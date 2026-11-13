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Cloud Seeding: किस तरह के बादलों में होती है क्लाउड सीडिंग, कितना आता है खर्च?
Cloud Seeding: क्लाउड सीडिंग के लिए नमी वाले ठंडे और गर्म बादलों की जरूरत होती है, जिन पर केमिकल छिड़ककर बारिश कराई जाती है. इस पूरी प्रक्रिया में एक बार के ट्रायल का खर्च लाखों रुपये तक आता है.
Cloud Seeding: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच जहरीली हवा से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है. हालांकि, मौसम विभाग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि मौजूदा सर्दियों के मौसम में आसमान में जो बादल छा रहे हैं, वे इस प्रक्रिया के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर किस तरह के बादलों में कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है और इस पूरी तकनीक पर पानी की तरह कितना पैसा खर्च होता है.
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