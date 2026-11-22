नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह 22-23 नवंबर तक दो दिवसीय यात्रा पर रविवार (22 नवंबर 2026) को भारत पहुंचेंगे. इस दौरान वे सोमवार को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी. बालेन्द्र शाह को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आने का न्योता दिया था.

नेपाल का पीएम बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी. इसके अलावा पहली विदेश यात्रा भी होने वाली है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि यह यात्रा दोनों पड़ोसी देशों को अपने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी.

नई दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान, बालेन्द्र शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी और बालेन्द्र शाह के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी.

नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, बालेन्द्र शाह रविवार को नेपाल एयरलाइंस की उड़ान से नई दिल्ली पहुंचेंगे. उनके साथ वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार ब्यंजनकर और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी होंगे.

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि दोनों प्रधानमंत्री सोमवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा करेंगे, जिसमें आपसी हित के कई मुद्दों पर बात होगी. द्विपक्षीय बैठक के बाद उनके एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने की भी उम्मीद है. इस चर्चा में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है.

एजेंडे में व्यापार, परिवहन, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी नेटवर्क और बुनियादी ढांचे का विकास जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं. राय ने बताया कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों की तरफ से कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहयोग से जुड़ी कई पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन किए जाने की उम्मीद है. साथ ही, वे नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे. उसी दिन, प्रधानमंत्री मोदी, शाह और उनके प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में एक ऑफिशियल लंच का आयोजन करेंगे.

नेपाल के प्रतिनिधिमंडल में कितने लोग होंगे

नेपाल के आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधिमंडल में 34 सदस्य होंगे, जबकि भारत में नेपाल के राजदूत और कुछ अन्य अधिकारी नई दिल्ली में इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे. व्यावसायिक प्रतिनिधियों का 52 सदस्यीय एक अलग प्रतिनिधिमंडल भी अपने खर्च पर इस यात्रा में शामिल होगा. इस यात्रा के हिस्से के रूप में एक 'नेपाल-भारत बिजनेस फोरम' का भी आयोजन किया जाएगा, जो दोनों देशों के व्यावसायिक प्रतिनिधियों को सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा. इस फोरम का मकसद नेपाल में भारतीय निवेश को आकर्षित करना और दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करना है.