ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजOpen a Bank: क्या आप भी खोल सकते हैं अपना बैंक, जानिए कितना आता है इसमें खर्च?

Open a Bank: क्या आप भी खोल सकते हैं अपना बैंक, जानिए कितना आता है इसमें खर्च?

Open a Bank: भारत में बैंक खोलना कोई आसान बात नहीं है. आइए जानते हैं कि क्या होती है इसकी प्रक्रिया और इस पूरी प्रक्रिया में कितना खर्चा आता है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 12 Nov 2026 06:15 PM (IST)
Open a Bank: भारत में बैंक खोलना कोई आसान बात नहीं है. आइए जानते हैं कि क्या होती है इसकी प्रक्रिया और इस पूरी प्रक्रिया में कितना खर्चा आता है.

Open a Bank: भारत में कोई व्यक्ति या फिर संस्था बैंक खोल सकती है लेकिन इसके लिए भारी वित्तीय निवेश, नियामक मंजूरी और बैंकिंग अनुभव की जरूरत होती है. आइए जानते हैं कि एक बैंक खोलने के लिए किस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है और इसमें कितना खर्चा आता है.

1/8
भारत में बैंक खोलने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना जरूरी है. अभी तक उनका पिक्चर रिकॉर्ड साफ सुथरा होना चाहिए और उनके पास बैंकिंग या फिर फाइनेंस के क्षेत्र में कम से कम 10 सालों का अनुभव होना चाहिए.
भारत में बैंक खोलने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना जरूरी है. अभी तक उनका पिक्चर रिकॉर्ड साफ सुथरा होना चाहिए और उनके पास बैंकिंग या फिर फाइनेंस के क्षेत्र में कम से कम 10 सालों का अनुभव होना चाहिए.
2/8
एक पेमेंट्स बैंक के लिए कम से कम ₹100 करोड़ की पूंजी की जरूरत होती है. यह प्रति ग्राहक 2 लाख तक की जमा राशि स्वीकार कर सकता है और डिजिटल भुगतान सेवा दे सकता है. लेकिन यह लोन या फिर क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता.
एक पेमेंट्स बैंक के लिए कम से कम ₹100 करोड़ की पूंजी की जरूरत होती है. यह प्रति ग्राहक 2 लाख तक की जमा राशि स्वीकार कर सकता है और डिजिटल भुगतान सेवा दे सकता है. लेकिन यह लोन या फिर क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता.
3/8
एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लगभग 200 करोड़ से 300 करोड़ की पूंजी की जरूरत होती है. यह जमा राशि स्वीकार कर सकता है और छोटे व्यवसाय, किसान और छोटे उद्यमों को लोन दे सकता है.
एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लगभग 200 करोड़ से 300 करोड़ की पूंजी की जरूरत होती है. यह जमा राशि स्वीकार कर सकता है और छोटे व्यवसाय, किसान और छोटे उद्यमों को लोन दे सकता है.
4/8
पूरी तरह से कमर्शियल बैंक के लिए कम से कम ₹500 करोड़ से लेकर ₹1000 करोड़ तक की पूंजी की जरूरत होती है. यह बचत खाते, कॉर्पोरेट लोन, विदेशी मुद्रा और निवेश सुविधाओं जैसी सेवा दे सकता है.
पूरी तरह से कमर्शियल बैंक के लिए कम से कम ₹500 करोड़ से लेकर ₹1000 करोड़ तक की पूंजी की जरूरत होती है. यह बचत खाते, कॉर्पोरेट लोन, विदेशी मुद्रा और निवेश सुविधाओं जैसी सेवा दे सकता है.
5/8
एक लोकल एरिया बैंक के लिए पूंजी की जरूरत कम होती है. यह ₹5 करोड़ से ₹25 करोड़ के बीच होती है. यह एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में काम करता है और इसका मुख्य ध्यान ग्रामीण बचत और स्थानीय स्तर पर लोन देने पर होता है.
एक लोकल एरिया बैंक के लिए पूंजी की जरूरत कम होती है. यह ₹5 करोड़ से ₹25 करोड़ के बीच होती है. यह एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में काम करता है और इसका मुख्य ध्यान ग्रामीण बचत और स्थानीय स्तर पर लोन देने पर होता है.
6/8
पूंजी की जरूरत तो बस शुरुआत है. एक बैंक को कोर बैंकिंग सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन, साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और पेमेंट गेटवे की भी जरूरत होती है. फिजिकल ब्रांच और एटीएम के लिए प्रॉपर्टी, इंटीरियर और उपकरणों में निवेश करना पड़ता है. आरबीआई के नियमों के मुताबिक कम से कम 25% ब्रांच ग्रामीण या फिर ऐसे इलाकों में खोली जानी चाहिए जहां बैंकिंग सुविधा मौजूद नहीं है.
पूंजी की जरूरत तो बस शुरुआत है. एक बैंक को कोर बैंकिंग सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन, साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और पेमेंट गेटवे की भी जरूरत होती है. फिजिकल ब्रांच और एटीएम के लिए प्रॉपर्टी, इंटीरियर और उपकरणों में निवेश करना पड़ता है. आरबीआई के नियमों के मुताबिक कम से कम 25% ब्रांच ग्रामीण या फिर ऐसे इलाकों में खोली जानी चाहिए जहां बैंकिंग सुविधा मौजूद नहीं है.
7/8
बैंक को अनुभवी कर्मचारी, ऑडिटर और कानूनी सलाहकारों की जरूरत होती है. उन्हें रेगुलेटरी कंप्लायंस, केवाईसी प्रकिया और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियम का पालन करने के लिए सिस्टम बनाए रखने होते हैं.
बैंक को अनुभवी कर्मचारी, ऑडिटर और कानूनी सलाहकारों की जरूरत होती है. उन्हें रेगुलेटरी कंप्लायंस, केवाईसी प्रकिया और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियम का पालन करने के लिए सिस्टम बनाए रखने होते हैं.
8/8
जिनके पास सैकड़ों करोड़ रुपये नहीं हैं वह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शुरू करने पर विचार कर सकते हैं. इसके लिए लगभग 2 करोड़ से 10 करोड़ रुपये की पूंजी की जरूरत होती है. यह लोन तो दे सकती है लेकिन लोगों की बचत जमा स्वीकार नहीं कर सकती.
जिनके पास सैकड़ों करोड़ रुपये नहीं हैं वह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शुरू करने पर विचार कर सकते हैं. इसके लिए लगभग 2 करोड़ से 10 करोड़ रुपये की पूंजी की जरूरत होती है. यह लोन तो दे सकती है लेकिन लोगों की बचत जमा स्वीकार नहीं कर सकती.
Published at : 12 Nov 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE GK NEWS

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Assam Train Derailment: ट्रेन के इंजन में कितनी तरह के होते हैं ब्रेक, कैसे टल सकता है असम जैसा हादसा?
ट्रेन के इंजन में कितनी तरह के होते हैं ब्रेक, कैसे टल सकता है असम जैसा हादसा?
जनरल नॉलेज
Sonia Gandhi Photo On Book: सोनिया गांधी की किताब पर छपी तस्वीर कब की है, क्या है इसमें खास?
सोनिया गांधी की किताब पर छपी तस्वीर कब की है, क्या है इसमें खास?
जनरल नॉलेज
Sonia Gandhi Biography: क्या होता है संगच्छध्वं संवदध्वं...सोनिया गांधी ने अपनी किताब में किस वेद से लिया है यह अंश?
क्या होता है संगच्छध्वं संवदध्वं...सोनिया गांधी ने अपनी किताब में किस वेद से लिया है यह अंश?
जनरल नॉलेज
AIIMS Bed Allocation: आम मरीजों के लिए महीनों की वेटिंग, फिर VIP को तुरंत कैसे मिल जाता है AIIMS में बेड
आम मरीजों के लिए महीनों की वेटिंग, फिर VIP को तुरंत कैसे मिल जाता है AIIMS में बेड
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: Jeet के प्यार में अड़ी Saumya, पिता के सामने रखा बड़ा धर्मसंकट!
Bollywood News: Shah Rukh Khan के घर में नहीं चलती उनकी मर्जी! Gauri के आगे SRK की बोलती बंद! (12.11.26)
Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधा मोदी, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी
सुधा मोदी, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी
भैयादूज का मर्म और योगी का 'भाई धर्म'
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'
दिल्ली NCR
दिल्ली के गुरुद्वारे में जलाई गई सोनिया गांधी की किताब, 1984 दंगों के पीड़ितों का गुस्सा
दिल्ली के गुरुद्वारे में जलाई गई सोनिया गांधी की किताब, 1984 दंगों के पीड़ितों का गुस्सा
इंडिया
मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजने का किसने किया विरोध? मंत्री ने दिखाया आइना
मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजने का किसने किया विरोध? मंत्री ने दिखाया आइना
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
विश्व
भारत को बदनाम करने वाले चीनी व्लॉगर्स पर एक्शन, बांग्लादेश छोड़ने का फरमान
भारत को बदनाम करने वाले चीनी व्लॉगर्स पर एक्शन, बांग्लादेश छोड़ने का फरमान
इंडिया
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
शिक्षा
IBPS Recruitment 2026: IBPS में ग्रेड बी और डी पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, जानें कैसे करें अप्लाई?
IBPS में ग्रेड बी और डी पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, जानें कैसे करें अप्लाई?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget