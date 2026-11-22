धनुष और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'ओम चैप्टर 1' रिलीज होते ही छा गई है. इसे दर्शकों की ओर से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. फिल्म में दोनों स्टार्स की एक्टिंग ने दिल जीत लिया है. यही वजह है कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल रहा है. इसने महज दो दिनों में ही 50 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है.

दरअसल, 'ओम चैप्टर 1' की रिलीज को महज दो दिन ही हुए हैं और इसने दुनियाभर में अच्छा खासा बिजनेस कर लिया है, जिसके बाद इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 50 करोड़ के पार हो चुका है. इसी के साथ ही नॉर्थ अमेरिका की भी छठी हाईएस्ट ओपनर तमिल फिल्म बन गई है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

'ओम चैप्टर 1' वर्ल्डवाइड 50 करोड़ के पार

- सैकनिल्क के अनुसार, धनुष की फिल्म 'ओम चैप्टर 1' ने इंडिया में पहले दिन 18.10 करोड़ का कलेक्शन किया था.

- जबकि दूसरे दिन फर्स्ट डे के मुकाबले 10.2% की गिरावट दर्ज की गई और इसने 16.25 करोड़ का बिजनेस कर लिया था.

- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 34.35 करोड़ हो गया था.

- इतना ही नहीं, फिल्म ने दुनियाभर में 61.85 करोड़ का कारोबार किया और ओवरसीज में 22 करोड़ का कलेक्शन किया.

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'ओम चैप्टर 1' बनी नॉर्थ अमेरिका में 6वीं हाईएस्ट ओपनर तमिल फिल्म

तमिल फिल्म 'ओम चैप्टर 1' ने नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार ओपनिंग की. कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने 295K डॉलर की कमाई की. जबकि फिल्म ने प्रीमियर में ही 170K डॉलर कमा लिए थे. इंडियन करेंसी के लिहाज से फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में पहले दिन 11 करोड़ का बिजनेस किया और इसने नॉर्थ अमेरिका में टॉप ओपनिंग करने वाली 10 तमिल फिल्मों में 6वें नंबर पर जगह बनाई है. देखिए टॉप 10 की लिस्ट...

1. जेलर 2- 2.065 मिलियन डॉलर

2. विश्वाथ एंड सन्स- 676k डॉलर

3. जन नायकन- 611k डॉलर

4. सीन- 546K डॉलर

5. पराशक्ति- 365K डॉलर

6. ओम- 295K डॉलर (170k डॉलर प्रीमियर)

7. करुप्पु- 262K डॉलर

8. डीसी- 121K डॉलर

9. सरदार 2- 87K डॉलर

'ओम चैप्टर 1' के बारे में

बहरहाल, अगर तमिल फिल्म 'ओम चैप्टर 1' के बारे में बात की जाए तो ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. कोईमोई के अनुसार, इसका बजट 200 करोड़ बताया जा रहा है. इसे धनुष और ममूटी की सबसे महंगी फिल्म माना जा रहा है. इसमें धनुष के साथ ही साई पल्लवी लीड रोल में हैं. जबकि ममूटी ने भी अहम रोल प्ले किया है. इसमें लाल चंदन की तस्करी की कहानी को दिखाया गया है.