बिहार में जन सुराज के संस्थापक और विधायक प्रशांत किशोर ने एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में सुशासन के नाम पर भ्रष्टाचार और लूट मची है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के दौरान जिस पैमाने पर पैसा लूटा जा रहा है, वह पुराने पशुपालन यानी चारा घोटाले से भी ज्यादा है. उन्होंने बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों पर भी सवाल उठाए. प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बीजेपी धीरे-धीरे जेडीयू और उसके नेतृत्व को खत्म कर रही है.

प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले भी घोटाले होते थे और उन पर चर्चा होती थी. लेकिन अब सुशासन के नाम पर भ्रष्टाचार और लूट जारी है. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले घोटाले होते थे और अब बिहार में राजा हरिश्चंद्र की सरकार आ गई है. एनडीए सरकार के दौर में भी चोरी और भ्रष्टाचार की स्थिति खराब है. उन्होंने मौजूदा भ्रष्टाचार की तुलना चारा घोटाले से करते हुए इसे उससे भी बड़ा बताया.

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BJP पर JDU को खत्म करने का आरोप

प्रशांत किशोर ने बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी का सफाया कर रही है. इसके लिए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की टिप्पणी की जरूरत नहीं है. बिहार की राजनीति को समझने वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि जेडीयू धीरे-धीरे कमजोर हो रही है.

बोले- BJP निगल रही है नीतीश की पार्टी

उन्होंने दावा किया कि एक बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी जेडीयू और उसके नेतृत्व को धीरे-धीरे निगल रही है. उनके बयान को बिहार में एनडीए के भीतर बदलते राजनीतिक समीकरणों पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है.

पीएम मोदी के घर देने के दावे पर उठाए सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने लोगों से जमीन पर जाकर हकीकत देखने की अपील की. उन्होंने बिहार में 43 लाख लोगों को घर दिए जाने के दावे पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार को उन लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक करने चाहिए, जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में एनडीए सरकार ने घर दिए हैं. प्रशांत किशोर ने दावा किया कि वास्तव में केवल 28 हजार घर ही दिए गए हैं. उनके इस बयान से बिहार में आवास योजना को लेकर नई राजनीतिक बहस छिड़ सकती है.

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