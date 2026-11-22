तेलंगाना कांग्रेस में ही जुबानी जंग छिड़ गई है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपनी ही पार्टी के असंतुष्ट नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें 'पागल कुत्ते' कहा. इस पर विधायक कोमाटिरेड्डी राज गोपाल रेड्डी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

मुनुगोडे विधानसभा से कांग्रेस विधायक राज गोपाल रेड्डी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि ऊंचे पदों पर बैठे नेताओं को संयम बरतना चाहिए और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए. उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों पर अहंकार और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. साथ ही यह भी कहा कि वे जनता की चिंताओं को दूर करने में विफल रहे हैं.

'कुछ लोगों को पागल कुत्तों ने काट लिया है'

बता दें कि ये विवाद गुरुवार को सिद्दिपेट में एक जनसभा के दौरान रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों के बाद शुरू हुआ. वहां उन्होंने कांग्रेस के कुछ ऐसे विधायकों पर निशाना साधा, जो निजी तौर पर तो राज्य सरकार के कामकाज की तारीफ करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि पार्टी के भीतर कुछ लोगों को मानो 'पागल कुत्तों' ने काट लिया है और कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें मानसिक अस्पताल ले जाएंगे.

क्या बोले रेवंत रेड्डी

रेवंत रेड्डी ने कहा कि कुछ नेता सार्वजनिक रूप से सरकार की आलोचना करते हैं, जबकि निजी तौर पर वे सरकार की उपलब्धियों को मानते भी हैं. उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि हमारे अपने ही कुछ लोगों को पागल कुत्तों ने काट लिया है. वे सबके सामने हर चीज की आलोचना करते हैं, लेकिन घर आकर निजी तौर पर अच्छे कामों की तारीफ करते हैं. कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे लोगों को 'एर्रागड्डा' (मानसिक अस्पताल) ले जाएंगे."

माना जा रहा है कि यह टिप्पणी कोमाटिरेड्डी राज गोपाल रेड्डी और अनिरुद्ध रेड्डी के लिए थी, जिन्होंने हाल ही में राज्य सरकार की आलोचना की थी. मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर राज गोपाल रेड्डी ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उच्च संवैधानिक और राजनीतिक पदों पर बैठे नेताओं के आचरण पर सवाल उठाए.

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