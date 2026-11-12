पूंजी की जरूरत तो बस शुरुआत है. एक बैंक को कोर बैंकिंग सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन, साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और पेमेंट गेटवे की भी जरूरत होती है. फिजिकल ब्रांच और एटीएम के लिए प्रॉपर्टी, इंटीरियर और उपकरणों में निवेश करना पड़ता है. आरबीआई के नियमों के मुताबिक कम से कम 25% ब्रांच ग्रामीण या फिर ऐसे इलाकों में खोली जानी चाहिए जहां बैंकिंग सुविधा मौजूद नहीं है.