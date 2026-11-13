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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता

राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 13 Nov 2026 07:26 PM (IST)
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केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने विपक्ष पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि डॉ. बी.आर. आंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किए गए संविधान को कोई नहीं बदल सकता.

अठावले ने ओडिशा दौरे से लौटने के बाद पत्रकारों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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रामदास अठावले ने दी यह प्रतिक्रिया

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर अपनी प्रतिबद्धता साबित की और उनसे पहले अनुसूचित जाति समुदाय के रामनाथ कोविंद भी राष्ट्रपति चुने गए थे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं.

अठावले ने कहा, “जो लोग हम पर दलितों और आदिवासियों के खिलाफ होने का आरोप लगाते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हम किसी समुदाय, जाति या धर्म के खिलाफ नहीं हैं. प्रधानमंत्री का नारा ‘सबका साथ, सबका विकास’ है और देश के 140 करोड़ लोग उनके परिवार का हिस्सा हैं.”

राहुल गांधी पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप

रामदास अठावले ने राहुल गांधी और विपक्ष पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया और कहा कि इसके बावजूद एनडीए सरकार पर संविधान बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का संविधान बदलने का कोई इरादा नहीं है और कोई भी व्यक्ति इसे नहीं बदल सकता. 

अठावले ने कहा कि देश में सरकारें केवल चुनावी प्रक्रिया के जरिए बदली जा सकती हैं, आंदोलनों के माध्यम से नहीं. उन्होंने कहा कि कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं लेकिन बीजेपी ने कभी यह आरोप नहीं लगाया कि वे वोट चोरी करके सत्ता में आई हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा, “एनडीए सरकार युवाओं, किसानों, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है. सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है.”

कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या बोले रामदास अठावले?

अठावले ने कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके का जिक्र करते हुए संगठन के गठन की जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि संगठन की शुरुआत अमेरिका में हुई थी और इसने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भारत में प्रदर्शन किया था. अठावले ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार मजबूत है और वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में एनडीए फिर सत्ता में आएगा.

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Published at : 13 Nov 2026 07:26 PM (IST)
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