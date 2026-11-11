हमारी आंखों से मिलने वाले सिग्नलों को प्रोसेस करने वाले दिमाग के हिस्से को विजुअल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो आंखें बंद होने के बाद भी पूरी तरह सक्रिय रहता है. वर्ष 2017 में एक अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि बाहरी दुनिया से कोई भी विजुअल जानकारी न मिलने पर भी हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स लगातार काम करते रहते हैं.