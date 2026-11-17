एटीएम के निचले हिस्से में एक मजबूत स्टील की तिजोरी होती है जो कैश को चोरी होने से बचाती है. इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यह गैस कटर, ड्रिल और विस्फोटों का भी सामना कर सके. इसकी कीमत लगभग ₹70,000 से ₹1,80,000 के बीच होती है. यह एटीएम की कीमत में बढ़ोतरी करते हैं.