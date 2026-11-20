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Milk Price Hike: किस मौसम में ज्यादा महंगा होता है दूध? जान लें वजह
Milk Price Hike: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दूध की कीमतों में भी उछाल आ गया है. ऐसे में यह जानना स्वाभाविक हो जाता है कि आखिर किस मौसम में दूध की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ती हैं.
Milk Price Hike: देश में बढ़ती महंगाई के साथ-साथ लगातार दूध के दाम में उछाल देखने को मिल रहा है. मदर डेरी, अमूल और गोकुल मिल्क तीनों ने ही दूध के दामों में बढ़ोतरी की है. दूध कंपनियों ने दाम में 2 रुपये से लेकर 6 रुपये बढ़ाने का फैसला किया है, जिसका असर आम आदमी की जेब पर देखने को मिलेगा. लेकिन इधर लगातार बढ़ती दूध की कीमतों ने एक सवाल यह खड़ा कर दिया है कि आखिर किस सीजन में दूध ज्यादा महंगा होता है, आइए जानें.
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