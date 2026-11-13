ओपनिंग डे पर बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी 'गनमास्टर जी9'? बन सकती है इमरान हाशमी की 4th बिगेस्ट ओपनर

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान फिल्म 'गनमास्टर जी9' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा लेकिन इससे पहले इसका ट्रेलर जारी किया जा चुका है, जिसे दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिला. इस म्यूजिकल एक्शन ड्रामा फिल्म का ट्रेलर देख लोगों को 1990s के समय के इमरान की याद आ गई. फिल्म को लेकर अच्छा खास बज बना हुआ है.

इसी बीच अब इमरान हाशमी की फिल्म को लेकर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये इस साल की उनकी बिगेस्ट ओपनर फिल्मों में शामिल हो सकती है और बड़ा रिकॉर्ड भी बना सकती है. चलिए बताते हैं फिल्म पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है. 'आवारापन 2' के बाद एक्टर की इस साल की ये दूसरी बड़ी फिल्म साबित हो सकती है.

इमरान हाशमी की चौथी बिगेस्ट ओपनर बन सकती है 'गनमास्टर जी9'

कोईमोई के अनुसार, 'गनमास्टर जी9' के बॉक्स ऑफिस ओपनिंग को लेकर प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि ये इमरान हाशमी की चौथी बिगेस्ट ओपनर फिल्म बन सकती है. फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन को लेकर माना जा रहा है कि ये पहले दिन 8-10 करोड़ का बिजनेस कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये 'मर्डर 2' (6.95 करोड़) का रिकॉर्ड पहले ही दिन तोड़ सकती है. इसके साथ ही 'जन्नत 3' (8.52 करोड़) को भी पछाड़ सकती है.

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इमरान हाशमी की टॉप 5 बिगेस्ट ओपनिंग फिल्में (हिंदी)

1. आवारापन 2- 23.4 करोड़

2. राज 3- 10.47 करोड़

3. जन्नत 2- 8.52 करोड़

4. मर्डर 2- 6.95 करोड़

5. घनचक्कर- 7.2 करोड़

कैसा है 'गनमास्टर जी 9' का ट्रेलर?

बहरहाल, अगर इमरान हाशमी की फिल्म 'गनमास्टर जी9' के बारे में बात की जाए तो इसके जरिए एक्टर एक बार फिर से शानदार अवतार में नजर आए थे. इसमें एक्शन लेकर रोमांस तक में दमदार लगे. फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस अवनीत कौर और जेनेलिया देशमुख भी अहम रोल में हैं. जेनेलिया के साथ इमरान की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया. फिल्म को सिनेमाघरों में 20 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. इसका निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है. ट्रेलर देखने के बाद फैंस इसकी रिलीज को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. इसमें इमरान और हिमेश रेशमिया की जोड़ी भी सालों के बाद देखने के लिए मिलेगी. हिमेश ने फिल्म में म्यूजिक और कई गाने भी दिए हैं.