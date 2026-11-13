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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSS United States Ship Sunk: समंदर में क्यों डुबो दिया गया दुनिया का सबसे तेज चलने वाला शिप? जानें वजह

SS United States Ship Sunk: समंदर में क्यों डुबो दिया गया दुनिया का सबसे तेज चलने वाला शिप? जानें वजह

SS United States Ship Sunk: कबाड़ बनने की कगार पर पहुंचे दुनिया के सबसे तेज ऐतिहासिक जहाज 'एसएस यूनाइटेड स्टेट्स' को 11 नवंबर 2026 को फ्लोरिडा तट पर डुबो दिया गया. आइए जानें कि इसकी क्या वजह रही.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 13 Nov 2026 05:43 PM (IST)
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SS United States Ship Sunk: समुद्री इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय अब गहरे समंदर की शांत लहरों में समा गया है. अटलांटिक महासागर की लहरों को चीरते हुए रफ्तार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले ऐतिहासिक यात्री जहाज एसएस यूनाइटेड स्टेट्स (SS United States) को 11 नवंबर 2026 को फ्लोरिडा के तट के पास जानबूझकर समंदर में डुबो दिया गया. टाइटैनिक से भी विशाल और बेहद शानदार रहे इस जहाज को आखिर क्यों और किन हालात में पानी के भीतर उतारा गया, इसके पीछे पर्यावरण संरक्षण से लेकर आर्थिक मजबूरियों तक की एक बेहद दिलचस्प कहानी छिपी है. आइए इसके बारे में और जान लेते हैं.

समंदर में क्यों डुबो दिया गया एसएस यूनाइटेड स्टेट्स?

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इस विशालकाय ऐतिहासिक जहाज को समंदर में उतारने के पीछे सबसे बड़ा कारण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है. फ्लोरिडा की खाड़ी के तट पर इसे नियंत्रित तरीके से डुबोकर दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम समुद्री चट्टान यानी आर्टिफिशियल रीफ तैयार की जा रही है. पानी के भीतर यह ढांचा मछलियों, मूंगों और अन्य समुद्री जीवों के लिए एक सुरक्षित और विशाल नया घर बनेगा. इसके साथ ही, यह जगह दुनिया भर के स्कूबा डाइवर्स और समुद्री पर्यटन के शौकीनों के लिए एक नया रोमांचक केंद्र बन जाएगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा होगा.

रखरखाव के लिए फंड की कमी बनी बड़ी बाधा

साल 1969 में अपनी सेवा से रिटायर होने के बाद से ही इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की कोशिशें लगातार चल रही थीं. कई संस्थाएं और इतिहास प्रेमी इसे एक भव्य तैरते हुए संग्रहालय या होटल में बदलना चाहते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसकी भव्यता देख सकें. हालांकि, इतने बड़े जहाज की मरम्मत, नवीनीकरण और रोजमर्रा के रखरखाव का खर्च करोड़ों डॉलर में था, जिसके लिए पर्याप्त फंड जुटाया नहीं जा सका. दशकों तक फिलाडेल्फिया के डॉक पर खड़े-खड़े यह जहाज धीरे-धीरे जर्जर हो रहा था और इसके सामने कबाड़ में बेचे जाने का गंभीर संकट खड़ा हो गया था.

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कबाड़ बनने से बचाने के लिए चुना गया नया रास्ता

जहाज को टुकड़ों में कटकर कबाड़ बनने से रोकने के लिए फ्लोरिडा की ओकालोसा काउंटी ने एक अनोखा और पर्यावरण-अनुकूल कदम उठाया. काउंटी प्रशासन ने इस जहाज को खरीदकर इसे समंदर की गहराइयों में एक नया जीवन देने का फैसला किया. विशेषज्ञों की निगरानी में जहाज से सभी हानिकारक रसायनों, ईंधन और प्लास्टिक के सामान को पूरी तरह साफ किया गया, ताकि समंदर के पानी को कोई नुकसान न पहुंचे. इसके बाद 11 नवंबर 2026 को इसे तय स्थान पर सुरक्षित तरीके से जलसमाधि दे दी गई.

रफ्तार का बादशाह और ब्लू रिबैंड विजेता

साल 1950 और 1951 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स लाइन्स के लिए तैयार किया गया यह जहाज अमेरिकी इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना था. लंबाई के मामले में यह मशहूर जहाज टाइटैनिक से भी बड़ा था और अमेरिका में निर्मित अब तक का सबसे विशाल यात्री पोत माना जाता था. साल 1952 में जब इसने अपनी पहली व्यावसायिक यात्रा शुरू की, तो अपनी तूफानी रफ्तार से अटलांटिक महासागर पार करने का पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसे समुद्री दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ब्लू रिबैंड पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिसका रिकॉर्ड आज भी यात्री जहाजों की श्रेणी में कायम है.


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दिग्गज नेताओं और सितारों की पहली पसंद

अपने 17 साल के शानदार सफर के दौरान एसएस यूनाइटेड स्टेट्स केवल एक यात्री जहाज नहीं, बल्कि विलासिता और प्रतिष्ठा का प्रतीक था. इस शाही जहाज पर सफर करने वालों में दुनिया की कई नामचीन हस्तियां शामिल थीं. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, ड्वाइट आइजनहावर, जॉन एफ. केनेडी और राष्ट्रपति बनने से पहले बिल क्लिंटन ने भी इसमें यात्रा की थी. राजनेताओं के अलावा हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियां ग्रेस केली और एलिजाबेथ टेलर जैसी कई बड़ी सेलिब्रिटीज भी अटलांटिक पार करने के लिए इसी जहाज को चुनती थीं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 13 Nov 2026 05:43 PM (IST)
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