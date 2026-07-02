ओवरहाइट DJ पर बैठकर जा रहा था डीजेवाला, पेड़ से टकराकर गिरा नीचे; देखें वीडियो

Over Height DJ Viral Video : रील, डीजे और स्टंट से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ सेकेंड की लापरवाही इतनी भारी पड़ जाती है कि हंसी-मजाक का माहौल पलभर में हादसे में बदल सकता है. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ओवरहाइट डीजे वाहन के ऊपर बैठा एक युवक चलते-चलते पेड़ से टकराकर सड़क पर गिर जाता है. इस वीडियो को शेयर करते हुए हरिद्वार पुलिस ने भी लोगों से सावधानी बरतने और ओवरहाइट डीजे वाहनों से बचने की अपील की है.

ओवरहाइट DJ पर बैठा युवक पेड़ से टकराकर गिरा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ओवरहाइट डीजे वाहन सड़क पर तेज स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है. डीजे के सबसे ऊपर एक युवक बैठा हुआ दिखाई देता है. कुछ ही सेकेंड बाद वाहन सड़क किनारे खड़े एक पेड़ के पास से गुजरता है. जैसे ही डीजे पेड़ के नीचे से निकलता है, ऊपर बैठा युवक सीधे पेड़ से टकरा जाता है. टक्कर इतनी अचानक होती है कि युवक खुद को संभाल भी नहीं पाता और बैलेंस बिगड़ने के कारण सीधे सड़क पर गिर जाता है. पूरा हादसा कुछ ही सेकेंड में हो जाता है.

⚠️ इसीलिए पुलिस और प्रशासन ओवर हाइट DJ वाहनों को लेकर लगातार चेतावनी देता है।

लापरवाही, नियमों की अनदेखी और अत्यधिक उमंग कभी-कभी बड़े हादसों का कारण बन जाती है।

(Viral video)



किसी भी प्रकार के आयोजन करने पर अपनी टीम, साथियों और वाहन चालकों को जागरूक करें #KanwarMela2026 pic.twitter.com/yPB6e31S4j — Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) July 1, 2026

बाइक सवार मदद के लिए रुके, DJ आगे निकल गया

वीडियो में आगे दिखाई देता है कि युवक के सड़क पर गिरते ही वहां से गुजर रहे कई बाइक सवार तुरंत रुक जाते हैं और उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंचते हैं. वहीं जिस डीजे वाहन पर युवक बैठा था, वह आगे बढ़ता रहता है. वाहन चालक को इस बात का पता ही नहीं चलता कि ऊपर बैठा युवक नीचे गिर चुका है और डीजे अपनी स्पीड में आगे निकल जाता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं.एक यूजर ने लिखा कि ओवरहाइट और बहुत तेज आवाज वाले डीजे पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए. उनका कहना था कि ऐसे मामलों में सिर्फ वाहन चालक ही नहीं, बल्कि डीजे सिस्टम संचालकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.एक अन्य यूजर ने लिखा कि बहुत तेज आवाज वाला डीजे बच्चों पर भी बुरा असर डालता है, इसलिए तय सीमा का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि लापरवाही का एक पल पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है. वीडियो पर लगातार ऐसे ही कई कमेंट्स सामने आ रहे हैं, जिनमें लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं.

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