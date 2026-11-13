यह रंग एटॉमिक एमिशन नाम की प्रक्रिया से बनते हैं. विस्फोट के दौरान काफी ज्यादा गर्मी धातु परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देती है. इससे वे अपनी सामान्य अवस्था से उच्च ऊर्जा वाली उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं. जब वे वापस कम ऊर्जा वाली अवस्था में लौटते हैं तो रोशनी के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं.