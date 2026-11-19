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Superfast Train Rules: कैसे तय होते हैं ट्रेनों के नाम, कैसे मिलती है शताब्दी और सुपरफास्ट की उपाधि?
Superfast Train Rules: भारतीय रेलवे ट्रेनों के नाम रखने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल करता है. आइए जानते हैं क्या है वे तरीके और इस बारे में पूरी जानकारी.
Superfast Train Rules: भारतीय रेलवे ने यह घोषणा की है कि सेंट्रल रेलवे के अंदर चलने वाली ट्रेनों की दो जोड़ियों को 1 जनवरी 2027 से सुपरफास्ट श्रेणी से हटाकर मेल/एक्सप्रेस श्रेणी में डाल दिया जाएगा. इस फैसले की वजह से इन दोनों ट्रेनों के नंबर में भी बदलाव किया जाएगा. इनमें लोकमान्य तिलक टर्मिनस-तिरुवनंतपुरम नॉर्थ और मुंबई CSMT चेन्नई एम्मोर ट्रेनें शामिल हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि कैसे तय होते हैं ट्रेनों के नाम और शताब्दी और सुपरफास्ट की उपाधि कैसे मिलती है.
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Published at : 19 Nov 2026 05:33 PM (IST)
Tags :GK NEWS Superfast Train Rules
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