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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजClosed Eye Vision: बंद आंखों से भी क्यों नजर आते हैं रंग और विजुअल्स, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?

Closed Eye Vision: बंद आंखों से भी क्यों नजर आते हैं रंग और विजुअल्स, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?

Closed Eye Vision: आंखें बंद करने पर दिखने वाले रंग और रोशनी पलकों से छनकर आने वाली हल्की रोशनी, रेटिना के नेचुरल सिग्नलों और दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स की निरंतर सक्रियता के कारण होते हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 11 Nov 2026 07:27 PM (IST)
Closed Eye Vision: आंखें बंद करने पर दिखने वाले रंग और रोशनी पलकों से छनकर आने वाली हल्की रोशनी, रेटिना के नेचुरल सिग्नलों और दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स की निरंतर सक्रियता के कारण होते हैं.

Closed Eye Vision: हमारी पांच इंद्रियों में आंखें सबसे खास हैं, जिनकी बदौलत हम इस खूबसूरत दुनिया के हर रंग को महसूस करते हैं. जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, तो अमूमन यह मान लिया जाता है कि अब हमें केवल अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता. आंखें बंद होने के बावजूद कई बार हमें पलकों के पीछे लाल, नीले, पीले रंग के धब्बे, चमकती हुई रोशनियां या अजीबोगरीब आकृतियां तैरती हुई नजर आती हैं.

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वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कोई जादू नहीं बल्कि हमारी आंखों की रेटिना, पलकों से छनकर आने वाली रोशनी और हमारे दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स की अंदरूनी गतिविधियों का एक बहुत ही दिलचस्प खेल है.
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कोई जादू नहीं बल्कि हमारी आंखों की रेटिना, पलकों से छनकर आने वाली रोशनी और हमारे दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स की अंदरूनी गतिविधियों का एक बहुत ही दिलचस्प खेल है.
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आमतौर पर हमें लगता है कि आंखें बंद करने के बाद रोशनी का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, लेकिन हमारी पलकें एक बेहतरीन फिल्टर की तरह काम करती हैं.
आमतौर पर हमें लगता है कि आंखें बंद करने के बाद रोशनी का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, लेकिन हमारी पलकें एक बेहतरीन फिल्टर की तरह काम करती हैं.
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जब आप बहुत तेज धूप में अपनी आंखें बंद करते हैं, तब भी पलकों से छनकर कुछ मात्रा में रोशनी, विशेष तौर पर लाल रंग की रोशनी, अंदर तक पहुंच जाती है.
जब आप बहुत तेज धूप में अपनी आंखें बंद करते हैं, तब भी पलकों से छनकर कुछ मात्रा में रोशनी, विशेष तौर पर लाल रंग की रोशनी, अंदर तक पहुंच जाती है.
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वर्ष 2024 में में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, वैज्ञानिकों ने एफएमआरआई (fMRI) तकनीक का उपयोग करके यह पाया कि पलकें बंद होने के बावजूद हमारे दिमाग का विजुअल सिस्टम रोशनी में होने वाले हल्के बदलावों को महसूस करने की क्षमता रखता है.
वर्ष 2024 में में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, वैज्ञानिकों ने एफएमआरआई (fMRI) तकनीक का उपयोग करके यह पाया कि पलकें बंद होने के बावजूद हमारे दिमाग का विजुअल सिस्टम रोशनी में होने वाले हल्के बदलावों को महसूस करने की क्षमता रखता है.
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बिना किसी बाहरी रोशनी के भी आंखें बंद करने पर जो चमकती हुई बिंदु, तारे या रंगीन धब्बे दिखाई देते हैं, उन्हें चिकित्सा विज्ञान की भाषा में फॉस्फीन कहा जाता है. एक रिपोर्ट बताती है कि फॉस्फीन ऐसी विजुअल संवेदनाएं हैं, जिसमें व्यक्ति को रोशनी या आकृतियां महसूस होती हैं, जबकि असलियत में बाहर कोई लाइट का स्रोत मौजूद नहीं होता है.
बिना किसी बाहरी रोशनी के भी आंखें बंद करने पर जो चमकती हुई बिंदु, तारे या रंगीन धब्बे दिखाई देते हैं, उन्हें चिकित्सा विज्ञान की भाषा में फॉस्फीन कहा जाता है. एक रिपोर्ट बताती है कि फॉस्फीन ऐसी विजुअल संवेदनाएं हैं, जिसमें व्यक्ति को रोशनी या आकृतियां महसूस होती हैं, जबकि असलियत में बाहर कोई लाइट का स्रोत मौजूद नहीं होता है.
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आंख के पिछले हिस्से में मौजूद रेटिना की कोशिकाएं बिना बाहरी रोशनी के भी प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा कर देती हैं, जिन्हें हमारा दिमाग रोशनी या रंग के रूप में समझ बैठता है.
आंख के पिछले हिस्से में मौजूद रेटिना की कोशिकाएं बिना बाहरी रोशनी के भी प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा कर देती हैं, जिन्हें हमारा दिमाग रोशनी या रंग के रूप में समझ बैठता है.
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हमारी आंखों से मिलने वाले सिग्नलों को प्रोसेस करने वाले दिमाग के हिस्से को विजुअल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो आंखें बंद होने के बाद भी पूरी तरह सक्रिय रहता है. वर्ष 2017 में एक अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि बाहरी दुनिया से कोई भी विजुअल जानकारी न मिलने पर भी हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स लगातार काम करते रहते हैं.
हमारी आंखों से मिलने वाले सिग्नलों को प्रोसेस करने वाले दिमाग के हिस्से को विजुअल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो आंखें बंद होने के बाद भी पूरी तरह सक्रिय रहता है. वर्ष 2017 में एक अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि बाहरी दुनिया से कोई भी विजुअल जानकारी न मिलने पर भी हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स लगातार काम करते रहते हैं.
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ट्रांसक्रानियाल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन (TMS) तकनीक से किए गए परीक्षणों में यह साबित हुआ कि जब आंखें बंद होती हैं, तो विजुअल कॉर्टेक्स को सक्रिय रखने के लिए बहुत कम संकेतों की जरूरत होती है, जिससे अंदरूनी गतिविधियां ही हमें तरह-तरह के रंग और पैटर्न दिखाने लगती हैं.
ट्रांसक्रानियाल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन (TMS) तकनीक से किए गए परीक्षणों में यह साबित हुआ कि जब आंखें बंद होती हैं, तो विजुअल कॉर्टेक्स को सक्रिय रखने के लिए बहुत कम संकेतों की जरूरत होती है, जिससे अंदरूनी गतिविधियां ही हमें तरह-तरह के रंग और पैटर्न दिखाने लगती हैं.
Published at : 11 Nov 2026 07:27 PM (IST)
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