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Retired Warships: रिटायर्ड युद्धपोतों का क्या करती है भारतीय सेना, इनसे लिए जाते हैं ये 5 काम?
Retired Warships: जब भारतीय नौसेना के युद्धपोत पुराने हो जाते हैं तब भी उनका इस्तेमाल अलग तरीके से किया जाता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
Retired Warships: जब भारतीय नौसेना के युद्धपोत सक्रिय सेवा के लायक नहीं रह जाते उन्हें कबाड़ में नहीं डाल दिया जाता. सेवा से हटा देने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि जहाज को तुरंत शिप ब्रेकिंग यार्ड में भेज दिया जाए. रिटायर हो चुके युद्धपोत कई जरूरी कामों में आ सकते हैं. आइए जानते हैं आखिर उन युद्धपोत का क्या किया जाता है.
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Published at : 20 Nov 2026 07:08 PM (IST)
Tags :GK NEWS Retired Warships
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