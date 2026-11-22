Potato Farming On Moon: चांद पर बस्ती किन चीजों को मिलाकर बनाई जाएगी इस बात की तो खोज हो चुकी है, लेकिन सोचिए कि इंसान भविष्य में चांद पर रहने लगे और उसे वहां भी आसानी से फ्रेंच फ्राइज और आलू पैटी बर्गर मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है. अब आप सोच रहे होंगे कि हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है. यह सपना बहुत जल्द सच हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चांद जैसी मिट्टी में आलू उगाने में सफलता हासिल की है. हैरानी की बात तो यह है कि इन आलुओं में पोषण भी है और ये खाने के लिए भी सुरक्षित हैं. इस खोज का मकसद चांद पर या अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को वहीं पर आसानी से खाना उपलब्ध कराना है. लेकिन क्या चांद की मिट्टी में गेहूं और चावल का उगाया जाना भी संभव है? आइए समझें कि वहां और कौन-कौन सी फसलों को उगाए जाने की संभावना है.

क्या चांद पर उगेंगे गेहूं-चावल?

चांद पर चावल और गेहूं जैसे मुख्य अनाजों को उगाने के लिए भी खेती को लेकर प्रयोग चल रहे हैं. हालांकि अभी इसकी बड़े स्तर पर शुरुआत नहीं हो पाई है. चांद की मिट्टी में पोषक तत्वों और नमी की भारी कमी है, इसलिए वहां सीधे तौर पर खेती करना संभव नहीं है.

अंतरिक्ष प्रयोगों में चावल को लेकर उत्साहजनक संकेत मिले हैं. साल 2026 में तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर चीन ने चावल उगाने और उसकी कटाई करने में सफलता हासिल की. इसके अलावा तोहोकू विश्वविद्यालय और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा से जुड़े शोधकर्ताओं ने चांद जैसी मिट्टी में प्लाज्मा तकनीक से बने नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल कर चावल के पौधों पर प्रयोग किया, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने और प्रतिकूल तत्वों का असर कम करने में मदद मिली.

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गेहूं के मामले में भी बौने गेहूं जैसी किस्मों के बीजों को अंतरिक्ष में भेजकर अध्ययन किया गया है, ताकि सीमित जगह और नियंत्रित वातावरण में अनाज उगाने की व्यवहार्यता समझी जा सके. इसके साथ ही चांद जैसी मिट्टी में आलू उगाने के शोध भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि कैलोरी और पोषण का मजबूत आधार तैयार हो सके.

चांद पर और कितनी फसल उगने की संभावना?

चांद के संभावित ठिकानों के लिए ऐसी फसलों को प्राथमिकता दी जा रही है जो कम जगह, नियंत्रित रोशनी और सीमित पानी में कम समय में तैयार हो सकें. लेट्यूस यानी सलाद पत्ता जैसी जल्दी उगने वाली पत्तेदार सब्जियां बंद ग्रीनहाउस प्रणालियों में आसानी से उगाई जा सकती हैं.

वैज्ञानिक टमाटर, अल्फाल्फा और चने जैसी फसलों पर भी काम कर रहे हैं. एक शोध में चांद जैसी मिट्टी में वर्मी कम्पोस्ट मिलाकर चने उगाने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन और पोषण देने में सहायक हो सकती है.

अंतरिक्ष में खेती के लिए बड़ी चुनौतियां क्या?

चांद की सतह पर पाई जाने वाली मिट्टी यानी रेगोलिथ बेहद सूखी होती है और उसमें जैविक पदार्थों का अभाव रहता है. वहां का कम गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष विकिरण और दिन-रात के तापमान में होने वाला बड़ा अंतर पौधों की जड़ों और विकास को प्रभावित करता है.

सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती यह है कि सीमित पानी, ऊर्जा और पोषक तत्वों के बीच किसी फसल का पूरा जीवन चक्र यानी बीज से लेकर नए बीज बनने तक की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जाए. इसके लिए अत्याधुनिक ग्रीनहाउस, बंद जल-पुनर्चक्रण प्रणाली और सटीक प्रकाश व्यवस्था की जरूरत होगी.





चांद पर आलू उगाने की क्यों पड़ी जरूरत?

अमेरिका और चीन समेत कई देश आने वाले वर्षों में चांद पर इंसानों को भेजने और वहां स्थायी या लंबे समय तक चलने वाले ठिकाने स्थापित करने की योजना बना रहे हैं. ऐसे ठिकानों पर रहने वाले वैज्ञानिकों और यात्रियों के लिए हर बार पृथ्वी से भोजन, पानी और अन्य जरूरी सामान भेजना बेहद खर्चीला और लॉजिस्टिक के लिहाज से कठिन होगा.

इसी वजह से चांद की सतह पर ही आलू और अन्य खाद्य फसलें उगाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. यदि अंतरिक्ष यात्री वहीं भोजन उगा सकें, तो लंबी अवधि के मिशन अधिक आत्मनिर्भर और सुरक्षित बन सकते हैं. साथ ही, इस शोध से मिलने वाली तकनीक धरती के बंजर, सूखे या कम उपजाऊ इलाकों में भी खेती को नई दिशा दे सकती है.

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