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किस देश में सबसे ज्यादा ढहती हैं इमारतें, किस पायदान पर आता है भारत?
दुनिया भर में इमारतों के ढहने का कोई आधिकारिक वार्षिक आंकड़ा नहीं है. हालांकि भारत, चीन, मिस्र, ब्राजील और नाइजीरिया में घटिया सामग्री, भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण के कारण सबसे ज्यादा हादसे होते हैं.
शहरीकरण की अंधी दौड़ और घटिया निर्माण मानकों के कारण दुनिया के कई हिस्सों में इमारत ढहने के हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हालांकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा इमारतों के गिरने का कोई एक तय वैश्विक आंकड़ा या आधिकारिक रैंकिंग जारी नहीं की जाती है. फिर भी, 50 वर्षों के ऐतिहासिक आपदा आंकड़ों के विश्लेषण से यह साफ होता है कि विकासशील देशों, घनी आबादी वाले शहरों और प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में ऐसे हादसे सबसे ज्यादा दर्ज किए जाते हैं. आइए उन देशों के बारे में समझें जहां सबसे ज्यादा इमारतें गिरती हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 04:37 PM (IST)
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एबीपी लाइव डेस्क
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