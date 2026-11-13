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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'

ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ शुरू किए इकोनॉमिकल वॉर को लेकर कहा है कि अब इसका असर दिखने लगा है. बेसेंट से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति और सैन्य अधिकारियों को लगातार धमकियां मिल रही हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Nov 2026 10:23 PM (IST)
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ईरान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से जारी इकोनॉमिकल वॉर का असर दिखने लगा है. वहीं, इस अभियान को अगुवाई कर रहे शीर्ष नेतृत्व को विरोध और धमकियों का भी सामना करना पड़ रहा है. अमेरिकी वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान से जुड़ी जान से मारने की धमकियों के चलते उन्हें अपना वॉशिंगटन वाला घर छोड़ना पड़ा है. वह एक मिलिट्री बेस एयरपोर्ट चले गए हैं. लेकिन इससे साफ है कि बेसेंट किसी तरह के डर में नहीं है.

बेसेंट का मानना है कि उन्हें और अन्य सैन्य अधिकारियों की मिल रही धमकियों का मतलब ट्रंप का प्लान काम कर रहा है. तेहरान पर इकोनॉमिकल प्रेशर असर डाल रहा है. उन्होंने साफ कहा है कि ईरान की लीडरशिप को भाड़ में जाने दो. मैं डरने वाला नहीं हूं. 

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बेसेंट ने यह बातें सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कही हैं. उन्होंने कहा कि ये धमकियां न केवल, बल्कि ट्रंप कैबिनेट के मेंबर्स को भी दी गई हैं. इन धमकियों का मतलब है कि ऑपरेशन इकोनॉमिस्ट आउटकास्ट  का असर तेहरान पर पड़ रहा है.

IRGC हताश हो गया है: बेसेंट 

बेसेंट ने कहा है कि बढ़ते इकोनॉमिकल प्रेशर के कारण IRGC हताश हो गया. उसकी हरकतें किसी खतरनाक जानवर जैसी हो गई है. डोनाल्ड ट्रंप और खुद गल्फ में तैनात अमेरिकी सैनिक जान से मारने की धमकियों का सामना कर रहे हैं. उनके डरने की कोई वजह नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर सैनिक और राष्ट्रपति ट्रंप लगातार जान से मारने की धमकियां पा रहे है. तौ मैं क्यों डरूं? हम जो कर रहे हैं, वह काम कर रहा है. 

बेसेंट ईरान के खिलाफ इस अभियान का नेतृत्व कर रहे

बेसेंट ईरान के खिलाफ छेड़े गए इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं. रॉयटर्स के मुताबिक ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत मीडिल ईस्ट के पूर्व के उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और सर्विस पर बैन लगाए गए हैं, जो तेहरान के साथ लेन-देन में मदद करते हैं. इसका उद्देश्य अमेरिकी नौसेना की तरफ से ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी का उद्देश्य ईरान पर प्रेशर डालना है. जिससे जहाजों पर हमलें बंद किए जा सकें. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दें. ये सुरक्षा चिंताएं अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की उन व्यापक चेतावनियों के बीच सामने आई हैं, जिनमें ईरान की तरफ से अमेरिकी लोगों को निशाना बनाने की कोशिशों के बारे में बताया गया है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 13 Nov 2026 10:23 PM (IST)
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