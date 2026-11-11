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Closed Eye Vision: बंद आंखों से भी क्यों नजर आते हैं रंग और विजुअल्स, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
Closed Eye Vision: आंखें बंद करने पर दिखने वाले रंग और रोशनी पलकों से छनकर आने वाली हल्की रोशनी, रेटिना के नेचुरल सिग्नलों और दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स की निरंतर सक्रियता के कारण होते हैं.
Closed Eye Vision: हमारी पांच इंद्रियों में आंखें सबसे खास हैं, जिनकी बदौलत हम इस खूबसूरत दुनिया के हर रंग को महसूस करते हैं. जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, तो अमूमन यह मान लिया जाता है कि अब हमें केवल अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता. आंखें बंद होने के बावजूद कई बार हमें पलकों के पीछे लाल, नीले, पीले रंग के धब्बे, चमकती हुई रोशनियां या अजीबोगरीब आकृतियां तैरती हुई नजर आती हैं.
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