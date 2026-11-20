ऐतिहासिक महत्व वाले युद्धपोत को तटीय इलाकों या फिर सार्वजनिक स्थानों पर संरक्षित किया जाता है. ऐसा इसलिए ताकि लोग भारत की नौसैनिक विरासत को जान सकें. कारवार बीच और मुंबई के एस्सेल वर्ल्ड में रखे गए जहाज इसी का उदाहरण हैं.