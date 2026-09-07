किस देश में सबसे ज्यादा ढहती हैं इमारतें, किस पायदान पर आता है भारत?

रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक इमारतें ढहने के हादसों में भारत का नाम शीर्ष पायदानों पर दर्ज किया जाता है. भारत में अनियंत्रित शहरीकरण, बिना अनुमति के पुरानी इमारतों में अतिरिक्त मंजिलें बनाना और जर्जर हो चुके मकानों की अनदेखी इसके मुख्य कारण हैं.