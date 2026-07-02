सुपर सुब्बू रिव्यू: सेक्स एजुकेशन पर बनी एक सेंसिबल और जरूरी सीरीज

सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमारी सोसाइटी में खुलकर बात नहीं होती, जबकि सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है. आमिर खान ने एक बार अपने शो सत्यमेव जयते में गुड टच बैड टच के बारे में समझाया और जिस तरह से समझाया था उससे बहुत सारे बच्चों को ये बात समझाना आसान हो गया था. ये सीरीज भी ऐसा ही कुछ करती है, बिना अश्लील हुए ये इस मुद्दे को संजीदगी से दिखाती है. ये नेटफ्लिक्स की पहली तेलुगू सीरीज है जो हिंदी में भी देखी जा सकती है .

कहानी

ये कहानी है सुब्बू ना एक लड़के की, जिसके पिता काफी सख्त हैं, सुब्बू को शादी करनी है लेकिन उसकी टीचर की नौकरी पक्की नहीं है. ऐसे में उसे कहा जाता है कि अगर वो माकीपुर नाम के एक गांव में जाकर सेक्स एजुकेशन दे दे तो उसे पक्की नौकरी मिल जाएगी. इस गांव के लोगों को सेक्स एजुकेशन नाम की चीज के बारे में पता ही नहीं, सुब्बू वहां जाकर ये काम कैसे करता है. यही 7 एपिसोड की इस सीरीज में दिखाया गया है.

कैसी है सीरीज

ये एक अच्छी और जरूरी सीरीज है, इस तरह के टॉपिक को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट अश्लील हो जाते हैं लेकिन यहां इस मुद्दे पर पूरी जिम्मेदारी और संजीदगी से हैंडल किया गया है. कहानी को कॉमेडी में पिरोया गया है और उसी के जरिए ये बात समझाई गई है जिससे कि बात समझनी आसाना हो. सीरीज की शुरुआत कमाल की है. पहले 4 एपिसोड काफी अच्छे हैं, फिर सीरीज थोड़ी सी ड्रामेटिक हो जाती है,जिसकी जरूरत नहीं लगती. ऐसा लगता है कि सीरीज मुद्दे से भटक रही है, हालांकि वो सिचुएशन्स आपको हंसाती हैं, एंटरेटेन भी करती हैं, लेकिन फिर सीरीज मुद्दे पर लौट आती है. इस सीरीज में जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है वो काबिले तारीफ है. कहीं कोई वल्गर लाइन सुनने को नहीं मिलेगी, या कहीं कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे आप अहसहज हो जाएं. ये सीरीज हल्के फुल्के अंदाज में जिस तरह से सेक्स एजुकेशन पर बात करती है वो बताता है कि राइटिंग अगर अच्छी हो तो किसी भी टॉपिक पर अच्छा कंटेट बनाया जा सकता है.

एक्टिंग

Sundeep Kishan ने सुब्बू सर के किरदार में कमाल का काम किया है. वो आपको टीचर ही लगते हैं, एक तरफ पापा, एक तरफ गर्लफ्रेंड और एक तरफ गांववाले, चारों तरफ से अलग अलग तरह के लोगों से घिरे शख्स के किरदार को संदीप ने बहुत अच्छे से निभाया है. उनकी मासूमियत इस किरदार को और कमाल बना देती है. मुरली शर्मा संदीप के पिता के किरदार में हैं और उनका काम बहुत अच्छा है. वो इस सीरीज का एक बेहद जरूरी हिस्सा हैं. मिथिला पालकर काफी अच्छी लगती हैं और उनका किरदार दमदार है. एक लड़की जो हीरोइन बनना चाहती है, इस सीरीज में उन्हें सिर्फ ग्लैमर या खानापूर्ति के लिए नहीं रखा गया. दमदार किरदार भी दिया गया है. मानसा चौधरी का काम अच्छा है, स्क्रीन स्पेस कम है लेकिन वो अपना रोल बखूबी निभा गई हैं. बाकी के जितने भी एक्टर हैं, चाहे वो छोटे से छोटे रोल में ही क्यों ना हों, सब किरदार लगते हैं और सबने अच्छा काम किया है.

राइटिंग और डायरेक्शन

शिवानी ढोबाल, रमेश एलिगेटी और मालिक राम ने कहानी लिखी है और मालिक राम ने डायरेकट की है. कहानी में ड्रामा थोड़ा सा काम किया जा सकता था खासतौर पर पांचवें और छठे एपिसोड में, ऐसा होता है तो राइटिंग और दमदार लगती. डायरेक्शन काफी अच्छा है, आपको लगता है आप उसी गांव में हैं.

कुल मिलाकर ये सीरीज जरूर देखिए

रेटिंग- 3,5 स्टार्स