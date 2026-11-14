BJP को रोकने TMC नेता कुणाल घोष ने बंगाल में की 'महागठबंधन' की वकालत , कांग्रेस ने जताई आपत्ति

तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष ने शुक्रवार को BJP का मुकाबला करने के लिए TMC, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के संयुक्त विपक्षी मोर्चा (यूनाइटेड ओपोजिशन फ्रंट) की वकालत की है. हालांकि, उनकी इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं ने तुरंत आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रिया रंजन दासमुंशी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम को राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए.

यह पूरा घटनाक्रम सेंट्रल कोलकाता स्थित बीबीडी बाग में आयोजित एक समारोह के दौरान हुआ, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे प्रिय रंजन दासमुंशी की फुल-लेंथ मार्बल की मूर्ति का अनावरण किया गया.

कुणाल घोष ने क्या दी चेतावनी?

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस कार्यक्रम में कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए. जिसे संबोधित करते हुए टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने चेतावनी दी कि अगर विपक्षी दल अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं तो इससे भाजपा को राजनीतिक रूप से अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: On the prospects of an 'INDIA' bloc alliance in West Bengal, TMC MLA Kunal Ghosh says, "...The question naturally arises: the Trinamool Congress, led by Mamata Didi, is currently fighting against the BJP, as is the Congress party. The 'INDIA' bloc is active in Delhi; whether a similar bloc should exist in Bengal is a matter for the leadership to decide. Some parties are making statements that only serve to create confusion—I do not agree with this. There is plenty of time... Right now, for instance, there are concerns regarding the deletion of voters—it has become a question of our very existence. These are the things that need to be thought about. Each party will have its own leadership—Mamata Didi will make decisions for her party, and other parties will do the same for theirs. Today, we all came together for Priya Ranjan Dasmunsi, but this does not directly imply the formation of an alliance..." — ANI (@ANI) November 13, 2026

उन्होंने कहा, ‘हर कोई कहता है कि वह अकेले लड़ने के लिए तैयार है. हम भी कहेंगे कि अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं. पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार भी कहेंगे कि वह अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं और सीपीएम का नेतृत्व भी यही कहेगा. इस बीच BJP चुनावों में धांधली करके पूरा राजनीतिक मैदान अपने कब्जे में कर लेगी.’

कुणाल घोष की अपील पर कांग्रेस नेताओं ने जताई आपत्ति

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों से व्यापक रूप से BJP विरोधी गठबंधन के तहत टीएमसी के साथ आने की अपील की. उन्होंने तर्क दिया था कि विपक्षी दलों के बिखरे रहने का फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को मिलेगा. हालांकि, उनके इस बयान पर कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने तुरंत आपत्ति जताई.

कांग्रेस नेता अमिताभ चक्रवर्ती ने कुणाल घोष के सुझाव को उनकी निजी राय बताते हुए कहा कि इस मौके को राजनीतिक दांव-पेच का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘प्लीज राजनीति बंद करिए. यह कुणाल के निजी बयान हैं. हम प्रिय रंजन को समर्पित मंच पर राजनीति पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं. यह एक प्लूरलिस्टिक प्लेटफॉर्म है और हम इसे दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहते हैं. राजनीतिक गठबंधनों और चुनावी समझौतों पर चर्चा पार्टी के ऑफिसों में होनी चाहिए, न कि किसी स्मृति समारोह में.’

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