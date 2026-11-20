आमतौर पर गर्मियों में सबसे ज्यादा दूध के रेट बढ़ते हैं और इसकी वजह है गर्म मौसम की पशुओं पर मार. दरअसल गर्मियों में गर्म मौसम और लू से पशुओं के दूध उत्पादन की क्षमता घट जाती है. इस दौरान चारे-पानी की भी कमी होती है. इस वजह से भी दुग्ध उत्पादन पर असर होता है.