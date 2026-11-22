इंसान जागते हुए अपनी जिंदगी के कई पलों को तस्वीरों और वीडियो के रूप में कैद कर सकता है, लेकिन नींद में देखे गए सपनों के साथ ऐसा करना अब तक संभव नहीं रहा है. कई बार सुबह उठने पर हमें रात में देखा सपना याद रहता है, तो कभी कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी कहानी दिमाग से गायब हो जाती है. कुछ सपने इतने सच लगते हैं कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम सचमुच किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि सपनों को भी मोबाइल में वीडियो की तरह रिकॉर्ड करके दोबारा देखा जा सकता है?

दुनिया के वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं. खासतौर पर जापान के रिसर्चर्स ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन स्कैनिंग तकनीक की मदद से सोते हुए व्यक्ति के दिमाग में चल रही गतिविधियों को समझने और सपनों में दिखाई देने वाली चीजों का अनुमान लगाने में सफलता हासिल की है. हालांकि अभी ऐसी कोई तकनीक उपलब्ध नहीं है जो किसी व्यक्ति के पूरे सपने को बिल्कुल वास्तविक वीडियो की तरह रिकॉर्ड कर सके.

जापान में हुई सपनों को समझने की शुरुआत

सपनों को समझने के लिए जापान के वैज्ञानिकों की एक महत्वपूर्ण रिसर्च साल 2013 में सामने आई थी. यह रिसर्च Kyoto स्थित ATR Computational Neuroscience Laboratories के वैज्ञानिकों ने की थी. इसमें तोमायासु होरिकावा, मसाको तमाकी, योइची मियावाकी और युकियासु कामितानी शामिल थे. इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की थी कि क्या सोते हुए इंसान के दिमाग की गतिविधियों को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि वह सपने में क्या देख रहा है.

AI और MRI की मदद से पढ़े जाते हैं सपने

इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने Functional Magnetic Resonance Imaging यानी fMRI तकनीक का इस्तेमाल किया. यह तकनीक दिमाग के अलग-अलग हिस्सों में होने वाली गतिविधियों को समझने में मदद करती है. इसके साथ EEG जैसी तकनीकों से भी प्रतिभागियों की नींद की स्थिति पर नजर रखी गई. प्रयोग के दौरान तीन लोगों को MRI स्कैनर में सुलाया गया. जब वैज्ञानिकों को संकेत मिला कि प्रतिभागी नींद की शुरुआती अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो उन्हें जगाकर पूछा गया कि उन्होंने अभी क्या देखा था. प्रतिभागियों ने अपने सपनों में दिखाई देने वाली चीजों के बारे में बताया. इसके बाद वैज्ञानिकों ने इन जानकारियों को उनके ब्रेन स्कैन से मिलाया. मशीन लर्निंग की मदद से एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया, जो दिमाग की गतिविधियों के आधार पर सपने में दिखाई देने वाली वस्तुओं का अनुमान लगा सकता था.

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कितनी सटीक जानकारी हासिल कर पाए वैज्ञानिक?

इस शोध में वैज्ञानिकों को लगभग 60 परसेंट सटीकता के साथ सपनों में दिखाई देने वाली वस्तुओं की पहचान करने में सफलता मिली. हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे सपने का पूरा वीडियो तैयार कर सकते थे. यह तकनीक मुख्य रूप से यह अनुमान लगाने में सक्षम थी कि व्यक्ति के सपने में किस तरह की चीजें मौजूद थी. इस शोध की सबसे खास बात यह थी कि वैज्ञानिकों ने दिखाया कि सपनों के दौरान भी दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में ऐसी गतिविधियां होती हैं, जिनका संबंध जागते समय तस्वीरें देखने से जुड़ा होता है.

भविष्य में बदल सकती है यह तकनीक

अगर वैज्ञानिक इस तकनीक को और बेहतर बनाने में सफल होते हैं, तो भविष्य में इसका इस्तेमाल केवल सपनों को समझने तक सीमित नहीं रहेगा. इससे इंसानी दिमाग और याददाश्त से जुड़े कई सवालों के जवाब खोजने में मदद मिल सकती है. मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में भी यह तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है. फिलहाल जापान इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले देशों में शामिल है. लेकिन सपनों को पूरी तरह रिकॉर्ड करके दोबारा देखने वाली मशीन अभी हकीकत नहीं बनी है.

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