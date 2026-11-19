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Coconut Three Eyes: नारियल पर तीन आंखें क्यों होती हैं, क्या इसी से इसमें भरता है पानी?
Coconut Three Eyes: नारियल के ऊपर दिखने वाली तीन आंखें असल में उसके शुरुआती विकास के दौरान बने बीजांडों के निशान हैं. आइए जानें कि इसके अंदर पानी कैसे भरा जाता है.
Coconut Three Eyes: गर्मी की तपिश से थकान मिटानी हो या फिर घर में कोई पूजा हो, नारियल सभी जगह काम आता है. लेकिन आपने अगर ध्यान दिया होगा तो पानी वाले नारियल के ऊपर तीन आंखों जैसे गड्ढे बने रहते हैं. आखिर वह क्यों होते हैं और क्या इन्हीं आंखों के जरिए ही नारियल के अंदर पानी भरता है? आइए कुदरत के इस करिश्मे के पीछे छिपे विज्ञान को समझ लेते हैं.
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