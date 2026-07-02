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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजTop Blood Donating State: ब्लड डोनेशन की रेस में टॉप पर है देश का यह राज्य, जानें दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

Top Blood Donating State: ब्लड डोनेशन की रेस में टॉप पर है देश का यह राज्य, जानें दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

Top Blood Donating State: देश में रक्तदान को महादान कहा जाता है. डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर कोई शख्स स्वस्थ्य है तो वह समय-समय पर रक्तदान कर सकता है. चलिए जानें कि इस रेस में सबसे आगे कौन है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 02 Jul 2026 02:04 PM (IST)
Top Blood Donating State: देश में रक्तदान को महादान कहा जाता है. डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर कोई शख्स स्वस्थ्य है तो वह समय-समय पर रक्तदान कर सकता है. चलिए जानें कि इस रेस में सबसे आगे कौन है.

Top Blood Donating State: भारत में जब कभी भी समाज सेवा या फिर दूसरों की मदद की बात आती है तो तमाम लोग इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. एक ऐसा ही महादान है रक्तदान, इसके लिए भी तमाम लोग आगे आते हैं और मदद करते हैं. चलिए जानें कि रक्तदान के मामले में देश का कौन सा राज्य टॉप पर है और दूसरे व तीसरे नंबर पर कौन है.

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जब हम आबादी के अनुपात के हिसाब से स्वैच्छिक रक्तदान की बात करते हैं तो इस लिस्ट में गुजरात ने बाजी मारी है. गुजरात के लोगों में रक्तदान को लेकर गजब की जागरूकता देखने को मिलती है.
जब हम आबादी के अनुपात के हिसाब से स्वैच्छिक रक्तदान की बात करते हैं तो इस लिस्ट में गुजरात ने बाजी मारी है. गुजरात के लोगों में रक्तदान को लेकर गजब की जागरूकता देखने को मिलती है.
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वहीं इस लिस्त में दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, जहां के युवाओं और सामाजिक संस्थाओं ने बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर यह रैंक हासिल की है. यहां पर रक्तदान की भागीदारी पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है.
वहीं इस लिस्त में दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, जहां के युवाओं और सामाजिक संस्थाओं ने बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर यह रैंक हासिल की है. यहां पर रक्तदान की भागीदारी पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है.
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इस फेहरिस्त में तीसरा स्थान देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला महाराष्ट्र है. अगर कुल जमा होने वाली ब्लड यूनिट्स और साल भर में लगने वाले शिविरों की बात करें तो महाराष्ट्र हमेशा से टॉप राज्यों में रहा है.
इस फेहरिस्त में तीसरा स्थान देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला महाराष्ट्र है. अगर कुल जमा होने वाली ब्लड यूनिट्स और साल भर में लगने वाले शिविरों की बात करें तो महाराष्ट्र हमेशा से टॉप राज्यों में रहा है.
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महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी इस श्रेणी में आगे हैं. इन राज्यों में भारी आबादी होने की वजह से हर साल लाखों यूनिट खून इकट्ठा किया जाता है. जो आपातकालीन स्थितियों में मरीजों की जान बचाने और अस्पतालों और ब्लड बैंकों में भेजा जाता है.
महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी इस श्रेणी में आगे हैं. इन राज्यों में भारी आबादी होने की वजह से हर साल लाखों यूनिट खून इकट्ठा किया जाता है. जो आपातकालीन स्थितियों में मरीजों की जान बचाने और अस्पतालों और ब्लड बैंकों में भेजा जाता है.
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बड़े राज्यों से अलग अगर हम भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की तरफ नजर डालें तो वहां का राज्य मिजोरम पूरे देश के लिए मिसाल बना हुआ है. स्वैच्छिक रक्तदान के मामले में मिजोरम भी सबसे आगे है.
बड़े राज्यों से अलग अगर हम भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की तरफ नजर डालें तो वहां का राज्य मिजोरम पूरे देश के लिए मिसाल बना हुआ है. स्वैच्छिक रक्तदान के मामले में मिजोरम भी सबसे आगे है.
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छोटे पहाड़ी इलाकों और सीमित संसाधन होने के बाद भी मिजोरम का यह रिकॉर्ड देश के बड़े-बड़े राज्यों को सोचने और उनसे सीख लेने के लिए प्रेरित करता है. राज्यों के अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़ भी अपने इलाकों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.
छोटे पहाड़ी इलाकों और सीमित संसाधन होने के बाद भी मिजोरम का यह रिकॉर्ड देश के बड़े-बड़े राज्यों को सोचने और उनसे सीख लेने के लिए प्रेरित करता है. राज्यों के अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़ भी अपने इलाकों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.
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दिल्ली और चंडीगढ़ में मौजूद बड़े और अत्याधुनिक अस्पतालों की वजह से यहां हमेशा खून की मांग बनी रहती है, जिसे पूरा करने के लिए यहां के नागरिक बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इसके अलावा तमिलनाडु और मध्य प्रदेश भी ऐसे राज्य हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाई जाती है.
दिल्ली और चंडीगढ़ में मौजूद बड़े और अत्याधुनिक अस्पतालों की वजह से यहां हमेशा खून की मांग बनी रहती है, जिसे पूरा करने के लिए यहां के नागरिक बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इसके अलावा तमिलनाडु और मध्य प्रदेश भी ऐसे राज्य हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाई जाती है.
Published at : 02 Jul 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Blood Donation Top Blood Donating State Blood Donation Awareness

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