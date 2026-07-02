दिल्ली और चंडीगढ़ में मौजूद बड़े और अत्याधुनिक अस्पतालों की वजह से यहां हमेशा खून की मांग बनी रहती है, जिसे पूरा करने के लिए यहां के नागरिक बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इसके अलावा तमिलनाडु और मध्य प्रदेश भी ऐसे राज्य हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाई जाती है.