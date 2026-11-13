Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कंपनी को सुचारु चलाने हेतु चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ महत्वपूर्ण पद हैं।

चेयरमैन निदेशक मंडल का नेतृत्व करता, कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करता है।

सीईओ संचालन, रणनीति, दीर्घकालिक लक्ष्यों को परिभाषित कर प्रबंधित करता है।

सीएफओ वित्तीय स्वास्थ्य, बजट, निवेश, नकदी प्रवाह संभालता है।

Nvidia CEO Resignation: NVIDIA के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. आपको बता दें कि एक बड़ी कंपनी को सही तरीके से चलाने और अच्छे फैसले लेने के लिए साफ नेतृत्व जिम्मेदारियों की जरूरत होती है. तीन जरूरी पद चेयरमैन, सीईओ और सीएफओ हैं.

चेयरमैन निदेशक मंडल को लीड करता है और कॉर्पोरेट प्रशासन की देखरेख करता है. सीईओ संचालन और रणनीति का प्रबंध करता है और सीएफओ फाइनेंशियल हेल्थ की देखरेख करता है. आइए जानते हैं इन तीनों पदों के बारे में पूरी जानकारी.

चेयरमैन

चेयरमैन किसी कंपनी के निदेशक मंडल का प्रमुख होता है. भूमिका रोजमर्रा के काम में प्रत्यक्ष भागीदारी के बजाय उच्च स्तरीय शासन, निरीक्षण और नीति पर केंद्रित है. चेयरमैन बोर्ड बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनका एजेंडा तय करता है, निदेशकों को जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने और कंपनी की दिशा के बारे में फैसला लेने में भी मदद करता है.

एक दूसरी जिम्मेदारी शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना है. चेयरमैन यह पक्का करने में मदद करता है कि कंपनी के फैसले शेयर धारकों और दूसरे हितधारकों के हितों के मुताबिक हों. इस निरीक्षण का उद्देश्य संगठन को जवाबदेह बनाए रखना है और इसका नेतृत्व व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करता है.

चेयरमैन का सीईओ के साथ भी एक बड़ा जरूरी रिश्ता होता है. चेयरमैन और बोर्ड सीईओ की नियुक्ति, कार्यकारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन और जरूरी होने पर राजनीतिक मार्गदर्शन देने के लिए जिम्मेदार है. यह एक ऐसी प्रणाली बनता है जिसमें सीईओ बोर्ड के प्रति जवाब दिए रहते हुए कंपनी को लीड करता है.





सीईओ

चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ किसी कंपनी में सर्वोच्च रैंकिंग वाला कार्यकारी होता है. सीईओ संगठन की सफलता या फिर विफलता के लिए सीधे-जिम्मेदार होता है और निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है. चेयरमैन के उलट जिसका ध्यान बोर्ड नेतृत्व और शासन पर होता है सीईओ बिजनेस के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है.

सीईओ के मुख्य कर्तव्य में से एक कंपनी के विजन और रणनीति को परिभाषित करना है. सीईओ दीर्घकालिक लक्ष्य को तय करता है और इस बात को भी तय करता है कि संगठन को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. यह प्राथमिकताएं पूरे व्यवसाय में फसलों का मार्गदर्शन करती हैं और अलग-अलग विभागों को साझा उद्देश्यों के अनुरूप कोऑर्डिनेटर करने में मदद करती हैं.

सीईओ कंपनी के विभागों को कोऑर्डिनेटर भी करता है, वरिष्ठ प्रबंधन टीम को लीड करता है और पूंजी और दूसरे संसाधन आवंटित करता है. प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रदेश को संतुलित करना और यह पक्का करना जरूरी है कि संसाधनों का इस्तेमाल कंपनी की प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए किया जाता है.

पद की एक बाहरी भूमिका भी होती है. कंपनी के सार्वजनिक चेहरे के रूप में सीईओ ग्राहक, मीडिया और निवेशकों के सामने संगठन का प्रतिनिधित्व करता है.





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सीएफओ

चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसी कंपनी के वित्तीय और आर्थिक मामलों को लीड करता है. यह ऑफिसर आमतौर पर सीईओ का रिपोर्ट करता है और संगठन की वित्तीय ताकत बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है. भूमिका में योजना, बजट, वित्त पोषण, निवेश, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय रिपोर्टिंग शामिल है.

वित्त नियोजन एक मुख्य जिम्मेदारी है. ऑफिसर कंपनी का बजट तैयार करता है, कैश फ्लो की निगरानी करता है और खर्चों को कंट्रोल करता है. ऑफिसर यह भी योजना बनाता है कि कंपनी विकास के लिए पूंजी कैसे सुरक्षित करेगी. फंडिंग कर्ज या इक्विटी के जरिए से आ सकती है और ऑफिसर यह तय करने में मदद करता है कि फंड का निवेश कहां किया जाना चाहिए.

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