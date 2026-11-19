सीएजी की आपत्ति के बाद जनवरी 2026 में तीन ट्रेनों को सुपरफास्ट से हटाकर मेल/एक्सप्रेस श्रेणी में डाल दिया गया. हालांकि मार्च 2026 के आईसीएमएस डेटा से यह पता चला कि 100 ऐसी ट्रेनें अभी भी एक या फिर दो दिशाओं में तय रफ्तार से कम रफ्तार पर चल रही थी.