कर सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं और समाज में फिर से शामिल होने की तैयारी करते हुए बाहर भी समय बिता सकते हैं.
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ऑस्ट्रिया का जस्टिस सेंटर लियोबेन अपार्टमेंट शैली में रहने की सुविधा देता है. यह अक्सर दुनिया की सबसे खूबसूरत जेलों में से एक के रूप में बताया जाता है. यहां कैदियों को निजी कमरों के साथ एक अलग बाथरूम, रसोई, टीवी, बालकनी और जिम के साथ-साथ बास्केटबॉल जैसी सुविधा भी मिलती है.
ऑस्ट्रिया का जस्टिस सेंटर लियोबेन अपार्टमेंट शैली में रहने की सुविधा देता है. यह अक्सर दुनिया की सबसे खूबसूरत जेलों में से एक के रूप में बताया जाता है. यहां कैदियों को निजी कमरों के साथ एक अलग बाथरूम, रसोई, टीवी, बालकनी और जिम के साथ-साथ बास्केटबॉल जैसी सुविधा भी मिलती है.
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नॉर्वे की हाल्डेन जेल कैदियों को आरामदायक बिस्तर, फ्लैट स्क्रीन टीवी, रेफ्रिजरेटर और बड़ी खिड़कियों वाले आधुनिक कमरे देती है. इसी के साथ उन्हें संगीत स्टूडियो, कार्यशाला और शैक्षिक कार्यक्रम में भी हिस्सा दिलवाया जाता है.
नॉर्वे की हाल्डेन जेल कैदियों को आरामदायक बिस्तर, फ्लैट स्क्रीन टीवी, रेफ्रिजरेटर और बड़ी खिड़कियों वाले आधुनिक कमरे देती है. इसी के साथ उन्हें संगीत स्टूडियो, कार्यशाला और शैक्षिक कार्यक्रम में भी हिस्सा दिलवाया जाता है.
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सजा पर जोर देने के बजाय स्कॉटलैंड की एचएमपी एडिवेल जेल कैदियों की सजा पूरी करने के बाद बेहतर भविष्य बनाने में मदद करती है. यहां व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा, खाना पकाना, शिल्प और रोजगार कौशल के लिए हर घंटे लगभग 40 घंटे दिए जाते हैं.
सजा पर जोर देने के बजाय स्कॉटलैंड की एचएमपी एडिवेल जेल कैदियों की सजा पूरी करने के बाद बेहतर भविष्य बनाने में मदद करती है. यहां व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा, खाना पकाना, शिल्प और रोजगार कौशल के लिए हर घंटे लगभग 40 घंटे दिए जाते हैं.
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पारंपरिक जेल के उलट स्पेन की अरेंजुएज छोटे बच्चों को कैद किए गए माता-पिता के साथ रहने की अनुमति देता है.‌ यहां कार्टून चित्र, खिलौने और खेल के मैदान से सजाए गए बाल सुलभ कमरे इस बात को पक्का करते हैं कि परिस्थितियों के बावजूद भी बच्चों को सामान्य परवरिश मिले.
पारंपरिक जेल के उलट स्पेन की अरेंजुएज छोटे बच्चों को कैद किए गए माता-पिता के साथ रहने की अनुमति देता है.‌ यहां कार्टून चित्र, खिलौने और खेल के मैदान से सजाए गए बाल सुलभ कमरे इस बात को पक्का करते हैं कि परिस्थितियों के बावजूद भी बच्चों को सामान्य परवरिश मिले.
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हालांकि ये जेल पारंपरिक सुधार सुविधाओं की तुलना में शानदार लगती हैं लेकिन उनका प्राथमिक उद्देश्य सिर्फ अपराधियों को दंडित करने के बजाय मानिक कल्याण और शिक्षा के जरिए बार-बार होने वाले अपराधों को कम करना है.
हालांकि ये जेल पारंपरिक सुधार सुविधाओं की तुलना में शानदार लगती हैं लेकिन उनका प्राथमिक उद्देश्य सिर्फ अपराधियों को दंडित करने के बजाय मानिक कल्याण और शिक्षा के जरिए बार-बार होने वाले अपराधों को कम करना है.
Published at : 02 Jul 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
Luxury Prisons Norway Prison Bastoy Prison

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