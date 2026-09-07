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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकिस देश में सबसे ज्यादा ढहती हैं इमारतें, किस पायदान पर आता है भारत?

किस देश में सबसे ज्यादा ढहती हैं इमारतें, किस पायदान पर आता है भारत?

दुनिया भर में इमारतों के ढहने का कोई आधिकारिक वार्षिक आंकड़ा नहीं है. हालांकि भारत, चीन, मिस्र, ब्राजील और नाइजीरिया में घटिया सामग्री, भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण के कारण सबसे ज्यादा हादसे होते हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 07 Sep 2026 04:38 PM (IST)
दुनिया भर में इमारतों के ढहने का कोई आधिकारिक वार्षिक आंकड़ा नहीं है. हालांकि भारत, चीन, मिस्र, ब्राजील और नाइजीरिया में घटिया सामग्री, भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण के कारण सबसे ज्यादा हादसे होते हैं.

शहरीकरण की अंधी दौड़ और घटिया निर्माण मानकों के कारण दुनिया के कई हिस्सों में इमारत ढहने के हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हालांकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा इमारतों के गिरने का कोई एक तय वैश्विक आंकड़ा या आधिकारिक रैंकिंग जारी नहीं की जाती है. फिर भी, 50 वर्षों के ऐतिहासिक आपदा आंकड़ों के विश्लेषण से यह साफ होता है कि विकासशील देशों, घनी आबादी वाले शहरों और प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में ऐसे हादसे सबसे ज्यादा दर्ज किए जाते हैं. आइए उन देशों के बारे में समझें जहां सबसे ज्यादा इमारतें गिरती हैं.

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रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक इमारतें ढहने के हादसों में भारत का नाम शीर्ष पायदानों पर दर्ज किया जाता है. भारत में अनियंत्रित शहरीकरण, बिना अनुमति के पुरानी इमारतों में अतिरिक्त मंजिलें बनाना और जर्जर हो चुके मकानों की अनदेखी इसके मुख्य कारण हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक इमारतें ढहने के हादसों में भारत का नाम शीर्ष पायदानों पर दर्ज किया जाता है. भारत में अनियंत्रित शहरीकरण, बिना अनुमति के पुरानी इमारतों में अतिरिक्त मंजिलें बनाना और जर्जर हो चुके मकानों की अनदेखी इसके मुख्य कारण हैं.
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वहीं दूसरी तरफ, चीन में अभूतपूर्व औद्योगिक विकास और बड़े पैमाने पर चल रही निर्माण गतिविधियों के कारण हादसों की संख्या काफी अधिक रहती है.
वहीं दूसरी तरफ, चीन में अभूतपूर्व औद्योगिक विकास और बड़े पैमाने पर चल रही निर्माण गतिविधियों के कारण हादसों की संख्या काफी अधिक रहती है.
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वहां गुणवत्ता मानकों में लापरवाही और जल्दबाजी में किए गए निर्माण अक्सर बड़ी दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं. अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में मिस्र भी उन देशों में शामिल है जहां रिहायशी और व्यावसायिक इमारतें गिरने के मामले लगातार सामने आते हैं.
वहां गुणवत्ता मानकों में लापरवाही और जल्दबाजी में किए गए निर्माण अक्सर बड़ी दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं. अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में मिस्र भी उन देशों में शामिल है जहां रिहायशी और व्यावसायिक इमारतें गिरने के मामले लगातार सामने आते हैं.
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काहिरा जैसे पुराने शहरों में बिना मंजूरी के खड़ी की गई बहुमंजिला इमारतें और कमजोर ढांचा इसकी वजह हैं. नाइजीरिया के लागोस जैसे व्यावसायिक केंद्रों में प्रशासनिक ढिलाई और निम्न स्तर की निर्माण सामग्री के कारण आए दिन बहुमंजिला इमारतें जमींदोज होती हैं.
काहिरा जैसे पुराने शहरों में बिना मंजूरी के खड़ी की गई बहुमंजिला इमारतें और कमजोर ढांचा इसकी वजह हैं. नाइजीरिया के लागोस जैसे व्यावसायिक केंद्रों में प्रशासनिक ढिलाई और निम्न स्तर की निर्माण सामग्री के कारण आए दिन बहुमंजिला इमारतें जमींदोज होती हैं.
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वहीं ब्राजील में फावेला कही जाने वाली अनधिकृत झुग्गी-झोपड़ियों और खराब मौसम की वजह से इमारतें ढहने की घटनाएं बार-बार दोहराई जाती हैं.
वहीं ब्राजील में फावेला कही जाने वाली अनधिकृत झुग्गी-झोपड़ियों और खराब मौसम की वजह से इमारतें ढहने की घटनाएं बार-बार दोहराई जाती हैं.
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इनके अलावा बांग्लादेश और तुर्की जैसे भूकंप संवेदनशील देशों में भी ऐसे हादसे आम हैं. इमारत गिरने के पीछे केवल एक वजह नहीं होती, बल्कि यह कई लापरवाही का नतीजा होती है.
इनके अलावा बांग्लादेश और तुर्की जैसे भूकंप संवेदनशील देशों में भी ऐसे हादसे आम हैं. इमारत गिरने के पीछे केवल एक वजह नहीं होती, बल्कि यह कई लापरवाही का नतीजा होती है.
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सबसे बड़ा कारण निर्माण के समय लागू होने वाले सुरक्षा मानकों को ताक पर रखना और भ्रष्टाचार के चलते बिना जांच पास होना है. सीमेंट, लोहे की छड़ और बालू का सही अनुपात न होना इमारतों को समय से पहले खोखला कर देता है.
सबसे बड़ा कारण निर्माण के समय लागू होने वाले सुरक्षा मानकों को ताक पर रखना और भ्रष्टाचार के चलते बिना जांच पास होना है. सीमेंट, लोहे की छड़ और बालू का सही अनुपात न होना इमारतों को समय से पहले खोखला कर देता है.
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इसके अलावा मिट्टी की क्षमता जांचे बिना नीव डालना, अवैध तरीके से अतिरिक्त कमरे बनाना, मानसून के दौरान जलभराव और अचानक आने वाले भूकंप के झटके कमजोर पड़ चुकी इमारतों को पूरी तरह तबाह कर देते हैं.
इसके अलावा मिट्टी की क्षमता जांचे बिना नीव डालना, अवैध तरीके से अतिरिक्त कमरे बनाना, मानसून के दौरान जलभराव और अचानक आने वाले भूकंप के झटके कमजोर पड़ चुकी इमारतों को पूरी तरह तबाह कर देते हैं.
Published at : 07 Sep 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Building Collapses Delhi Building Collapse

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