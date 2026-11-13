ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: कैब का किराया मांगने पर ड्राइवर से भिड़े पति-पत्नी; वीडियो वायरल

Viral Video: कैब का किराया मांगने पर ड्राइवर से भिड़े पति-पत्नी; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन कैब ड्राइवर को लेकर नए-नए वीडियो सामने आते रहते हैं. एक बार फिर ऐसा ही एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ड्राइवर और पति-पत्नी के बीच बहस हो रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Nov 2026 08:58 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल ऑनलाइन कैब सर्विस लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है. कहीं आने-जाने के लिए लोग ओला और उबर जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं. इनकी मदद से घर बैठे कैब बुक करना और तय जगह तक पहुंचना आसान हो गया है. लेकिन कई बार सफर के दौरान या उसके खत्म होने के बाद ड्राइवरों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिनकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होती.

आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे की किस्से वायरल हो रहे हैं, जिनमें कैब ड्राइवर को परेशानी का सामना करते हुए देखा जा रहा है. ऐसा ही एक वीडियो फिर सामने आया है, जहां कैब के किराए से जुड़ा मामला देखने को मिल रहा है.  इस वीडियो में भी कैब ड्राइवर परेशान होता हुआ और अपने पैसे मांगता हुआ दिखाई देता हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
Viral Incident: यमुना एक्सप्रेसवे पर 1KM की ओवरस्पीडिंग पर चालान, अटलांटिक की लोकेशन देख यूजर्स हैरान
यमुना एक्सप्रेसवे पर 1KM की ओवरस्पीडिंग पर चालान, अटलांटिक की लोकेशन देख यूजर्स हैरान
ट्रेंडिंग
अमेरिका में लाखों की सैलरी, फिर भी मिडिल क्लास जिंदगी! वायरल वीडियो में खोला खर्च का राज
अमेरिका में लाखों की सैलरी, फिर भी मिडिल क्लास जिंदगी! वायरल वीडियो में खोला खर्च का राज
ट्रेंडिंग
Viral Video: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल बचाने का जुगाड़, ट्रिक सुन घूमेगा दिमाग; वीडियो वायरल
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल बचाने का जुगाड़, ट्रिक सुन घूमेगा दिमाग; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Microsoft Outage: Microsoft हुआ ठप तो ऑफिस में जश्न का माहौल, यूजर्स बोले- किसी ने तार काट दिया
Microsoft हुआ ठप तो ऑफिस में जश्न का माहौल, यूजर्स बोले- किसी ने तार काट दिया

पहले आराम से किया सफर फिर किराये पर बहस

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक महिला और पुरुष कैब ड्राइवर के साथ बहस करते दिखाई दे रहे हैं. पोस्ट के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक, पति-पत्नी ने पहले कैब बुक की और सफर के दौरान सामान्य तरीके से व्यवहार किया. लेकिन जब मंजिल पर पहुंचने के बाद पैमेंट करने की बारी आई, तो दोनों ने ड्राइवर के साथ विवाद शुरू कर दिया. वीडियो में एक व्यक्ति कैब ड्राइवर से पैसों को लेकर सवाल करता दिखाई देता है. बातचीत के दौरान बार-बार 500 रुपये का जिक्र होता है. वह कहता है कि 500 रुपये देकर क्या करोगे? वहीं दूसरी तरफ से ड्राइवर भी अपनी बात रखने की कोशिश करता है. बातचीत धीरे-धीरे तीखी होती जाती है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: यात्रियों की जान जोखिम में डाल चलती वैन में डांस करने लगा ड्राइवर, सुरक्षा पर उठे सवाल

पैसे को लेकर ड्राइवर को सुनाई खरी-खोटी

वीडियो में एक महिला और पुरुष ड्राइवर से लगातार पैसों को लेकर सवाल करते नजर आते हैं. बातचीत के दौरान एक ड्राइवर बार-बार कहता है कि अगर पैसे नहीं हैं तो साफ बोल दो. वह इसी बात को कई बार दोहराता है. वहीं ड्राइवर यह भी कहता है कि आप मेरे साथ इस तरह व्यवहार नहीं कर सकते. वीडियो में दोनों के बीच काफी देर तक बहस चलती रहती है. इस दौरान कैब ड्राइवर शख्स को भिखारी भी कहता है. वीडियो में ओला वाले का पैसा खाते हो तुम लोग  जैसी बातें भी सुनाई देती हैं.

सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे लोग

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कैब ड्राइवरों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर सवाल उठाए हैं. कई यूजर्स का कहना है कि ड्राइवर भी अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं. उन्हें समय पर और तय किराया मिलना चाहिए. कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर किसी यात्री को किराये या सर्विस को लेकर शिकायत है, तो उसे संबंधित कैब कंपनी के प्लेटफॉर्म पर दर्ज कराना चाहिए. सड़क पर ड्राइवर के साथ बहस करना या उसे धमकाना सही तरीका नहीं है. वहीं  कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि कैब बुक करते समय किराये और पैमेंट से जुड़ी जानकारी पहले ही देख लेनी चाहिए, ताकि सफर खत्म होने के बाद इस तरह का विवाद न हो.

यह भी पढ़ें: Viral Video: ऑफिस की दिवाली पार्टी में हरियाणवी गाने पर डांस, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 08:58 PM (IST)
Tags :
Trending News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Incident: यमुना एक्सप्रेसवे पर 1KM की ओवरस्पीडिंग पर चालान, अटलांटिक की लोकेशन देख यूजर्स हैरान
यमुना एक्सप्रेसवे पर 1KM की ओवरस्पीडिंग पर चालान, अटलांटिक की लोकेशन देख यूजर्स हैरान
ट्रेंडिंग
अमेरिका में लाखों की सैलरी, फिर भी मिडिल क्लास जिंदगी! वायरल वीडियो में खोला खर्च का राज
अमेरिका में लाखों की सैलरी, फिर भी मिडिल क्लास जिंदगी! वायरल वीडियो में खोला खर्च का राज
ट्रेंडिंग
Viral Video: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल बचाने का जुगाड़, ट्रिक सुन घूमेगा दिमाग; वीडियो वायरल
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल बचाने का जुगाड़, ट्रिक सुन घूमेगा दिमाग; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Microsoft Outage: Microsoft हुआ ठप तो ऑफिस में जश्न का माहौल, यूजर्स बोले- किसी ने तार काट दिया
Microsoft हुआ ठप तो ऑफिस में जश्न का माहौल, यूजर्स बोले- किसी ने तार काट दिया
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक हुए हाउस अरेस्ट? प्रूफ के लिए बनाया Video, बोले- 'यह लोग मुझे...'
सोनम वांगचुक हुए हाउस अरेस्ट? प्रूफ के लिए बनाया Video, बोले- 'यह लोग मुझे...'
महाराष्ट्र
केंद्र सरकार और FSSAI के खिलाफ महाराष्ट्र FDA का यू-टर्न, वापस ली याचिका
केंद्र सरकार और FSSAI के खिलाफ महाराष्ट्र FDA का यू-टर्न, वापस ली याचिका
इंडिया
पाकिस्तान से मिला CM भगवंत मान को निमंत्रण तो MEA बोला, 'हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई...'
पाकिस्तान से मिला CM भगवंत मान को निमंत्रण तो MEA बोला, 'हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई...'
बॉलीवुड
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
क्रिकेट
वनडे में टीम इंडिया को 100 से कम में ALL OUT करने वाली टीमें, न्यूजीलैंड टॉप पर
वनडे में टीम इंडिया को 100 से कम में ALL OUT करने वाली टीमें, न्यूजीलैंड टॉप पर
इंडिया
महादेव बेटिंग ऐप केस: प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर कसा शिंकजा, कोर्ट ने 7 दिन की ED कस्टडी में भेजा
महादेव बेटिंग ऐप केस: प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर कसा शिंकजा, कोर्ट ने 7 दिन की ED कस्टडी में भेजा
महाराष्ट्र
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
इंडिया
BJP कार्यकर्ता को आया चक्कर तो मदद को आगे आए पीएम मोदी, सामने आई तस्वीर
BJP कार्यकर्ता को आया चक्कर तो मदद को आगे आए पीएम मोदी, सामने आई तस्वीर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget