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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?

एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?

India vs Pakistan Final Under19 Asia Cup: अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टक्कर होगी, ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हरा दिया था.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 13 Nov 2026 11:10 PM (IST)
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14 नवंबर को अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान की महटक्कर होने वाली है. ये दोनों टीम जब ग्रुप मैच में आमने-सामने आई थीं, तब पाकिस्तान ने 3 विकेट से जीत दर्ज की थी. मगर इस बार जंग ट्रॉफी जीतने की है, जिसमें लक्ष्य रायचंदानी की कप्तानी वाली टीम इंडिया ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. मगर यह भी ध्यान रहे कि पाकिस्तान इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक अजेय है.

भारत की अंडर-19 टीम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. वीरेंदर सहवाग का बेटा आर्यवीर और राहुल द्रविड का बेटा अन्वय द्रविड इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं. आर्यवीर 303 रन बनाकर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं. टीम इंडिया के पास इन-फॉर्म गेंदबाज ईशान सूद भी हैं जो अब तक 4 मैचों में 11 विकेट चटका चुके हैं.

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दूसरी ओर पाकिस्तान के उस्मान खान शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उसके पास हमजा जहूर भी हैं, जो ग्रुप मुकाबले में अकेले दम पर टीम इंडिया के जबड़े से जीत छीनकर ले गए थे. गेंदबाज रिजवानुल्लाह और मोहम्मद सैयम पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी बेशक यह मुकाबला कांटेदार रह सकता है. यहां जान लीजिए भारत और पाकिस्तान की इस महटक्कर को कब और कहां लाइव देखा जा सकता है?

फाइनल कब और कहां आएगा लाइव?

अंडर-19 एशिया कप का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार, 14 नवंबर को खेला जाएगा.

फाइनल मैच भारतीय समयानुसार 14 नवंबर की सुबह 10:30 बजे शुरू होगा.

भारत-पाकिस्तान फाइनल मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा.

मैच का लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप पर उपलब्ध होगा.

भारत का अंडर-19 स्क्वाड: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अर्जुन राजपूत, ईशान सूद, काव्या पटेल, मनल चौहान, मोहित उलवा, यशवीर गौड़, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान, रजत बघेल, शाविन विनोद, आर्यन सवसानी, कुशाग्र ओझा

पाकिस्तान का अंडर-19 स्क्वाड: उस्मान खान, जहांगीर बिलाल, अब्दुल कादिर, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, फरहान यूसुफ (कप्तान), नकाब शफीक, रिजवानुल्लाह, हुजैफा अहसन, अब्दुल सुभान, मोहम्मद हुजैफा, हयाम खान

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 13 Nov 2026 11:10 PM (IST)
Tags :
India U19 Pakistan U19 U19 Asia Cup
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