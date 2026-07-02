ममता बनर्जी की पार्टी में सेंध लगाने की तैयारी में BJP की सहयोगी दल, 'हमारे संपर्क में TMC के...'

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पाला बदलकर बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टियों में शामिल होने वाले विपक्षी दलों के सांसदों और विधायकों को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां अपने सांसदों और विधायकों को एकजुट नहीं कर पा रही हैं. साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के विकास के काम को देखकर उनके सांसद और विधायक एनडीए से जुड़ रहे हैं. उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का भी जिक्र किया. साथ ही दावा किया कि टीएमसी के कुछ सांसद उनके संपर्क में हैं.

रामदास अठावले ने कहा, "महाराष्ट्र में BJP छोटी पार्टियों को खत्म नहीं कर रही है, बल्कि वे पार्टियां खुद ही खत्म हो रही हैं. वे अपने MLAs और MPs को संभाल नहीं पा रही हैं. बहुत सारे MPs और MLAs सोच रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास का एजेंडा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. देश का विकास करना है, अपने क्षेत्र का विकास करना है तो विपक्ष में रहने का कोई फायदा नहीं है, इस तरह की भावना बढ़ती जा रही है."

Mumbai, Maharashtra: Union Minister Ramdas Athawale says, "In Maharashtra, the BJP is not finishing off the smaller parties, rather those parties are finishing themselves. They are not able to keep their MLAs and MPs together. A lot of MPs and MLAs are thinking that the… pic.twitter.com/26oC3aY4W8 — IANS (@ians_india) July 2, 2026

कुछ TMC के सांसद हमारे संपर्क में हैं- रामदास अठावले

उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी TMC का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ''जिस तरह से ममता बनर्जी के 20 MPs एक पार्टी में चले गए हैं. 24 जुलाई को मैं भी कोलकाता जा रहा हूं. कुछ TMC MPs भी हमारे संपर्क में हैं. अगर 8 में से 5-6 MPs हमारे पास आते हैं, तो मैं उन्हें RPI (A) में लाने की कोशिश करूंगा."

TMC के बागी सांसदों के गुट ने चुनाव आयोग से की मुलाकात

उधर, टीएमसी के बागी सांसदों के गुट ने गुरुवार (02 जुलाई) को चुनाव आयोग से मुलाकात की है और दो तिहाई विधायकों के समर्थन का दावा किया है. ऋतब्रत बनर्जी ने एक बार फिर दावा किया कि हम ही असली टीएमसी हैं. वहीं, ममता बनर्जी गुट की नेता सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर काम कर रहा है.

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