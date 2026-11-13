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Fireworks Chemicals: पटाखों के धुएं में कौन-कौन से केमिकल होते हैं, इसकी रंगीन रोशनी का क्या है साइंस?
Fireworks Chemicals: पटाखों के धुएं में अलग-अलग तरह के केमिकल होते हैं. आइए जानते हैं कि पटाखों से निकलने वाली रंग बिरंगी रोशनी के पीछे का क्या साइंस है.
Fireworks Chemicals: पटाखों से रंग बिरंगी चमक और चिंगारी निकलती हैं लेकिन इनका फटने से हानिकारक गैस, धातु के कण और रासायनिक अवशेषों का मिश्रण भी वातावरण में फैल जाता है. दिवाली के बाद दिल्ली के वातावरण पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पटाखों के धुएं में कौन-कौन से केमिकल होते हैं.
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