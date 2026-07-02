CBSE Compartment Exam: CBSE ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल, 8 जुलाई तक करें आवेदन
CBSE Compartment Exam: 12वीं के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है. बोर्ड ने संबंधित स्कूलों के पात्र छात्रों को लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑनलाइन जमा करने के निर्देश भी जारी किए हैं.
CBSE Compartment Exam: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके साथ ही बोर्ड ने संबंधित स्कूलों के पात्र छात्रों को लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑनलाइन जमा करने के निर्देश भी जारी किए हैं. बोर्ड के अनुसार, स्कूलों को 30 जून से 8 जुलाई के बीच परीक्षा संगम पोर्टल के जरिए सभी पात्र छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा. बोर्ड ने साफ कहा है कि अगर किसी छात्र का नाम एलओसी में शामिल नहीं किया गया तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी.
स्कूलों को दिए गए जरूरी निर्देश
सीबीएसई ने सभी स्कूलों से कहा है कि वह अपने एफिलिएशन लॉगिन के माध्यम से परीक्षा संगम पोर्टल पर लॉगिन कर पात्र छात्रों का एलओसी जमा करें. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों का परिणाम कंपार्टमेंट आया है, उनका नाम हर हाल में लिस्ट में शामिल किया जाए. भले ही स्कूल उनसे कांटेक्ट न कर पाए हो. अगर किसी छात्र का नाम एलओसी में शामिल नहीं है, तो बाद में उसे परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा. इसलिए स्कूलों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.
क्या करें कंपार्टमेंट छात्र?
जो छात्र 2026 की सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में नियमित उम्मीदवार के रूप में शामिल हुए थे, उनका परिणाम कंपार्टमेंट आया है उन्हें उसी स्कूल से कांटेक्ट करना होगा, जहां से उन्होंने बोर्ड परीक्षा दी थी. इन्हीं स्कूलों के माध्यम से उनका नाम कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए भेजा जाएगा. बोर्ड ने छात्रों को अंतिम तारीख का इंतजार न करने और समय रहते अपने स्कूलों से कांटेक्ट करने की सलाह दी गई है.
कौन से छात्र दे सकते हैं कंपार्टमेंट परीक्षा?
सीबीएसई ने उन कैटेगरी की जानकारी भी दी है, जो इस परीक्षा के लिए पात्र हैं. 2026 की बोर्ड परीक्षा में कंपार्टमेंट घोषित हुई छात्र जो अपनी पहली कंपार्टमेंट परीक्षा देंगे. ऐसे छात्र जिन्होंने मुख्य परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अपने मार्क्स इम्प्रूव करना करना चाहते हैं. वे छात्र जो 2026 की बोर्ड परीक्षा पास कर चुके हैं और किसी एक विषय में अंक सुधारना चाहते हैं. ऐसे छात्र जो 2025 में पहली बार कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे और अब कंपार्टमेंट का तीसरा एवं लास्ट मौका लेना चाहते हैं, ऐसे उम्मीदवार केवल प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में आवेदन कर सकेंगे. वहीं बोर्ड के अनुसार कंपार्टमेंट कैटेगरी में आने वाले छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए अधिकतम तीन अवसर दिए जाते हैं.
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कब होगी कंपार्टमेंट परीक्षा?
सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी है. परीक्षा 28 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी. सीबीएसई की तरफ से 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम की तारीख में बदलाव किया गया है. पहले यह कंपार्टमेंट परीक्षा 15 जुलाई का निर्धारित थी, लेकिन अब यह परीक्षा 28 जुलाई को होगी. एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख फिलहाल घोषित नहीं की गई है. बोर्ड ने कहा है कि इसकी जानकारी अलग से जारी की जाएगी साथ ही अगर एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की गलती मिलती है, तो स्कूलों को तुरंत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से कांटेक्ट करना होगा.
कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए कितनी देनी होगी फीस?
कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी. अभ्यर्थी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से फीस का पेमेंट कर सकते हैं. सीबीएसई के अनुसार भारत के स्कूलों के लिए यह फीस 320 रुपये प्रति विषय, नेपाल के स्कूलों के लिए 1100 रुपये प्रति विषय और दूसरे देशों में स्थित स्कूलों के लिए यह फीस 2200 रुपये प्रति विषय होगी.
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