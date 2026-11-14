ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP को रोकने TMC नेता कुणाल घोष ने बंगाल में की 'महागठबंधन' की वकालत , कांग्रेस ने जताई आपत्ति

BJP को रोकने TMC नेता कुणाल घोष ने बंगाल में की 'महागठबंधन' की वकालत , कांग्रेस ने जताई आपत्ति

कुणाल घोष के बयान को कांग्रेस नेता अमिताभ चक्रवर्ती ने उनके निजी राय करार दिया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक गठबंधनों और चुनावी समझौतों पर चर्चा पार्टी के ऑफिसों में होनी चाहिए.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 14 Nov 2026 12:10 AM (IST)
Preferred Sources

तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष ने शुक्रवार को BJP का मुकाबला करने के लिए TMC, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के संयुक्त विपक्षी मोर्चा (यूनाइटेड ओपोजिशन फ्रंट) की वकालत की है. हालांकि, उनकी इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं ने तुरंत आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रिया रंजन दासमुंशी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम को राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए.

यह पूरा घटनाक्रम सेंट्रल कोलकाता स्थित बीबीडी बाग में आयोजित एक समारोह के दौरान हुआ, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे प्रिय रंजन दासमुंशी की फुल-लेंथ मार्बल की मूर्ति का अनावरण किया गया.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
इंडिया
SIR विवाद के बीच CJP ने की अपील- 'अगर आपका भी वोटर लिस्ट से नाम कटा है तो...'
SIR विवाद के बीच CJP ने की अपील- 'अगर आपका भी वोटर लिस्ट से नाम कटा है तो...'
इंडिया
ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन: अखिलेश के बयान पर AIMIM का पलटवार, 'हमारे इस कदम से...'
ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन: अखिलेश के बयान पर AIMIM का पलटवार, 'हमारे इस कदम से...'
इंडिया
कराची बंदरगाह पर फंसे 6 भारतीय नाविकों की होगी वापसी? MEA ने PAK को भेजा संदेश
कराची बंदरगाह पर फंसे 6 भारतीय नाविकों की होगी वापसी? MEA ने PAK को भेजा संदेश

कुणाल घोष ने क्या दी चेतावनी?

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस कार्यक्रम में कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए. जिसे संबोधित करते हुए टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने चेतावनी दी कि अगर विपक्षी दल अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं तो इससे भाजपा को राजनीतिक रूप से अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है. 

उन्होंने कहा, ‘हर कोई कहता है कि वह अकेले लड़ने के लिए तैयार है. हम भी कहेंगे कि अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं. पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार भी कहेंगे कि वह अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं और सीपीएम का नेतृत्व भी यही कहेगा. इस बीच BJP चुनावों में धांधली करके पूरा राजनीतिक मैदान अपने कब्जे में कर लेगी.’

कुणाल घोष की अपील पर कांग्रेस नेताओं ने जताई आपत्ति

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों से व्यापक रूप से BJP विरोधी गठबंधन के तहत टीएमसी के साथ आने की अपील की. उन्होंने तर्क दिया था कि विपक्षी दलों के बिखरे रहने का फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को मिलेगा. हालांकि, उनके इस बयान पर कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने तुरंत आपत्ति जताई.

कांग्रेस नेता अमिताभ चक्रवर्ती ने कुणाल घोष के सुझाव को उनकी निजी राय बताते हुए कहा कि इस मौके को राजनीतिक दांव-पेच का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘प्लीज राजनीति बंद करिए. यह कुणाल के निजी बयान हैं. हम प्रिय रंजन को समर्पित मंच पर राजनीति पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं. यह एक प्लूरलिस्टिक प्लेटफॉर्म है और हम इसे दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहते हैं. राजनीतिक गठबंधनों और चुनावी समझौतों पर चर्चा पार्टी के ऑफिसों में होनी चाहिए, न कि किसी स्मृति समारोह में.’ 

यह भी पढ़ेंः कीर्ति आजाद के बयान पर विवाद: मुस्लिम युवक ने दर्ज कराई शिकायत, कहा- 'माफी मांगें वरना...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
Read More
Published at : 14 Nov 2026 12:10 AM (IST)
Tags :
TMC Kunal Ghosh BJP WEST BENGAL CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
इंडिया
SIR विवाद के बीच CJP ने की अपील- 'अगर आपका भी वोटर लिस्ट से नाम कटा है तो...'
SIR विवाद के बीच CJP ने की अपील- 'अगर आपका भी वोटर लिस्ट से नाम कटा है तो...'
इंडिया
ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन: अखिलेश के बयान पर AIMIM का पलटवार, 'हमारे इस कदम से...'
ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन: अखिलेश के बयान पर AIMIM का पलटवार, 'हमारे इस कदम से...'
इंडिया
कराची बंदरगाह पर फंसे 6 भारतीय नाविकों की होगी वापसी? MEA ने PAK को भेजा संदेश
कराची बंदरगाह पर फंसे 6 भारतीय नाविकों की होगी वापसी? MEA ने PAK को भेजा संदेश
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन: अखिलेश के बयान पर AIMIM का पलटवार, 'हमारे इस कदम से...'
ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन: अखिलेश के बयान पर AIMIM का पलटवार, 'हमारे इस कदम से...'
दिल्ली NCR
Exclusive: दिल्ली में दमघोंटू हवा ने बढ़ाई मास्क और दवाओं की मांग, N95-N99 की बिक्री में 4 गुना उछाल
दिल्ली में दमघोंटू हवा ने बढ़ाई मास्क और दवाओं की मांग, N95-N99 की बिक्री में 4 गुना उछाल
विश्व
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
बॉलीवुड
ओपनिंग डे पर बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी 'गनमास्टर जी9'? बन सकती है इमरान हाशमी की 4th बिगेस्ट ओपनर
ओपनिंग डे पर बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी 'गनमास्टर जी9'? बन सकती है इमरान हाशमी की 4th बिगेस्ट ओपनर
क्रिकेट
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
इंडिया
महादेव बेटिंग ऐप केस: प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर कसा शिंकजा, कोर्ट ने 7 दिन की ED कस्टडी में भेजा
महादेव बेटिंग ऐप केस: प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर कसा शिंकजा, कोर्ट ने 7 दिन की ED कस्टडी में भेजा
महाराष्ट्र
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
ट्रेंडिंग
Viral Video: कैब का किराया मांगने पर ड्राइवर से भिड़े पति-पत्नी; वीडियो वायरल
कैब का किराया मांगने पर ड्राइवर से भिड़े पति-पत्नी; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget