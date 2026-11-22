कई बार थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स से APK फाइल डाउनलोड करने की वजह से फोन में ऐड दिखाने वाले मालवेयर घुस जाते हैं. इससे बचने के लिए हमेशा गूगल प्ले स्टोर से ही भरोसेमंद ऐप्स डाउनलोड करें. तो साथ ही प्ले स्टोर की प्रोफाइल पर टैप करके Play Protect को ऑन रखें और समय-समय पर अपने फोन को स्कैन करते रहें. यह फीचर उन छिपे हुए ऐप्स की पहचान कर लेता है जो स्क्रीन पर जबरदस्ती एड्स चलाते हैं.