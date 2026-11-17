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ATM Machine Cost: एक एटीएम मशीन की कीमत क्यों होती है लाखों में, जानें इतनी ज्यादा रकम की वजह?
ATM Machine Cost: एटीएम मशीन की कीमत लाखों में हो सकती है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी ज्यादा कीमत के पीछे क्या वजह है. जानें क्या है इस सवाल का जवाब.
ATM Machine Cost: क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि एटीएम मशीन की कीमत लाखों रुपये क्यों होती है? वैसे तो देखने में यह सिर्फ एक कंप्यूटर जैसा लगता है जो कैश डिस्पेंसर से जुड़ा होता है लेकिन आपको बता दें कि एक सामान्य बैंक एटीएम की कीमत ₹2,00,000 से लेकर ₹8,00,000 या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है. आइए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है.
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Published at : 17 Nov 2026 07:12 PM (IST)
Tags :GK NEWS ATM Machine Cost
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