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NASA Moon Potato Farming: चांद पर कैसे उगाए जाएंगे आलू, NASA ने ढूंढ ली खेती योग्य मिट्टी
NASA Moon Potato Farming: वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी में आलू उगाने में एक बड़ी सफलता हासिल की है. आइए जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ यह मुमकिन.
NASA Moon Potato Farming: वैज्ञानिक चांद पर कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं. इसी के साथ लंबे स्पेस मिशन के दौरान खाने की आपूर्ति को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय चांद पर ही अपना भोजन उगाने की भी तैयारी चल रही है. इसी कोशिश में एक बड़ा कदम उठाया गया है. चांद की सतह जैसी पांच अलग-अलग तरह की मिट्टी में आलू की एक किस्म उगाई गई हैं. आइए जानते हैं आखिर कैसे हुआ यह मुमकिन.
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Published at : 21 Nov 2026 04:41 PM (IST)
Tags :GK NEWS NASA Moon Potato Farming
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