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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजFireworks Chemicals: पटाखों के धुएं में कौन-कौन से केमिकल होते हैं, इसकी रंगीन रोशनी का क्या है साइंस?

Fireworks Chemicals: पटाखों के धुएं में कौन-कौन से केमिकल होते हैं, इसकी रंगीन रोशनी का क्या है साइंस?

Fireworks Chemicals: पटाखों के धुएं में अलग-अलग तरह के केमिकल होते हैं. आइए जानते हैं कि पटाखों से निकलने वाली रंग बिरंगी रोशनी के पीछे का क्या साइंस है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 Nov 2026 12:59 PM (IST)
Fireworks Chemicals: पटाखों के धुएं में अलग-अलग तरह के केमिकल होते हैं. आइए जानते हैं कि पटाखों से निकलने वाली रंग बिरंगी रोशनी के पीछे का क्या साइंस है.

Fireworks Chemicals: पटाखों से रंग बिरंगी चमक और चिंगारी निकलती हैं लेकिन इनका फटने से हानिकारक गैस, धातु के कण और रासायनिक अवशेषों का मिश्रण भी वातावरण में फैल जाता है. दिवाली के बाद दिल्ली के वातावरण पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पटाखों के धुएं में कौन-कौन से केमिकल होते हैं.

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सल्फर और चारकोल युक्त बारूद के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैस निकलती हैं. ये प्रदूषक सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन पैदा कर सकते हैं. खासकर तब जब आसपास की हवा में धुआं जमा हो जाता है.
सल्फर और चारकोल युक्त बारूद के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैस निकलती हैं. ये प्रदूषक सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन पैदा कर सकते हैं. खासकर तब जब आसपास की हवा में धुआं जमा हो जाता है.
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चमकीले रंग और चमक पैदा करने के लिए पटाखों में मेटल कंपाउंड्स मिलाए जाते हैं. इनके जलने से बेरियम, स्ट्रोंटियम, तांबा, सीसा और एल्यूमीनियम जैसे तत्वों वाले सूक्ष्म कण निकलते हैं.
चमकीले रंग और चमक पैदा करने के लिए पटाखों में मेटल कंपाउंड्स मिलाए जाते हैं. इनके जलने से बेरियम, स्ट्रोंटियम, तांबा, सीसा और एल्यूमीनियम जैसे तत्वों वाले सूक्ष्म कण निकलते हैं.
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पटाखे फटने के बाद छोटे ठोस कण पीछे रह जाते हैं जो वातावरण में तैरते रहते हैं. इनमें PM2.5 और PM10 शामिल हैं. यह सांस लेने के तंत्र में जाकर फेफड़ों की गहराई तक जा सकते हैं जिससे हवा की गुणवत्ता और सांस लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है.
पटाखे फटने के बाद छोटे ठोस कण पीछे रह जाते हैं जो वातावरण में तैरते रहते हैं. इनमें PM2.5 और PM10 शामिल हैं. यह सांस लेने के तंत्र में जाकर फेफड़ों की गहराई तक जा सकते हैं जिससे हवा की गुणवत्ता और सांस लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है.
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पटाखों में ऑक्सीजन देने और जलने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए पोटेशियम परक्लोरेट का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि इसका धुआं और अवशेष आसपास के पर्यावरण और जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकते हैं.
पटाखों में ऑक्सीजन देने और जलने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए पोटेशियम परक्लोरेट का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि इसका धुआं और अवशेष आसपास के पर्यावरण और जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकते हैं.
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यह रंग एटॉमिक एमिशन नाम की प्रक्रिया से बनते हैं. विस्फोट के दौरान काफी ज्यादा गर्मी धातु परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देती है. इससे वे अपनी सामान्य अवस्था से उच्च ऊर्जा वाली उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं. जब वे वापस कम ऊर्जा वाली अवस्था में लौटते हैं तो रोशनी के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं.
यह रंग एटॉमिक एमिशन नाम की प्रक्रिया से बनते हैं. विस्फोट के दौरान काफी ज्यादा गर्मी धातु परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देती है. इससे वे अपनी सामान्य अवस्था से उच्च ऊर्जा वाली उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं. जब वे वापस कम ऊर्जा वाली अवस्था में लौटते हैं तो रोशनी के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं.
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हर धातु की एक खास परमाणु संरचना होती है और वह एक निश्चित तरंग वेवलेंथ पर रोशनी छोड़ती है. स्ट्रोंटियम या फिर लिथियम यौगिक लाल रंग, कैल्शियम यौगिक नारंगी, सोडियम यौगिक पीला और बेरियम यौगिक हरा रंग पैदा करते हैं. तांबे के यौगिक नीले रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं.
हर धातु की एक खास परमाणु संरचना होती है और वह एक निश्चित तरंग वेवलेंथ पर रोशनी छोड़ती है. स्ट्रोंटियम या फिर लिथियम यौगिक लाल रंग, कैल्शियम यौगिक नारंगी, सोडियम यौगिक पीला और बेरियम यौगिक हरा रंग पैदा करते हैं. तांबे के यौगिक नीले रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं.
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बैंगनी रंग की आतिशबाजी बनाने के लिए स्ट्रोंटियम यौगिक को तांबे के यौगिकों के साथ मिलाया जाता है. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम जैसी धातु का इस्तेमाल करके चमकदार सफेद रोशनी और चांदी जैसी चिंगारी पैदा की जाती है.
बैंगनी रंग की आतिशबाजी बनाने के लिए स्ट्रोंटियम यौगिक को तांबे के यौगिकों के साथ मिलाया जाता है. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम जैसी धातु का इस्तेमाल करके चमकदार सफेद रोशनी और चांदी जैसी चिंगारी पैदा की जाती है.
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पटाखे में नीला रंग बनाना सबसे मुश्किल माना जाता है क्योंकि इसके लिए कॉपर क्लोराइड को एक तय टेंपरेचर पर जलना पड़ता है. अगर तापमान काफी ज्यादा हो जाए तो नीला रंग फीका पड़ जाता है.
पटाखे में नीला रंग बनाना सबसे मुश्किल माना जाता है क्योंकि इसके लिए कॉपर क्लोराइड को एक तय टेंपरेचर पर जलना पड़ता है. अगर तापमान काफी ज्यादा हो जाए तो नीला रंग फीका पड़ जाता है.
Published at : 13 Nov 2026 12:59 PM (IST)
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