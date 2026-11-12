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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजOld Currency Notes: बंद हो चुके नोटों का क्या करती है सरकार, क्या होते हैं रीयूज?

Old Currency Notes: बंद हो चुके नोटों का क्या करती है सरकार, क्या होते हैं रीयूज?

Old Currency Notes: चलन से बाहर हुए पुराने और कटे-फटे नोटों को बैंक के जरिए आरबीआई भेजा जाता है. वहां मशीनों से उन्हें काटकर ब्रिकेट्स बनाया जाता है और फिर उनका सुरक्षित निस्तारण कर दिया जाता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 12 Nov 2026 03:40 PM (IST)
Old Currency Notes: चलन से बाहर हुए पुराने और कटे-फटे नोटों को बैंक के जरिए आरबीआई भेजा जाता है. वहां मशीनों से उन्हें काटकर ब्रिकेट्स बनाया जाता है और फिर उनका सुरक्षित निस्तारण कर दिया जाता है.

Old Currency Notes: देशभर के बैंकों में अक्सर सवाल उठता है कि आखिर हमारे हाथों से गुजरने वाले पुराने, गंदे या चलन से बाहर हो चुके नोटों का अंततः क्या होता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर नए नोट बाजार में उतारे जाते हैं, जिनमें अब 10 और 20 रुपये के नए प्लास्टिक नोट भी शामिल होने जा रहे हैं. जब पुराने नोट अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं या कट-फट जाते हैं, तो उन्हें बैंकों के जरिए वापस ले लिया जाता है. इसके बाद एक बेहद गोपनीय, कड़े सुरक्षा घेरे में और हाई-टेक तरीके से इन नोटों को नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है.

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जब कोई नोट गंदा हो जाता है या चलन से बाहर हो जाता है, तो आम नागरिक उसे अपने नजदीकी बैंक में जमा कराते हैं. बैंक ऐसे सभी पुराने और अयोग्य नोटों को इकट्ठा करके भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में सुरक्षित भेजते हैं.
जब कोई नोट गंदा हो जाता है या चलन से बाहर हो जाता है, तो आम नागरिक उसे अपने नजदीकी बैंक में जमा कराते हैं. बैंक ऐसे सभी पुराने और अयोग्य नोटों को इकट्ठा करके भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में सुरक्षित भेजते हैं.
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आरबीआई के इन कार्यालयों में आधुनिक तकनीक से लैस करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम (CVPS) मशीनें स्थापित होती हैं. ये अत्याधुनिक मशीनें बहुत कम समय में लाखों नोटों की गिनती करती हैं, उनकी प्रमाणिकता जांचती हैं और यह तय करती हैं कि कौन सा नोट अब बाजार में रहने लायक नहीं है.
आरबीआई के इन कार्यालयों में आधुनिक तकनीक से लैस करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम (CVPS) मशीनें स्थापित होती हैं. ये अत्याधुनिक मशीनें बहुत कम समय में लाखों नोटों की गिनती करती हैं, उनकी प्रमाणिकता जांचती हैं और यह तय करती हैं कि कौन सा नोट अब बाजार में रहने लायक नहीं है.
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सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उन अयोग्य और पुराने नोटों को सुरक्षित मशीनों के जरिए बेहद बारीक टुकड़ों में काट दिया जाता है. इस कतरन को तकनीकी भाषा में श्रेडिंग कहा जाता है.
सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उन अयोग्य और पुराने नोटों को सुरक्षित मशीनों के जरिए बेहद बारीक टुकड़ों में काट दिया जाता है. इस कतरन को तकनीकी भाषा में श्रेडिंग कहा जाता है.
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नोटों के टुकड़े इतने छोटे और महीन होते हैं कि उन्हें दोबारा जोड़कर पहचानना या उनका इस्तेमाल करना पूरी तरह असंभव हो जाता है. यह पूरी प्रक्रिया आरबीआई के सख्त प्रशासनिक और सुरक्षा नियमों के अंतर्गत ही पूरी की जाती है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न बचे.
नोटों के टुकड़े इतने छोटे और महीन होते हैं कि उन्हें दोबारा जोड़कर पहचानना या उनका इस्तेमाल करना पूरी तरह असंभव हो जाता है. यह पूरी प्रक्रिया आरबीआई के सख्त प्रशासनिक और सुरक्षा नियमों के अंतर्गत ही पूरी की जाती है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न बचे.
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बारीक कतरनों में बदल चुके इन नोटों को संभालने और ठिकाने लगाने के लिए इन्हें कंप्रेस किया जाता है. कटी हुई कतरनों को ह्यूमिडिफायर से गुजारने के बाद विशेष कंप्रेसर मशीनों की मदद से सख्त ईंटों का रूप दिया जाता है, जिन्हें ब्रिकेट्स कहा जाता है.
बारीक कतरनों में बदल चुके इन नोटों को संभालने और ठिकाने लगाने के लिए इन्हें कंप्रेस किया जाता है. कटी हुई कतरनों को ह्यूमिडिफायर से गुजारने के बाद विशेष कंप्रेसर मशीनों की मदद से सख्त ईंटों का रूप दिया जाता है, जिन्हें ब्रिकेट्स कहा जाता है.
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ब्रिकेट्स के रूप में ढल जाने के बाद इन नोटों के अवशेषों का परिवहन करना और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखना बहुत आसान हो जाता है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी खत्म हो जाती हैं.
ब्रिकेट्स के रूप में ढल जाने के बाद इन नोटों के अवशेषों का परिवहन करना और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखना बहुत आसान हो जाता है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी खत्म हो जाती हैं.
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इन नष्ट किए गए नोटों के अवशेषों का कुछ हिस्सा रीसाइकिल करके पर्यावरण के अनुकूल उपयोगी वस्तुएं बनाने में उपयोग किया जाता है. रीसाइकिलिंग प्रक्रिया के तहत इस लुगदी से गत्ते के डिब्बे, फाइलें, कैलेंडर, पेन के खोल, चाय के कोस्टर और छोटे सजावटी शोपीस तैयार किए जाते हैं.
इन नष्ट किए गए नोटों के अवशेषों का कुछ हिस्सा रीसाइकिल करके पर्यावरण के अनुकूल उपयोगी वस्तुएं बनाने में उपयोग किया जाता है. रीसाइकिलिंग प्रक्रिया के तहत इस लुगदी से गत्ते के डिब्बे, फाइलें, कैलेंडर, पेन के खोल, चाय के कोस्टर और छोटे सजावटी शोपीस तैयार किए जाते हैं.
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हालांकि, रिजर्व बैंक यह साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि इन पुरानी कतरनों या लुगदी से कभी भी देश की नई करेंसी नहीं छापी जाती, बल्कि उनका उपयोग केवल औद्योगिक या सजावटी सामानों के लिए ही किया जाता है.
हालांकि, रिजर्व बैंक यह साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि इन पुरानी कतरनों या लुगदी से कभी भी देश की नई करेंसी नहीं छापी जाती, बल्कि उनका उपयोग केवल औद्योगिक या सजावटी सामानों के लिए ही किया जाता है.
Published at : 12 Nov 2026 03:40 PM (IST)
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