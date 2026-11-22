इससे अनचाहा रिकॉर्ड भला क्या ही होगा कि बल्लेबाज टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 0 पर आउट हो जाए. भारत के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम के साथ ऐसा ही हुआ. दोनों पारियों में उन्हें जसप्रीत बुमराह ने अपना शिकार बनाया. मैच के चौथे दिन बुमराह ने उन्हें विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच करवाया.

टॉम लाथम ने लगातार पारियों में 0 पर आउट होकर वीरेंदर सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दरअसल लाथम अब टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले ओपनिंग बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं. कीवी कप्तान अभी तक अपने टेस्ट करियर में 16 बार शून्य पर आउट हुए हैं.

तोड़ा वीरेंदर सहवाग का रिकॉर्ड

भारत के सलामी बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग अपने टेस्ट करियर में कुल 15 बार शून्य पर आउट हुए थे. मगर ओपनिंग बल्लेबाजों की इस अनचाही लिस्ट में टॉम लाथम अब सहवाग से आगे निकल गए हैं. रेड बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार '0' पर आउट होने वाले ओपनर वेस्टइंडीज के क्रेग ब्रेथवेट हैं, जो 19 बार बिना खाता खोले आउट हो चुके हैं.

इस सूची में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के माइक एथरटन हैं, जो ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर 18 बार शून्य पर आउट हुए थे. श्रीलंका के मारवान अटापट्टू का नाम भी इस सूची में शामिल है. उनके बाद टॉम लाथम और वीरेंदर सहवाग का नंबर आता है.

टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले ओपनर

19 बार - क्रेग ब्रेथवेट (वेस्टइंडीज)

18 बार - माइक एथरटन (इंग्लैंड)

16 बार - मारवान अटापट्टू (श्रीलंका)

16 बार - टॉम लाथम (न्यूजीलैंड)

15 बार - वीरेंदर सहवाग (भारत)

मैच का हाल

मैच के हाल पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 720/9 के स्कोर पर घोषित कर दी थी. टीम इंडिया ने पहली पारी में 352 रनों की बढ़त हासिल की थी. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड दूसरी पारी में 119 रन बना चुका है, लेकिन उसके दो विकेट भी गिर गए हैं. न्यूजीलैंड अभी भी 233 रनों से पिछड़ रहा है.

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