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Railway Tracks Facts: कीमती स्टील होने के बाद भी क्यों मुश्किल है रेलवे ट्रैक चुराना? जानिए वजह
Railway Tracks Facts: आपने ट्रेन से तो यात्रा जरूर की होगी और यह भी देखा होगा कि रेलवे की पटरियां खुले में बिछी होती हैं, लेकिन फिर भी इसे कोई चोरी नहीं कर पाता है. आज हम आपको इसकी वजह बताते हैं.
Railway Tracks Facts: भारतीय रेलवे का दुनिया में चौथा सबसे लंबा रेल नेटवर्क है. इसकी लंबाई करीब 70,117 किलोमीटर है. यहां हर दिन ट्रेनें करोड़ों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं और लाखों टन माल ढोने वाली गाड़ियां भी दौड़ती हैं. भारतीय रेलवे की पटरियां लोहे से कहीं ज्यादा मजबूत और हाई क्वालिटी की स्टील से बनी होती हैं. ये देखने में भले ही जमीन पर बिछीं नॉर्मल पट्टियां लगें, लेकिन असल में ये भारी-भरकम इंजीनियरिंग का कमाल हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर रेलवे की पटरियां चोरी क्यों नहीं होती हैं? आइए जानें कि आखिर ऐसा करना संभव क्यों नहीं है.
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