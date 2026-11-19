अब सबसे बड़ा कौतूहल यह पैदा होता है कि यदि तीनों निशान एक जैसे दिखते हैं, तो उनमें से केवल एक ही आंख इतनी नरम क्यों होती है कि उसमें आसानी से छेद किया जा सके? इसका सीधा सा जवाब इस फल के भविष्य में छिपा है. उन तीन आंखों में से जिस हिस्से के ठीक नीचे भ्रूण यानी एम्ब्रियो मौजूद होता है, वहां नारियल का प्राकृतिक खोल बहुत ही पतला और कोमल रखा जाता है.