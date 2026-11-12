आरबीआई के इन कार्यालयों में आधुनिक तकनीक से लैस करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम (CVPS) मशीनें स्थापित होती हैं. ये अत्याधुनिक मशीनें बहुत कम समय में लाखों नोटों की गिनती करती हैं, उनकी प्रमाणिकता जांचती हैं और यह तय करती हैं कि कौन सा नोट अब बाजार में रहने लायक नहीं है.