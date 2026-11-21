ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 18 महीने तक एक स्टडी की. यह स्टडी इस वजह से की गई ताकि इस बात को जांचा जा सके कि क्या चंद्रमा की सतह जैसी मिट्टी में आलू उगाए जा सकते हैं. इसके रिजल्ट 19 नवंबर 2026 को एनपीजे माइक्रोग्रेविटी नाम के एक जनरल में छापे गए हैं.