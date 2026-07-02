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Top Blood Donating State: ब्लड डोनेशन की रेस में टॉप पर है देश का यह राज्य, जानें दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?
Top Blood Donating State: देश में रक्तदान को महादान कहा जाता है. डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर कोई शख्स स्वस्थ्य है तो वह समय-समय पर रक्तदान कर सकता है. चलिए जानें कि इस रेस में सबसे आगे कौन है.
Top Blood Donating State: भारत में जब कभी भी समाज सेवा या फिर दूसरों की मदद की बात आती है तो तमाम लोग इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. एक ऐसा ही महादान है रक्तदान, इसके लिए भी तमाम लोग आगे आते हैं और मदद करते हैं. चलिए जानें कि रक्तदान के मामले में देश का कौन सा राज्य टॉप पर है और दूसरे व तीसरे नंबर पर कौन है.
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Published at : 02 Jul 2026 02:03 PM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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