हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगOver Height DJ Viral Video: ओवरहाइट DJ पर बैठकर जा रहा था डीजेवाला, पेड़ से टकराकर गिरा नीचे; देखें वीडियो

Over Height DJ Viral Video: ओवरहाइट DJ पर बैठकर जा रहा था डीजेवाला, पेड़ से टकराकर गिरा नीचे; देखें वीडियो

Over Height DJ Viral Video: इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ओवरहाइट डीजे वाहन के ऊपर बैठा एक युवक चलते-चलते पेड़ से टकराकर सड़क पर गिर जाता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 02 Jul 2026 12:43 PM (IST)
Preferred Sources

Over Height DJ Viral Video : रील, डीजे और स्टंट से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ सेकेंड की लापरवाही इतनी भारी पड़ जाती है कि हंसी-मजाक का माहौल पलभर में हादसे में बदल सकता है. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ओवरहाइट डीजे वाहन के ऊपर बैठा एक युवक चलते-चलते पेड़ से टकराकर सड़क पर गिर जाता है. इस वीडियो को शेयर करते हुए हरिद्वार पुलिस ने भी लोगों से सावधानी बरतने और ओवरहाइट डीजे वाहनों से बचने की अपील की है. 

ओवरहाइट DJ पर बैठा युवक पेड़ से टकराकर गिरा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ओवरहाइट डीजे वाहन सड़क पर तेज स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है. डीजे के सबसे ऊपर एक युवक बैठा हुआ दिखाई देता है. कुछ ही सेकेंड बाद वाहन सड़क किनारे खड़े एक पेड़ के पास से गुजरता है. जैसे ही डीजे पेड़ के नीचे से निकलता है, ऊपर बैठा युवक सीधे पेड़ से टकरा जाता है. टक्कर इतनी अचानक होती है कि युवक खुद को संभाल भी नहीं पाता और बैलेंस बिगड़ने के कारण सीधे सड़क पर गिर जाता है. पूरा हादसा कुछ ही सेकेंड में हो जाता है. 

बाइक सवार मदद के लिए रुके, DJ आगे निकल गया

वीडियो में आगे दिखाई देता है कि युवक के सड़क पर गिरते ही वहां से गुजर रहे कई बाइक सवार तुरंत रुक जाते हैं और उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंचते हैं. वहीं जिस डीजे वाहन पर युवक बैठा था, वह आगे बढ़ता रहता है. वाहन चालक को इस बात का पता ही नहीं चलता कि ऊपर बैठा युवक नीचे गिर चुका है और डीजे अपनी स्पीड में आगे निकल जाता है. 

यह भी पढ़ें - Fake Water Bottle Viral Video : UP स्टेशन पर 'फेक वॉटर बॉटल' बेचने का दावा, वीडियो पर रेलवे ने दिया जवाब

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं.एक यूजर ने लिखा कि ओवरहाइट और बहुत तेज आवाज वाले डीजे पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए. उनका कहना था कि ऐसे मामलों में सिर्फ वाहन चालक ही नहीं, बल्कि डीजे सिस्टम संचालकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.एक अन्य यूजर ने लिखा कि बहुत तेज आवाज वाला डीजे बच्चों पर भी बुरा असर डालता है, इसलिए तय सीमा का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि लापरवाही का एक पल पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है. वीडियो पर लगातार ऐसे ही कई कमेंट्स सामने आ रहे हैं, जिनमें लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें - Rain Viral Video: बारिश में सड़क के बीच डांस रील बना रही थी लड़की, पीछे से तेज स्पीड में आई बस और... वीडियो वायरल

Published at : 02 Jul 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
Road Safety Kanwar Yatra TRENDING Over Height DJ Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Over Height DJ Viral Video: ओवरहाइट DJ पर बैठकर जा रहा था डीजेवाला, पेड़ से टकराकर गिरा नीचे; देखें वीडियो
ओवरहाइट DJ पर बैठकर जा रहा था डीजेवाला, पेड़ से टकराकर गिरा नीचे; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Chinese App Viral Video: चाइनीज ऐप से खतरे में ई-रिक्शा, ब्लूटूथ से बीच रास्ते में बंद हो रहीं बैटरियां? वीडियो वायरल
चाइनीज ऐप से खतरे में ई-रिक्शा, ब्लूटूथ से बीच रास्ते में बंद हो रहीं बैटरियां? वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Fake Water Bottle Viral Video : UP स्टेशन पर 'फेक वॉटर बॉटल' बेचने का दावा, वीडियो पर रेलवे ने दिया जवाब
UP स्टेशन पर 'फेक वॉटर बॉटल' बेचने का दावा, वीडियो पर रेलवे ने दिया जवाब
ट्रेंडिंग
Rain Viral Video: बारिश में सड़क के बीच डांस रील बना रही थी लड़की, पीछे से तेज स्पीड में आई बस और... वीडियो वायरल
बारिश में सड़क के बीच डांस रील बना रही थी लड़की, पीछे से तेज स्पीड में आई बस और... वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

बाबा बर्फानी के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, रजिस्ट्रेशन में अफरातफरी
दो दिन की बारिश ने मचाया मुंबई में हाहाकार
बाबा बर्फानी के पहले दर्शन, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह
राम मंदिर चोरी केस पर बड़ा अपडेट, पुलिस जांच जारी
Ketan Agrawal Case Update: क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल भी बच जाएगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंपत राय-अनिल मिश्रा ट्रस्ट में रहेंगे या नहीं? इस्तीफे पर होगी वोटिंग; दो तिहाई लोगों की जरूरत
चंपत राय-अनिल मिश्रा ट्रस्ट में रहेंगे या नहीं? इस्तीफे पर होगी वोटिंग; दो तिहाई लोगों की जरूरत
विश्व
'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल
'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
बॉलीवुड
Alpha Advance Booking Collection Day 1:आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने रिलीज से पहले उड़ा दिया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कूट लिए करोड़ों
'अल्फा' ने रिलीज से पहले उड़ा दिया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कूट लिए करोड़ों
इंडिया
Explained: 30 दिन जेल में रहे तो PM-CM की 'कुर्सी' जाएगी! बीजेपी सरकार कानून लाने पर क्यों तुली, विपक्ष के तर्क क्या?
30 दिन जेल हुई तो PM-CM की 'कुर्सी' जाएगी! सरकार कानून लाने पर क्यों तुली, विपक्ष के तर्क क्या?
ऑटो
EV Charging: आपका घर EV चार्जिंग के लिए फिट है या नहीं, कार खरीदने से पहले ऐसे करें चेक
आपका घर EV चार्जिंग के लिए फिट है या नहीं, कार खरीदने से पहले ऐसे करें चेक
हेल्थ
Childhood Trauma: माइग्रेन से लेकर गंभीर बीमारियों तक... जानें बचपन की तकलीफें आपको कैसे कर सकती हैं परेशान?
माइग्रेन से लेकर गंभीर बीमारियों तक... जानें बचपन की तकलीफें आपको कैसे कर सकती हैं परेशान?
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
ABP NEWS
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
ABP NEWS
युवा परीक्षा देने आए, भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे हुए।
युवा परीक्षा देने आए, भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे हुए।
ABP NEWS
बाबा बर्फ़ानी की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।
बाबा बर्फ़ानी की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।
Embed widget