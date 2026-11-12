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Open a Bank: क्या आप भी खोल सकते हैं अपना बैंक, जानिए कितना आता है इसमें खर्च?
Open a Bank: भारत में बैंक खोलना कोई आसान बात नहीं है. आइए जानते हैं कि क्या होती है इसकी प्रक्रिया और इस पूरी प्रक्रिया में कितना खर्चा आता है.
Open a Bank: भारत में कोई व्यक्ति या फिर संस्था बैंक खोल सकती है लेकिन इसके लिए भारी वित्तीय निवेश, नियामक मंजूरी और बैंकिंग अनुभव की जरूरत होती है. आइए जानते हैं कि एक बैंक खोलने के लिए किस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है और इसमें कितना खर्चा आता है.
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