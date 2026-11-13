एक बार क्लाउड सीडिंग कराने या इसका एक छोटा ट्रायल करने का खर्च आमतौर पर 30 लाख रुपये से लेकर 60 लाख रुपये के बीच बैठता है. उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में आईआईटी कानपुर के सहयोग से जो शुरुआती परीक्षण योजनाएं बनाई गई थीं, उनमें प्रति उड़ान का अनुमानित खर्च 55 लाख से 64 लाख रुपये के आसपास आंका गया था.