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Luxury Prisons: दुनिया की इन जेलों को देखकर भूल जाएंगे आप होटल, लग्जरी लाइफ जीते हैं कैदी
Luxury Prisons: दुनिया में कुछ ऐसी जेल भी हैं जो अपने लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से मशहूर हैं. आइए जानते हैं कौन सी हैं वे जेल.
Luxury Prisons: जब लोग जेल के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उन्हें छोटी कोठरी, कड़ी सुरक्षा और कठोर जीवन स्थिति के ही ध्यान में आती है. लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जेल भी हैं जो किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं लगतीं. आइए जानते हैं कौन सी हैं वे जेल.
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Published at : 02 Jul 2026 07:59 PM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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