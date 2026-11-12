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Old Currency Notes: बंद हो चुके नोटों का क्या करती है सरकार, क्या होते हैं रीयूज?
Old Currency Notes: चलन से बाहर हुए पुराने और कटे-फटे नोटों को बैंक के जरिए आरबीआई भेजा जाता है. वहां मशीनों से उन्हें काटकर ब्रिकेट्स बनाया जाता है और फिर उनका सुरक्षित निस्तारण कर दिया जाता है.
Old Currency Notes: देशभर के बैंकों में अक्सर सवाल उठता है कि आखिर हमारे हाथों से गुजरने वाले पुराने, गंदे या चलन से बाहर हो चुके नोटों का अंततः क्या होता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर नए नोट बाजार में उतारे जाते हैं, जिनमें अब 10 और 20 रुपये के नए प्लास्टिक नोट भी शामिल होने जा रहे हैं. जब पुराने नोट अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं या कट-फट जाते हैं, तो उन्हें बैंकों के जरिए वापस ले लिया जाता है. इसके बाद एक बेहद गोपनीय, कड़े सुरक्षा घेरे में और हाई-टेक तरीके से इन नोटों को नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है.
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