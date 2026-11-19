भारतीय रेलवे के ट्रैक को सुरक्षित और झटके-मुक्त बनाने के लिए पटरियों के बीच के जोड़ों को फ्लैश-बट वेल्डिंग या थर्माइट वेल्डिंग जैसी उन्नत तकनीकों से आपस में जोड़ा जाता है, जिससे कई मीटर या किलोमीटर तक एक निरंतर पट्टी तैयार हो जाती है. इस तकनीक के कारण पटरी का ढांचा एक मजबूत और एकीकृत संरचना में बदल जाता है, जिसे बीच से तोड़ना या अलग करना और भी मुश्किल हो जाता है.