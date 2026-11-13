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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSpain Protest: Pepper Spray शरीर पर कैसे करता है असर, आंखों से सांस तक क्या होती हैं दिक्कतें?

Spain Protest: Pepper Spray शरीर पर कैसे करता है असर, आंखों से सांस तक क्या होती हैं दिक्कतें?

Spain Protest: स्पेन में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है जिसमें पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पेपर स्प्रे कितना खतरनाक होता है और इसका क्या असर होता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 13 Nov 2026 04:48 PM (IST)
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  • स्पेन में बढ़ती आवास कीमतों के विरोध में प्रदर्शन हुए।
  • मैड्रिड में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पेपर स्प्रे का उपयोग किया।
  • पेपर स्प्रे में कैप्साइसिन होता, आँखों-श्वसन तंत्र प्रभावित करता।
  • यह अस्थमा रोगियों के लिए जानलेवा भी हो सकता है।

Spain Protest: बुधवार को स्पेन में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें खराब मौसम के बावजूद लोग सड़कों पर उतर आए. प्रदर्शनकारी घरों की बढ़ती कीमतों और घर खरीदने में आ रही दिक्कतों का विरोध कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक मैड्रिड की मर्कामैड्रिड थोक मंडी में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया.

पेपर स्प्रे में मुख्य रूप से कैप्साइसिन होता है जो तीखी मिर्च से मिलने वाला एक केमिकल कंपाउंड है. जब यह नसों और म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आता है तो कुछ ही सेकंड के अंदर तेज जलन और दर्द पैदा कर सकता है. यह किसी व्यक्ति को कुछ वक्त के लिए पूरी तरह बेबस कर सकता है. 

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कैप्साइसिन कैसे प्रतिक्रिया पैदा करता है? 

कैप्साइसिन शरीर के दर्द और गर्मी महसूस करने वाले रिसेप्टर्स को सक्रिय कर देता है. सर और गर्दन के हिस्से में ट्राईजेमिनल नर्व इस प्रतिक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती है. इसके संकेत दिमाग तक पहुंचाते हैं जिससे त्वचा या फिर आंखों में जलन महसूस होती है. यह शरीर में सूजन और बचाव की प्रतिक्रिया को जन्म देता है.


Spain Protest: Pepper Spray शरीर पर कैसे करता है असर, आंखों से सांस तक क्या होती हैं दिक्कतें?

आंखों, फेफड़ों और त्वचा पर असर 

पेपर स्प्रे का सबसे ज्यादा असर आंखों पर पड़ता है. इसके संपर्क में आने से आंखों में तेज चुभन, जलन, दर्द और आंखें लाल हो जाती हैं. इसके बाद आंखों से काफी ज्यादा पानी बहने लगता है. मांसपेशियों में कॉन्ट्रेक्शन की वजह से पलकें जबरदस्ती बंद हो सकती हैं. इससे कुछ वक्त के लिए व्यक्ति अंधा हो सकता है या फिर उसे धुंधला दिखाई दे सकता है. जिससे देखने में परेशानी होती है.

जब स्प्रे के कण सांस के जरिए अंदर जाते हैं तो रिस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है. ये नाक, गले और फेफड़ों की अंदरूनी परत में जलन और सूजन पैदा करते हैं.  इसके लक्षणों में लगातार खांसी आना, दम घुटने जैसा महसूस होना, नाक बहना और सांस लेते वक्त घबराहट होना शामिल हो सकता है. कुछ लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है खासकर तब जब वे स्प्रे के संपर्क में ज्यादा आए हों. 

त्वचा पर, चेहरे या फिर शरीर को खुले हिस्सों के संपर्क में आने पर तेज जलन, खुजली, दर्द और लाल चकत्ते हो सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति काफी ज्यादा मात्रा में इसके संपर्क में आता है तो त्वचा पर छाले भी पड़ सकते हैं. 


Spain Protest: Pepper Spray शरीर पर कैसे करता है असर, आंखों से सांस तक क्या होती हैं दिक्कतें?

इसका असर कितने वक्त तक रहता है? 

आमतौर पर 30 से 45 मिनट के अंदर लक्षण कम होने लगते हैं और कुछ घंटों में पूरी तरह ठीक हो जाते हैं. हालांकि व्यक्ति के स्वास्थ्य  और वह किस हद तक इसके संपर्क में आया है इसके आधार पर इसका असर ज्यादा गंभीर भी हो सकता है. 

अस्थमा या सांस संबंधी पुरानी बीमारियों वाले लोगों के लिए यह खास तौर पर जोखिम भरा हो सकता है. अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी और दूसरे चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि पेपर स्प्रे की वजह से सांस की नालियां सिकुड़ सकती हैं जिसे ब्रोंकोस्पास्म कहा जाता है. जिन लोगों को पहले से ही ऐसी समस्या है उनके लिए यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है. 

जब किसी बंद कमरे या फिर ऐसी जगह पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है जहां हवा का वेंटिलेशन ठीक नहीं है तो वहां कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो सकती है. खुली और हवादार जगह की तुलना में ऐसी बंद जगह पर फेफड़े और आंखों पर गंभीर असर पड़ने का खतरा काफी बढ़ जाता है. 

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संपर्क में आने पर क्या करें? 

प्रभावित जगह से तुरंत हट जाएं और ताजी खुली हवा में चले जाएं. आंखों में तेज जलन होने पर भी उन्हें रगड़ने से बचना चाहिए. इसके बजाय 15 मिनट तक साफ और सामान्य तापमान वाले पानी से लगातार अपनी आंखों को धोना चाहिए. अगर किसी ने कॉन्टैक्ट लेंस पहन रखे हैं तो उन्हें तुरंत निकाल देना चाहिए. 

रसायन के संपर्क को और बढ़ने से रोकने के लिए प्रभावित कपड़ों को सावधानी से उतार देना चाहिए. उसके बाद त्वचा को ठंडे पानी और हल्के साबुन से धोना चाहिए. तेल आधारित क्रीम या फिर लोशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह रसायन को त्वचा पर ही रोक कर रख सकते हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 04:48 PM (IST)
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