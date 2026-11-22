Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोने-चांदी की कीमतें साप्ताहिक आधार पर भारी गिरी हैं।

1980-82 में सोने की सबसे बड़ी 57% गिरावट आई थी।

जनवरी 2026 के रिकॉर्ड से सोना 31% तक गिरा।

फेडरल रिजर्व की नीतियां अक्सर सोने की कीमत घटाती हैं।

Gold Price Crash: सोने-चांदी की कीमतों में साप्ताहिक आधार पर भारी गिरावट देखने को मिल रही है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 13 से 20 नवंबर के बीच 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,35,809 से घटकर ₹1,23,893 प्रति 10 ग्राम हो गई है. यानी कि इसमें ₹11,916 की कमी आई है. इसी के साथ चांदी की कीमत ₹25,472 प्रति किलोग्राम गिरकर ₹1,52,528 पर आ गई है. 22 कैरेट सोने की कीमत भी ₹1,24,401 से गिरकर ₹1,13,486 हो गई है.

फंड्स इंडिया की एक रिपोर्ट में 1980 से 2026 के बीच सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट और उसके बाद हुई रिकवरी का विश्लेषण किया गया है.

सबसे बड़ी ऐतिहासिक गिरावट कब आई?

फंड्स इंडिया के मुताबिक 1980-1982 का दौर सोने के लिए सबसे बड़ी गिरावटों में से एक था. 18 जनवरी 1980 को सोने की कीमत ₹6,555 प्रति ट्रॉय औंस थी. यह 21 जून 1982 तक गिरकर ₹2,837 पर आ गई. यानी इसमें लगभग 57% की गिरावट देखने को मिली. एक ट्रॉय औंस 31.1035 ग्राम के बराबर होता है.

20 नवंबर 1989 को सोने की कीमत वापस अपने पिछले उच्चतम स्तर पर चली गई. 1982 के निचले स्तर से रिकवरी होने में 7 साल और 5 महीने लगे. इस तरह एक उच्चतम स्तर से दूसरे उच्चतम स्तर तक का पूरा वक्त लगभग 9 साल और 11 महीने का था.





सोने की कीमतों में बड़ी गिरावटें

फंड्स इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 1996 के उच्चतम स्तर से सोने की कीमतों में लगभग 31% की गिरावट देखने को मिली थी. इसके बाद सोने को अपने पुराने स्तर पर वापस लौटने में 6 साल और 4 महीने का वक्त लगा. 2012 की गिरावट के दौरान कीमतों में लगभग 29% की कमी आई थी. इस रिकवरी में लगभग 6 साल और 7 महीने लग गए.

2026 में सोने की कीमत में कितनी गिरावट आई?

जनवरी 2026 में भारत में सोने की कीमत लगभग ₹1.80 लाख प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर गई थी. 20 नवंबर को भारत में IBJA का 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,23,893 था. यह उस उच्चतम स्तर से लगभग 31% कम है. कुछ रिपोर्टर्स में नवंबर के दौरान कीमत लगभग ₹1.22 लाख बताई गई. इसका मतलब है कि इसमें 32% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली. यहां अंतर अलग-अलग तारीख और बाजार के हिसाब से कीमतों में बदलाव की वजह हो सकता है.





सालाना उतार-चढ़ाव और 1 दिन में भारी गिरावट

फंड्स इंडिया के मुताबिक 1980 के बाद से लगभग हर साल सोने की कीमत में साल के दौरान 10% से 15% तक की अस्थायी गिरावट देखी गई है. इनमें से लगभग 78% सालों में कैलेंडर वर्ष के अंत में सकारात्मक रिटर्न मिला है. साल के दौरान गिरावट का मतलब साल के उच्चतम स्तर से आई कमी है और कैलेंडर वर्ष रिटर्न की गणना साल के शुरुआत और अंत की कीमतों की तुलना करके की जाती है.

30 अक्टूबर 2026 की बुलियन ट्रेडिंग LLC की एक रिपोर्ट में 2 जनवरी 1997 से 27 अक्टूबर 2026 के बीच सोने की कीमतों में हुए 7715 दैनिक बदलावों का विश्लेषण किया गया है. इसमें 1968 से 2021 तक के लंदन आफ्टरनून फिक्स्ड डेटा की भी समीक्षा की गई है. इस ऐतिहासिक डेटासेट के मुताबिक 22 जनवरी 1980 को सोने की कीमत में 13.24% की गिरावट देखने को मिली थी. यह 1 दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है. दूसरी सबसे बड़ी गिरावट 28 फरवरी 1983 को 12.10% की रही थी.

यह भी पढ़ें: क्यों कड़वी हो रही चीनी की मिठास, एक साल में कितने बड़ गए दाम?

सोने की कीमतों में गिरावट क्यों आती है?

1980 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में इन्फ्लेशन की वजह से फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष पॉल वोल्कर ने सख्त मौद्रिक नीति को अपनाया था और ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी की थी. ऊंची ब्याज दरों ने डॉलर और वास्तविक रिटर्न को मजबूती दी. इससे ब्याज देने वाले निवेश विकल्प, सोने की तुलना में ज्यादा आकर्षक हो गए. डॉलर का मजबूत होना, इन्फ्लेशन और निवेशकों की बदलती मांग ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई.

2026 में फेडरल रिजर्व की नीति को लेकर बनी उम्मीदों का असर सोने की कीमतों पर पड़ा. 30 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉर्श को अगला फेड अध्यक्ष नामित किया. बाजारों ने इसे सख्त नीति के संभावित संकेत के रूप में देखा. यही वजह है कि डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में मजबूती आई. सीएमई ग्रुप के मुख्य अर्थशास्त्री एरिक नॉरलैंड ने भी फेड की नीति और ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदों का जिक्र किया.

यह भी पढ़ें: दुनिया में सबसे ज्यादा दान किसने दिया है, टॉप 5 की लिस्ट में शामिल हैं ये बड़े नाम?