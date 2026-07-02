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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA वर्ल्ड कप में किस टीम को सपोर्ट कर रहे यशस्वी जायसवाल? वीडियो शेयर कर खुद बताया

FIFA वर्ल्ड कप में किस टीम को सपोर्ट कर रहे यशस्वी जायसवाल? वीडियो शेयर कर खुद बताया

Yashasvi Jaiswal FIFA World Cup 2026: यशस्वी जायसवाल फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जानिए किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं. वो वर्ल्ड कप का मैच देखने यूएसए पहुंचे थे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 02 Jul 2026 09:10 PM (IST)
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पूरी दुनिया पर फिलहाल फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार छाया हुआ है. विश्व कप का नॉकआउट स्टेज शुरू हो चुका है और ब्राजील, मेक्सिको समेत की टीम अगले चरण में प्रवेश कर चुकी हैं. इसी बीच भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल की तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो अर्जेंटीना टीम की जर्सी में दिख रहे हैं.

यशस्वी जायसवाल ने अर्जेंटीना की लियोनेल मेसी की नंबर-10 जर्सी पहनी हुई है. मजे की बात यह है कि जायसवाल मेसी की टीम अर्जेंटीना को सपोर्ट करने नहीं पहुंचे हैं. वो फ्रांस और स्वीडन का मैच देखने पहुंचे थे, जो 30 जून को खेला गया था. इस मुकाबले में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई.

जायसवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसका वीडियो क्लिप भी साझा किया है, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा - बकेट लिस्ट. इसका मतलब है कि फीफा वर्ल्ड कप का मैच लाइव देखना उनका सपना था, जो आज पूरा हो गया. खैर जायसवाल चाहे फ्रांस और स्वीडन का मैच देखने पहुंचे हों, लेकिन जो जर्सी उन्होंने पहनी हुई थी, उससे साफ हो जाता है कि जायसवाल मेसी सपोर्टर हैं.

 
 
 
 
 
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मुकाबले की बात करें तो किलियन एम्बापे ने 2 गोल किए, जिसके बाद वो वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में दूसरे स्थान पर आ गए हैं. एम्बापे अभी 18 गोल के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि 19 गोल कर चुके लियोनेल मेसी पहले स्थान पर हैं. वहीं 2026 के वर्ल्ड कप में एम्बापे ने अब तक 6 गोल किए हैं और वो मेसी के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर बने हुए हैं.

यशस्वी जायसवाल की बात करें तो वो इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हैं और उन्हें वनडे स्क्वाड में भी जगह नहीं मिली है. आखिरी बार उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में खेलते देखा गया, जहां उन्होंने मौके को भुनाते हुए नाबाद 110 रन बनाए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 Jul 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
Football World Cup FIFA World Cup 2026 YASHASVI JAISWAL
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