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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजChhath Puja 2026: छठ के अलावा किन सभ्यताओं में की जाती है सूर्य की पूजा? जानें इतिहास

Chhath Puja 2026: छठ के अलावा किन सभ्यताओं में की जाती है सूर्य की पूजा? जानें इतिहास

Chhath Puja 2026: छठ पूजा की तरह ही प्राचीन मिस्र, इंका, यूनान, माया, नेबेटियन, जापान और सिंधु घाटी जैसी दुनिया की प्रमुख सभ्यताओं में भी स्वास्थ्य और आस्था से जोड़कर सूर्य को देवता मानकर पूजा जाता था.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 13 Nov 2026 04:42 PM (IST)
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Chhath Puja 2026: हमारे देश में आज यानि शुक्रवार से छठ महापर्व की शुरुआत के साथ ही सूर्य उपासना का माहौल चारों तरफ नजर आने लगा है. चार दिनों तक चलने वाले इस पवित्र अनुष्ठान में डूबते और उगते सूर्य को अर्ध्य दिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल भारत या छठ पर्व तक ही सूर्य पूजा सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में सूर्य को भगवान या जीवन का आधार माना गया है. मिस्र से लेकर दक्षिण अमेरिका तक, इतिहास के पन्नों में ऐसे कई साक्ष्य मिलते हैं जहां इंसानों ने सूर्य की ऊर्जा को ही अपनी आस्था और चिकित्सा का केंद्र बनाया था.

प्राचीन मिस्र में सूर्य देवता 'रा' का साम्राज्य

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इतिहास के पन्नों को पलटें तो प्राचीन मिस्र की सभ्यता में सूर्य को सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था. मिस्र के लोग सूर्य देवता को 'रा’ के रूप में पूजते थे और उन्हें समस्त ब्रह्मांड का रचयिता मानते थे. उनका मानना था कि 'रा' हर रोज सुबह आसमान में अपनी नौका लेकर निकलते हैं और रात को यात्रा पर जाते हैं. मिस्र के राजा यानी फैरो खुद को सूर्य पुत्र मानते थे. प्राचीन मिस्र के चिकित्सा से जुड़े दस्तावेजों, जिन्हें 'एबर्स पेपीरस' कहा जाता है, में यह जिक्र मिलता है कि ईसा पूर्व 1500 के आसपास बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी-बूटियों के लेप लगाने के बाद मरीजों को सीधे धूप में यानी सूर्य के प्रकाश में लिटाया जाता था.

दक्षिण अमेरिका की इंका सभ्यता और सूर्य देवता 'इंति'

दक्षिण अमेरिका की ऐतिहासिक और रहस्यमयी इंका सभ्यता में सूर्य पूजा का विशेष महत्व था. इंका साम्राज्य के लोगों के लिए सूर्य देवता, जिन्हें 'इंति' कहा जाता था, सबसे बड़े और महत्वपूर्ण भगवान थे. उनका विश्वास था कि इंका सम्राट खुद सूर्य देवता के सीधे वंशज हैं. इंका सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण करते थे, जिन्हें 'कोरिकांचा' या सूर्य मंदिर कहा जाता था. इन मंदिरों की बनावट और वास्तुकला इस तरह तैयार की जाती थी कि सूर्य की पहली किरण सीधे मुख्य मूर्ति पर पड़े. इसके अलावा, वे फसल की अच्छी पैदावार और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता को समर्पित बड़े उत्सव और अनुष्ठान आयोजित करते थे.

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यूनानी सभ्यता में 'हेलियोस' और 'अपोलो' की महिमा

प्राचीन ग्रीस यानी यूनान की संस्कृति में भी सूर्य को देवता का दर्जा दिया गया था. यूनानी पौराणिक कथाओं में शुरुआती दौर में सूर्य देव को ‘हेलियोस' के रूप में पूजा जाता था, जो हर दिन सोने के रथ पर सवार होकर आकाश की परिक्रमा करते थे. बाद में यूनानियों ने 'अपोलो' को भी सूर्य, प्रकाश, चिकित्सा और कला के देवता के रूप में पूजना शुरू किया. यूनान के इतिहास में भी यह बात सामने आती है कि प्राचीन चिकित्सक सूर्य की रोशनी को शरीर की कई बीमारियों और मानसिक शांति के लिए एक कारगर औषधि मानते थे. हिप्पोक्रेट्स के चिकित्सा लेखन में भी धूप के प्राकृतिक गुणों का जिक्र मिलता है, जिससे पुरानी बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती थी.


Chhath Puja 2026: छठ के अलावा किन सभ्यताओं में की जाती है सूर्य की पूजा? जानें इतिहास

जॉर्डन के नेबेटियन्स और प्रसिद्ध 'पेट्रा' शहर

मध्य पूर्व के जॉर्डन में फली-फूल वाली प्राचीन नेबेटियन सभ्यता भी सूर्य और प्रकृति की उपासक थी. रेगिस्तान के पत्थरों को काटकर अद्भुत शहर बसाने वाले नेबेटियन्स सूर्य को बहुत सम्मान देते थे. उन्होंने अपने प्रसिद्ध शहर 'पेट्रा' के भवनों और मंदिरों को इस तरह डिजाइन किया था कि सूर्य की गति और विभिन्न खगोलीय घटनाओं के साथ इमारतों का तालमेल बैठ सके. उनके लिए सूर्य ऊर्जा, जीवन और समय का सबसे बड़ा प्रतीक था. नेबेटियन लोग सूर्य की स्थिति के आधार पर अपने धार्मिक अनुष्ठान और व्यापारिक फैसले तय करते थे, जो उनकी वास्तुकला में साफ झलकता है.

जापानी शिंटो परंपरा में सूर्य देवी 'अमातेरासु'

जापान की प्राचीन और पारंपरिक शिंटो संस्कृति में सूर्य की पूजा का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है. जापानी मान्यताओं के अनुसार, सूर्य देवी 'अमातेरासु' को सबसे प्रमुख देवी माना जाता है. शिंटो धर्म की कथाओं के मुताबिक, जापान का शाही परिवार और सम्राट सीधा इसी सूर्य देवी के वंशज हैं. जापान में आज भी सूर्य देवी के सम्मान में कई प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जिनमें 'इसी ग्रैंड श्राइन' सबसे पवित्र माना जाता है. जापानी संस्कृति में सूर्य को केवल रोशनी का स्रोत नहीं, बल्कि देश की पवित्रता, आत्मा और शाही वंश की शुरुआत का आधार माना गया है.

मध्य अमेरिका की माया सभ्यता और सौर चक्र

मध्य अमेरिका के जंगलों में विकसित हुई माया सभ्यता अपनी खगोलीय और गणितीय उन्नत समझ के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है. माया लोगों का जीवन पूरी तरह से सौर चक्र, नक्षत्रों और सूर्य की चाल पर आधारित था. उन्होंने सूर्य की गति को मापने के लिए बेहद सटीक विशाल पिरामिड और कैलेंडर बनाए. माया सभ्यता में सूर्य देवता को कृषि और समय का नियंत्रक माना जाता था. वे सूर्य की कृपा पाने के लिए और सूखे या बाढ़ जैसी आपदाओं से बचने के लिए सौर चक्रों के हिसाब से बड़े अनुष्ठान करते थे. उनके पिरामिड इस तरह बने थे कि वर्ष के विशेष दिनों में सूर्य की परछाई एक खास आकृति बनाती थी.

भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य

भारतीय संस्कृति में तो सूर्य उपासना वेदों के काल से ही जीवन का अहम हिस्सा रही है, लेकिन इसके प्राचीन प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता तक जाते हैं. भारतीय उपमहाद्वीप की इस पुरानी सभ्यता में मिले मुहरों और कलाकृतियों पर प्रकृति, पीपल के पेड़ और सूर्य चक्र से मिलते-जुलते कई संकेत मिले हैं. इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग भी प्रकृति की ताकतों की पूजा करते थे, जिसमें सूर्य और जल का विशेष स्थान था. यही वजह है कि भारत में आज भी छठ जैसे पर्वों के जरिए न सिर्फ सूर्य को पूजा जाता है, बल्कि यह परंपरा हमें हमारी प्राचीन जड़ों और प्रकृति के प्रति आभार जताना सिखाती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 13 Nov 2026 04:42 PM (IST)
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