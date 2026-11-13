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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCloud Seeding: किस तरह के बादलों में होती है क्लाउड सीडिंग, कितना आता है खर्च?

Cloud Seeding: किस तरह के बादलों में होती है क्लाउड सीडिंग, कितना आता है खर्च?

Cloud Seeding: क्लाउड सीडिंग के लिए नमी वाले ठंडे और गर्म बादलों की जरूरत होती है, जिन पर केमिकल छिड़ककर बारिश कराई जाती है. इस पूरी प्रक्रिया में एक बार के ट्रायल का खर्च लाखों रुपये तक आता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 13 Nov 2026 06:22 PM (IST)
Cloud Seeding: क्लाउड सीडिंग के लिए नमी वाले ठंडे और गर्म बादलों की जरूरत होती है, जिन पर केमिकल छिड़ककर बारिश कराई जाती है. इस पूरी प्रक्रिया में एक बार के ट्रायल का खर्च लाखों रुपये तक आता है.

Cloud Seeding: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच जहरीली हवा से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है. हालांकि, मौसम विभाग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि मौजूदा सर्दियों के मौसम में आसमान में जो बादल छा रहे हैं, वे इस प्रक्रिया के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर किस तरह के बादलों में कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है और इस पूरी तकनीक पर पानी की तरह कितना पैसा खर्च होता है.

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क्लाउड सीडिंग के लिए आसमान में सामान्य बादलों का होना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए खास तौर पर नमी से भरे और पर्याप्त ऊंचाई वाले बादलों की जरूरत होती है. इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से संवहनीय या क्युमुलस बादलों का चयन किया जाता है.
क्लाउड सीडिंग के लिए आसमान में सामान्य बादलों का होना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए खास तौर पर नमी से भरे और पर्याप्त ऊंचाई वाले बादलों की जरूरत होती है. इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से संवहनीय या क्युमुलस बादलों का चयन किया जाता है.
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ये बादल देखने में रुई के बड़े-बड़े ढेरों जैसे होते हैं और इनके भीतर जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है. यदि आसमान में इन बादलों का घनत्व और मोटाई सही नहीं होगी, तो विमान से केमिकल छिड़कने के बावजूद बारिश की बूंदें जमीन तक नहीं पहुंच पाएंगी और रास्ते में ही वाष्प बनकर उड़ जाएंगी.
ये बादल देखने में रुई के बड़े-बड़े ढेरों जैसे होते हैं और इनके भीतर जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है. यदि आसमान में इन बादलों का घनत्व और मोटाई सही नहीं होगी, तो विमान से केमिकल छिड़कने के बावजूद बारिश की बूंदें जमीन तक नहीं पहुंच पाएंगी और रास्ते में ही वाष्प बनकर उड़ जाएंगी.
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बादलों की प्रकृति और उनके तापमान के आधार पर क्लाउड सीडिंग की दो मुख्य तकनीकें अपनाई जाती हैं. पहली तकनीक ठंडे या अतिशीतित बादलों के लिए होती है, जिनका तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, लेकिन उनके अंदर पानी की बूंदें जमी नहीं होतीं बल्कि तरल रूप में तैरती रहती हैं.
बादलों की प्रकृति और उनके तापमान के आधार पर क्लाउड सीडिंग की दो मुख्य तकनीकें अपनाई जाती हैं. पहली तकनीक ठंडे या अतिशीतित बादलों के लिए होती है, जिनका तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, लेकिन उनके अंदर पानी की बूंदें जमी नहीं होतीं बल्कि तरल रूप में तैरती रहती हैं.
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ऐसे बादलों में ग्लेशियोजेनिक सीडिंग की जाती है. इसके तहत विमानों या ड्रोन की मदद से बादलों के बीच में सिल्वर आयोडाइड या सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस के कणों का छिड़काव किया जाता है, जिससे नमी तुरंत बर्फ के छोटे क्रिस्टल में बदलकर भारी हो जाती है और बारिश के रूप में नीचे गिरती है.
ऐसे बादलों में ग्लेशियोजेनिक सीडिंग की जाती है. इसके तहत विमानों या ड्रोन की मदद से बादलों के बीच में सिल्वर आयोडाइड या सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस के कणों का छिड़काव किया जाता है, जिससे नमी तुरंत बर्फ के छोटे क्रिस्टल में बदलकर भारी हो जाती है और बारिश के रूप में नीचे गिरती है.
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दूसरी तरफ, ऐसे बादल जिनका तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, उन्हें गर्म बादल कहा जाता है. इन बादलों में बारिश कराने के लिए 'हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग' विधि का प्रयोग किया जाता है. इस प्रक्रिया में बादलों के अंदर सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक या फिर अन्य नमी को तेजी से खींचने वाले केमिकल के महीन कण छोड़े जाते हैं.
दूसरी तरफ, ऐसे बादल जिनका तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, उन्हें गर्म बादल कहा जाता है. इन बादलों में बारिश कराने के लिए 'हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग' विधि का प्रयोग किया जाता है. इस प्रक्रिया में बादलों के अंदर सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक या फिर अन्य नमी को तेजी से खींचने वाले केमिकल के महीन कण छोड़े जाते हैं.
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ये कण हवा में मौजूद पानी की छोटी बूंदों को अपनी ओर आकर्षित करके आपस में जोड़ देते हैं, जिससे बूंदें भारी हो जाती हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर बरसने लगती हैं.
ये कण हवा में मौजूद पानी की छोटी बूंदों को अपनी ओर आकर्षित करके आपस में जोड़ देते हैं, जिससे बूंदें भारी हो जाती हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर बरसने लगती हैं.
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कृत्रिम बारिश का प्रोजेक्ट सुनने में जितना जादुई लगता है, आर्थिक रूप से यह उतना ही खर्चीला सौदा है. क्लाउड सीडिंग का पूरा खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि ऑपरेशन का दायरा कितना बड़ा है और विमानों को कितनी बार आसमान में भेजना पड़ रहा है.
कृत्रिम बारिश का प्रोजेक्ट सुनने में जितना जादुई लगता है, आर्थिक रूप से यह उतना ही खर्चीला सौदा है. क्लाउड सीडिंग का पूरा खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि ऑपरेशन का दायरा कितना बड़ा है और विमानों को कितनी बार आसमान में भेजना पड़ रहा है.
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एक बार क्लाउड सीडिंग कराने या इसका एक छोटा ट्रायल करने का खर्च आमतौर पर 30 लाख रुपये से लेकर 60 लाख रुपये के बीच बैठता है. उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में आईआईटी कानपुर के सहयोग से जो शुरुआती परीक्षण योजनाएं बनाई गई थीं, उनमें प्रति उड़ान का अनुमानित खर्च 55 लाख से 64 लाख रुपये के आसपास आंका गया था.
एक बार क्लाउड सीडिंग कराने या इसका एक छोटा ट्रायल करने का खर्च आमतौर पर 30 लाख रुपये से लेकर 60 लाख रुपये के बीच बैठता है. उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में आईआईटी कानपुर के सहयोग से जो शुरुआती परीक्षण योजनाएं बनाई गई थीं, उनमें प्रति उड़ान का अनुमानित खर्च 55 लाख से 64 लाख रुपये के आसपास आंका गया था.
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अगर इस तकनीक का इस्तेमाल किसी बड़े सूखे से निपटने या लंबे समय तक प्रदूषण भगाने के लिए किया जाए, तो लागत कई गुना बढ़ जाती है. यदि किसी राज्य में 5 से 10 बार के सफल ट्रायल या ऑपरेशन किए जाते हैं, तो कुल बजट 3 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है.
अगर इस तकनीक का इस्तेमाल किसी बड़े सूखे से निपटने या लंबे समय तक प्रदूषण भगाने के लिए किया जाए, तो लागत कई गुना बढ़ जाती है. यदि किसी राज्य में 5 से 10 बार के सफल ट्रायल या ऑपरेशन किए जाते हैं, तो कुल बजट 3 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है.
Published at : 13 Nov 2026 06:21 PM (IST)
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